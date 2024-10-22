MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "İmralı" çıkışının şifreleri... Mevlüt Karakaya anlattı

KARDEŞLİĞİ GÜÇLENDİRME ÇABASIDIR

Mevlüt Karakaya bu çıkışın 2. çözüm süreci olmadığını belirterek, "Kardeşliği güçlendirme çabasıdır" dedi. A Haber'e konuşan Karaya şunları söyledi: Devlet Bahçeli'nin mesajları nasıl okunmalı? 1 Ekim tarihinde TBMM'nin açıldığı gün Genel Başkanımız Devlet Bahçeli DEM'lilere el uzatmasından bugüne konu hep gündemde kaldı ve hep tartışıldı. Herkes kendi görüşü ve meşrebine göre değerlendirmelerde bulundu.

"2. ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞİLDİR"

Kimisi bunu '2. Çözüm Süreci' olarak ifade etti kimisi destekledi. Kimi kesimler de karşı tezler öne sürdü. Devlet Bahçeli'nin söylediği son derece açıktır. Bu bir açılım değildir kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisini güçlendirme gayretidir. Özellikle bölgede yaşanan sorunları bir bütün olarak ele aldığımızda dünya düzenin yeniden kurulmaya çalışıldığı küresel ortamda bu terörle mücadele konusunun bir sona getirilmesi şeklinde olduğunu açık ve net şekilde ifade etti. TÜRKİYE'NİN İDDİALARI VAR

Bugün hem bölgenin hem küresel düzenin içinde bulunduğu çıkmaz içerinde dünyanın konuştuğu işler var. Şu anda yeni bir düzene ihtiyaç var. Bu noktada Türkiye'nin iddiaları var ve tezleri var. Ülkemiz bölgesinde lider küresel düzen içerisinde söz sahibi olmak iddiasında ve bizim buna ihtiyacımız var. MHP Lideri Bahçeli (AA) Dünya düzenin yeniden kurulması zaman alır ve önemli olayların arkasından gerçekleşir ve savaşların arkasından bu yaşanır. Böyle bir ortamda Türkiye bu tarihi fırsatı kaçırmamalıdır. Türkiye enerjisini, gücünü bu yönde sarf etmelidir.

PKK İLE SİLAHLI MÜCADELE ÖNEMLİ ÖLÇÜDE NOKTALANDI

İsrail'in Orta Doğu'da yaptıkları bellidir, hedefleri ve amaçları ortadır. Çevremizde yaşananları hepimizin malumu. Bu yapı içerisindeyken Türkiye enerjisini bölgede bir güç olma küresel yapı içinde söz sahibi olma yönünde kullanması gerekirken terör örgütleriyle mücadele enerjimizi buralara vermemize neden oluyor. PKK ile silahlı mücadele önemli ölçüde tamamlandı ve bir noktaya getirildi. Bu mücadelede eş zamanlı olarak demokratikleşme, ekonomi ve diğer alanlarda yapılacak bir takım düzenlemeler terörün tamamen kökünün kazınması için bir gereklilik olduğunu ifade ediyor. BÖLGEDE LİDER OLMA ÇAĞRISIDIR

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları; Türkiye'nin vatandaşı durumunda olan Türk milletini bir bütün olarak ele aldığımızda hepsinin huzur ve refah içerisinde yaşamasına ve içinde bulunduğumuz bu coğrafi karmaşanın içerisinde Türkiye'nin bekasını garanti altına almaya yöneliktir.

İsrail'in hedefi sadece Filistin topraklarını ele geçirmek değildir. Arz-ı Mevud anlayışı çerçevesinde tamamen teolojik bir yaklaşımla bölgenin tamamına hakim olma planıdır. Bunun içerisinde Anadolu toprakları yer alıyor. Mevlüt Karaya (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi) İSRAİL BU HEDEFİNDEN VAZGEÇMEDİ

Türkiye sınırları içerisinde yer alan topraklara göz koymuş durumdalar. İsrail bu hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Bunları fırsat buldukça adım adım ilerletiyor. Bu işin içerisinde sadece İsrail yok. Tek başına olsaydı bu zulmü bu kadar zaman devam ettirmesi mümkün değildir.

"PKK KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİLDİR"

Orta Doğu'da emperyal güçlerin belli bir hedef ve amaçları söz konusudur. Bunun için adım adım ilerliyorlar. PKK terör örgütü Kürtleri temsil eden bir yapı değildir. Kürtlerle alakası yoktur onları sadece kullanan bir yapıdır. Bunlar emir ve talimatları başka yerlerden alıyorlar. Özellikle bu bölgede şekillenme noktasında başkalarıyla hareket ediyorlar. BİR ŞEY YAPILACAKSA TÜRK MİLLETİ BİRLİKTE YAPMALIDIR

Genel Başkan Devlet Bahçeli bu noktada çok önelim bir hususa Türk milletinin geleceği açısından bu sınırlar içerisinde yaşayan 85 milyon adına çok önemli bir noktaya temas ediyor. Bu noktada birlik ve bütünlük mesajı veriyor. Kardeşlik hukukunu daha da güçlendirme çabası vardır. Başkalarının değirmenine su taşınmasını istemiyoruz. Terör örgütü emperyal güçlerin maşasıdır. Bir şey yapılacaksa Türk milleti olarak birlikte yapmamız gerekir. DEM'in terör örgüt PKK ile bağını koparması gerekir. Türkiye'nin partisi olarak yoluna devam etmesinin doğru olacağını ifade ediyor. Bu noktadaki çağrı budur. 2. bir çözüm süreci değildir." Bahçeli'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını garanti altına alıp bölgede lider ülke olma yolunda adım atığını belirten Karakaya, "Özellikle ekonomik sıkıntıların önemli bir kısmını bitirerek bu kaynakların kalkınmaya yönlendirilmesine yol açacak tarzda çağrıda bulunmuştur. Bunu çok iyi anlamak gerekiyor. Bu teröre taviz değildir. Bilakis terörle samimi olanların arasına bir çizginin çekilmesi olduğunu çok iyi anlamak lazım" dedi. "BUYURUN HODRİ MEYDAN"

Karakaya "Bu bir tekliftir olur ya da olmaz. Ama sürekli olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin engel olduğunu söyleyenler. Bu konuda MHP'nin terörün bitirilmesi konusunda bir şekilde engeller çıkardığını söyleyenler. Buyurun; Hodri meydan" ifadelerini kullandı. Devlet Bahçeliden tarihi İmralı çağrısı: Tecridi kaldırılırsa TBMMye gelsin terör bitti desin MHP lideri Devlet Bahçeli ısrarla işaret etti: İşte teröristbaşı Abdullah Öcalanın o sözleri! Başkan Erdoğandan Terörsüz Türkiyeyi inşa edelim çağrısı: Cumhur İttifakının tarihi fırsat sundu | FETO iblis gibi onursuzca öldü