Geberen Fetullah Gülen Pensilvanya’da toprağı kirletecek! ’Yazılı miras’ iddiası... Yeni iblis olarak Suat Yıldırım mı işaret edilecek?

Gülen'in gebermeden önceki son hali (Takvim.com.tr / Arşiv)



'YAZILI MİRAS' İDDİASI



Gülen'in rahatsızlanması sonrası hastaneye kaldırıldığının örgütün diğer üyelerinden saklandı. Ayrıca, Gülen'in yazılı bir miras bıraktığı da örgüt üyeleri arasında konuşuluyor.

Büyükbaş FETÖ'cü Suat Yıldırım (AA)







YENİ ELEBAŞI SUAT YILDIRIM MI OLACAK?



İblis başı Fetullah Gülen'in gebermeden önce yazılı miras bıraktığı iddiası sonrası cenaze namazını kıldıracak olan Suat Yıldırım'ın 'Yeni elebaşı' olarak işaret edileceği konuşulmaya başlandı.



Bilindiği üzere Yıldırım, taht yarışında Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz ile birlikte adı geçen bir isim.

Büyükbaş FETÖ'cü Suat Yıldırım (AA)



GÜLEN'İN EV ARKADAŞI, FETÖ'YÜ FAKÜLTELERE SIZDIRAN İSİM



1960'larda Fetullah Gülen ile Edirne'de aynı evi paylaşan Suat Yıldırım, kuruluş yıllarından başlayarak örgüt faaliyetleri içinde yer aldı. Örgütün İlahiyat Fakültelerine sızmasını sağlayan Yıldırım, Gülen hastaneye kaldırıldığında bazı örgüt toplantılarını yönetti.



FETO'nun muadili olarak konuşulan Suat Yıldırım, örgütteki "Başyüceler" heyeti arasında yer alıyor.



Suat Yıldırım, 1964'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Bir süre Diyarbakır'da müftü yardımcılığı yaptıktan sonra Edirne'ye il müftüsü olarak atanan Yıldırım, burada tanıştığı FETÖ elebaşı Gülen ile aynı evde kalmaya başladı. GÜLEN ADINA TOPLANTILARA BAŞKANLIK EDİP TALİMATLAR VERDİ



Yıldırım, 1968'de Atatürk Üniversitesi'nde asistan oldu. Çeşitli üniversitelerdeki çalışmaları sonucunda profesörlüğe kadar yükselen Yıldırım, kuruluş yıllarından itibaren FETÖ'nün faaliyetleri içinde yer aldı.



Örgütün üst kurullarınca alınan kararların Yıldırım tarafından incelendiği biliniyor. FETÖ'nün çatı davasında yer alan itiraflarda ise Yıldırım'ın direkt örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e bağlı olduğu, Gülen adına toplantılara başkanlık edip talimatlar ilettiği söyleniyor.