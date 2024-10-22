Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim 2024 saat 21.20'de Pensilvanya'da 'vatansız' olarak geberdi.
İblis başı daha toprağa düşmeden FETÖ'de taht kavgası başlarken cenaze programı da belli oldu.
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim 2024 saat 21.20'de Pensilvanya'da 'vatansız' olarak geberdi.
İblis başı daha toprağa düşmeden FETÖ'de taht kavgası başlarken cenaze programı da belli oldu.
PENSİLVANYA'DA TOPRAĞI KİRLETECEK
Cenazenin ne zaman olacağı, kimlerin katılacağı, nereye gömüleceği ve cenaze namazını kimin kıldıracağı ile ilgili örgüt içindeki anlaşmazlıklar, örgüt yönetimindeki isimlerin baskıları ile ortaya çıktı.
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi Perşembe günü Pensilvanya'da örgütün merkezi sayılan kampta yapılacak.
KENDİ İŞARET ETTİĞİ ALANDA
Gülen, kamp içinde yer alan daha önce kendi "işaret ettiği" yere gömülecek. Cenaze namazını Suat Yıldırım kıldıracak. Seyahat sorunu yaşamayan üst düzey örgüt mensupları ABD'ye doğru yola çıktı. Fetullah Gülen'in aile üyeleri cenazeye bir arada katılarak birlik mesajı verecek.
Örgüt, Gülen'in son anlarını da daha sonra yazılı bir şekilde paylaşacak.
'YAZILI MİRAS' İDDİASI
Gülen'in rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırıldığının örgütün diğer üyelerinden saklandı. Ayrıca, Gülen'in yazılı bir miras bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşuluyor.
YENİ ELEBAŞI SUAT YILDIRIM MI OLACAK?
İblis başı Fetullah Gülen'in gebermeden önce yazılı miras bıraktığı iddiası sonrası cenaze namazını kıldıracak olan Suat Yıldırım'ın 'Yeni elebaşı' olarak işaret edileceği konuşulmaya başlandı.
Bilindiği üzere Yıldırım, taht yarışında Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz ile birlikte adı geçen bir isim.
GÜLEN'İN EV ARKADAŞI, FETÖ'YÜ FAKÜLTELERE SIZDIRAN İSİM
1960'larda Fetullah Gülen ile Edirne'de aynı evi paylaşan Suat Yıldırım, kuruluş yıllarından başlayarak örgüt faaliyetleri içinde yer aldı. Örgütün İlahiyat Fakültelerine sızmasını sağlayan Yıldırım, Gülen hastaneye kaldırıldığında bazı örgüt toplantılarını yönetti.
FETO'nun muadili olarak konuşulan Suat Yıldırım, örgütteki "Başyüceler" heyeti arasında yer alıyor.
Suat Yıldırım, 1964'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.
Bir süre Diyarbakır'da müftü yardımcılığı yaptıktan sonra Edirne'ye il müftüsü olarak atanan Yıldırım, burada tanıştığı FETÖ elebaşı Gülen ile aynı evde kalmaya başladı.
GÜLEN ADINA TOPLANTILARA BAŞKANLIK EDİP TALİMATLAR VERDİ
Yıldırım, 1968'de Atatürk Üniversitesi'nde asistan oldu. Çeşitli üniversitelerdeki çalışmaları sonucunda profesörlüğe kadar yükselen Yıldırım, kuruluş yıllarından itibaren FETÖ'nün faaliyetleri içinde yer aldı.
Örgütün üst kurullarınca alınan kararların Yıldırım tarafından incelendiği biliniyor. FETÖ'nün çatı davasında yer alan itiraflarda ise Yıldırım'ın direkt örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e bağlı olduğu, Gülen adına toplantılara başkanlık edip talimatlar ilettiği söyleniyor.
FİRARİ ADİL ÖKSÜZ'ÜN FAKÜLTESİNİN DEKANLIĞINI YAPTI
Yıldırım, 1993-1995 yıllarında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığı yaptı. FETÖ'nün 15-16 Temmuz 2016 gecesi Akıncı Üssü'nden darbe girişimini yöneten, yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve o günden bu yana halen aranan örgütün sözde "TSK imamı" Adil Öksüz, Yıldırım'ın görev yaptığı dönemde bu fakülteye akademisyen olarak adım attı.
Fetullah Gülen'in operasyon ekibi içinde yer aldığı, örgüt içerisinde görüşlerine değer verilen ve örgüt üzerinde etkisi bulunan kişiler arasında yer aldığı belirlenen Yıldırım, örgüte müzahir kuruluşların etkinliklerinde sıkça konuşmacı olarak boy gösterdi.
FUTBOLDA ŞİKE DAVASINDA ADI GEÇİYOR
Suat Yıldırım, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "FETÖ çatı davası" ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ mensuplarının "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 108 kişiye açtığı davanın firari sanıkları arasında bulunuyor.
Ankara'daki davada ağırlaştırılmış müebbet, İstanbul'daki davada ise 78 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yıldırım, 4 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı.
Suat Yıldırım, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı kategori"de yer alıyor.