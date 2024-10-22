CANLI | Tel Aviv’de OHAL! İşgalci İsrail saldırılarının ardı arkası kesilmiyor: Gazze ve Lübnan’da katliam sürüyor!

İsrail-Lübnan-Beyrut hattında gerilim had safhaya ulaştı. Hizbullah'ın Tel Aviv'i füze bombardımanına tuttuğu bildirilirken Tel Aviv'de olağanüstü hal ilan edildi. İsrail, Gazze'nin ardından gözünü Lübnan'a çevirirken, işgal ordusu Beyrut'taki saldırılarını da sürdürüyor.
İşgalci İsrail, son günlerde saldırılarının şiddetini artırdığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik 5 hava saldırısı daha düzenledi.
Lübnan resmi ajansı (NNA), saldırılardan birinin Bahman Hastanesi'nin önündeki bir binayı hedef aldığını ve saldırının etkisiyle hastanede büyük hasar meydana geldiğini duyurdu.
Saldırıların 2'si Hureyk Mahallesi, 3'ü el-Raye Stadyumu ve el-Kaim Kompleksi çevresine yapıldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, akşam saatlerinde X hesabından 4 harita paylaşarak tahliye uyarısı yayımlamıştı.
İsrail ordusu tarafından Beyrut'a saldırılar devam ediyor. Lübnan'ın başkenti canlı yayında böyle bombalandı.
İŞTE O ANLAR:
İşgalci İsrail ordusu Nasrallah'ın veliahtı Haşim Safiiddin'in öldürüldüğünü doğruladı.
İsrail, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in yaklaşık 3 hafta önce düzenledikleri saldırıda öldürüldüğünü ileri sürdü.
HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA GELMEDİ
Ordu Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öne sürdü. Hizbullah'tan İsrail ordusunun iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü. Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor. İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda 1 askerinin daha öldüğünü duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, ölen askerin binbaşı rütbesinde olduğu belirtildi.
ÖLEN İSRAİLLİ ASKER SAYISI 19'A YÜKSELDİ
Karadan işgalin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 19 oldu.
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğu ve güney bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-el-Hirmil'e bağlı el-Maeli bölgesine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'deki Kessar ez-Zater mahallesine düzenlediği hava saldırısında da 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
İsrail saldırısına hedef olan yapıların enkazından parçalanmış cansız bedenlerin çıkarıldığı ve kimlik tespiti için DNA testi yapıldığı açıklandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasının gerçekleştirilmesi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes vurgusu yaptığı açıklandı.
GÖRÜŞMEDE ATEŞKES VE ESİR TAKASI KONULARI HAKİM
ABD Dışişleri Bakanlığından Netanyahu ile Blinken'ın Batı Kudüs'te yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Görüşmede, Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasındaki esir takası, Gazze'deki insani durum ve Hizbullah-İsrail çatışması gibi konuların ele alındığı belirtildi.
SİNVAR'IN ÖLÜMÜNDEN YARARLANMAK İSTİYORLAR
Blinken'ın Netanyahu'ya, "Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinden yararlanarak" esir takası ve Gazze'de ateşkese varılmasını vurguladığı paylaşıldı. Bakan Blinken'ın ayrıca İsrail'in Gazze'ye insani yardım akışını artırmak ve yardımların Gazze genelindeki sivillere ulaşmasını sağlamak için ek adımlar atması gerektiğini söylediği ifade edildi.
"SARSILMAZ BAĞLILIĞINI YENİDEN TEYİT ETTİ"
Lübnan'daki duruma diplomatik çözüm bulunmasına yönelik çabaların da ele alındığı görüşmede Blinken'ın "İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit ettiği" kaydedildi.
Blinken, Hamas lideri Sinvar'ın İsrail saldırısında Gazze'nin güneyindeki Refah'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından başlayan Orta Doğu turu kapsamında ilk olarak İsrail'e gelmişti. Bu tur kapsamında Blinken'ın İsrail ile Hamas arasında kopan esir takası müzakerelerinin yeniden başlaması için girişimlerde bulunacağı belirtiliyor.
Hizbullah, İsrail'in Caesarea kasabasında Netanyahu'nun evine düzenlenen son insansız hava aracı saldırısının sorumluluğunu üstlendi.
Hizbullah'ın Medya Ofisi Başkanı Muhammed Afif, “İslami Direniş Caesarea operasyonunun ve Netanyahu'nun evinin hedef alınmasının sorumluluğunu üstleniyor” dedi.
Afif ayrıca İsrail ile çatışmalar devam ederken müzakere yapılmayacağını söyledi.
El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, geçtiğimiz cumartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya düzenlenen suikast girişimi ile ilgili konuştu. Ebu Ubeyde şu ifadeleri kullandı:
Netanyahu'nun evini hedef almak, kriminal işgal liderlerine adil cezadan kaçamayacaklarına dair bir mesajdır. Hizbullah'ın savaş suçlusu Netanyahu'nun ikametgahını hedef alan nitelikli operasyonunu tebrik ediyoruz. Direniş liderlerinin şehit olması onu zayıflatmayacak, aksine tırmanışını ve düşmana zarar verme kararlılığını artıracaktır.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dahil olmak üzere İsrailli yöneticilerle görüşmek üzere İsrail'e indi.
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk olmak üzere en az 28 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların ve bir çocuğun da bulunduğu en az 28 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.
Söz konusu Filistinlilerden 15'inin El-Halil'in kuzeyindeki El-Arub Mülteci Kampı'nda gözaltına alındığı aktarıldı.
Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin tehdit edildiği belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 400'ü aştığı kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 kişi hayatını kaybetti.
Doğu Kudüs'te yaşayan yedi kişi, İran adına İsrail'de saldırı planlama iddiasıyla tutuklandı. İsrail basınının iddiasına göre bunlar arasında bir İsrailli nükleer bilim insanının ve merkezi İsrail'de bir belediye başkanının öldürülmesi de yer alıyor.
Polis ve Şin Bet yetkilileri, şüphelilerin hepsinin 19 ila 23 yaşlarında olduğunu söylüyor. Çetenin lideri olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Rami Alian’ın İranlı bir ajan tarafından işe alındığı öne sürüldü. Şüphelilerin hiçbirinin suç veya güvenlikle ilgili kaydının olmadığı belirtildi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda tüm hava trafiği durduruldu ve İsrail ordusu Tel Aviv bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.
Hizbullah'ın, İsrail'in Tel Aviv banliyölerindeki Nirit bölgesini füzelerle bombaladığı ve bunun sonucunda büyük patlamalar meydana geldiği bildirilmişti. Hizbullah'ın son atağının ardından Tel Aviv'de OHAL ilan edildi.