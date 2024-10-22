CANLI | Tel Aviv’de OHAL! İşgalci İsrail saldırılarının ardı arkası kesilmiyor: Gazze ve Lübnan’da katliam sürüyor!

BLİNKEN'DAN NETANYAHU'YA ESİR TAKASI MUTABAKATI VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasının gerçekleştirilmesi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes vurgusu yaptığı açıklandı.

GÖRÜŞMEDE ATEŞKES VE ESİR TAKASI KONULARI HAKİM

ABD Dışişleri Bakanlığından Netanyahu ile Blinken'ın Batı Kudüs'te yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Görüşmede, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasındaki esir takası, Gazze'deki insani durum ve Hizbullah-İsrail çatışması gibi konuların ele alındığı belirtildi.

SİNVAR'IN ÖLÜMÜNDEN YARARLANMAK İSTİYORLAR

Blinken'ın Netanyahu'ya, "Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden yararlanarak" esir takası ve Gazze'de ateşkese varılmasını vurguladığı paylaşıldı. Bakan Blinken'ın ayrıca İsrail'in Gazze'ye insani yardım akışını artırmak ve yardımların Gazze genelindeki sivillere ulaşmasını sağlamak için ek adımlar atması gerektiğini söylediği ifade edildi.

"SARSILMAZ BAĞLILIĞINI YENİDEN TEYİT ETTİ"

Lübnan'daki duruma diplomatik çözüm bulunmasına yönelik çabaların da ele alındığı görüşmede Blinken'ın "İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit ettiği" kaydedildi.

Blinken, Hamas lideri Sinvar'ın İsrail saldırısında Gazze'nin güneyindeki Refah'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından başlayan Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak İsrail'e gelmişti. Bu tur kapsamında Blinken'ın İsrail ile Hamas arasında kopan esir takası müzakerelerinin yeniden başlaması için girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.