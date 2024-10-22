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TBMM'de komisyon kuruldu: Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak

Son dakika haberleri... Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 21:27 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 21:57
TBMM’de komisyon kuruldu: Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak

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İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket edilerek bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine nakledilip ölümlerine sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin soruşturma Türkiye'yi sarstı.

Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak (AA) Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak (AA)

"Yenidoğan çetesi" soruşturmasının ardından Meclis düğmeye bastı. TBMM Genel Kurulunda siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak (AA) Özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümleri tüm yönleriyle araştırılacak (AA)

Buna göre 22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.

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