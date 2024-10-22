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DEM Parti ve CHP'den Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısına yanıt: "Çözümün yolu TBMM'dir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısına DEM Parti ve CHP'den yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz." dedi.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 14:26 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 14:49
DEM Parti ve CHP’den Devlet Bahçeli’nin İmralı çağrısına yanıt: Çözümün yolu TBMM’dir

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında ezber bozan açıklamalara imza attı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelip konuşması gerektiğini ve PKK'nın lağvedildiğini açıklamasını söyledi. Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur." dedi.

DEM PARTİ'DEN YANIT GELDİ
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısına yanıt verdi. Hatimoğulları, "Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız. Bir başlangıç olarak tecrit kaldırılsın" açıklaması yaptı.

DEM Parti TBMM grup toplantısı (AA)DEM Parti TBMM grup toplantısı (AA)

"ÇÖZÜMÜN YOLU TBMM'DİR"
Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, "Orta Doğu ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan sayın Abdullah Öcalan'dır. Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız. Bir başlangıç olarak tecrit kaldırılsın. Kimseye ayar veremezsiniz, barışı herkes konuşmalıdır. Konuşmayanlar da konuşanların önüne engel teşkil etmesin." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (AA)DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları (AA)

VAKİT KAYBEDİLMEDEN ADIM ATILSIN
Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt veren Hatimoğulları, "MHP Genel Başkanı 'Tecrit kaldırılsın, konuşsun' dedi. Tecrit 44 aydır devam ediyor. Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz. Bırakın tecrit kalksın sayın Öcalan fiziki olarak çıksın konuşsun. Ne diyeceğini hepimiz görelim dedik geçen hafta, bu hafta da yineliyoruz. Vakit kaybedilmeden adım atılsın. Bugünden sonra hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa onurlu bir barış için üzerimize düşeni yapmaya söz veriyoruz. Bu ülkeye onurlu bir barış gelecek. Halaylar çekecek, horonlar tepeceğiz, o günler yakın." ifadelerini kullandı.

DEM Parti ve CHP’den Devlet Bahçeli’nin İmralı çağrısına yanıt: Çözümün yolu TBMM’dir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (AA)

CHP'DEN DESTEK AÇIKLAMASI
Bahçeli'nin çağrısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel de destek verdi. Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bahçeli'nin kendi iradesiyle "tecrit kaldırılsın. Abdullah Öcalan kürsüye gelsin. Örgüte silah bırakma çağrısı yapsın" diyen bir dille karşı karşıyayız. Türkiye'de bir daha kan akmayacaksa anaların gözünden yaş akmayacaksa. Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz." dedi.

Devlet Bahçeliden tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMMye gelsin terör bitti desinDevlet Bahçeliden tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMMye gelsin terör bitti desin
Devlet Bahçeli'den tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMM'ye gelsin "terör bitti" desin

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