DEM Parti ve CHP'den Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısına yanıt: "Çözümün yolu TBMM'dir"

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında ezber bozan açıklamalara imza attı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelip konuşması gerektiğini ve PKK'nın lağvedildiğini açıklamasını söyledi. Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur." dedi. DEM PARTİ'DEN YANIT GELDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısına yanıt verdi. Hatimoğulları, "Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız. Bir başlangıç olarak tecrit kaldırılsın" açıklaması yaptı.

DEM Parti TBMM grup toplantısı (AA) "ÇÖZÜMÜN YOLU TBMM'DİR"

Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, "Orta Doğu ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan sayın Abdullah Öcalan'dır. Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız. Bir başlangıç olarak tecrit kaldırılsın. Kimseye ayar veremezsiniz, barışı herkes konuşmalıdır. Konuşmayanlar da konuşanların önüne engel teşkil etmesin." dedi.