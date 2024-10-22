Devlet Bahçeli’nin çağrısı Yunanistan’da yankılandı! Türk düşmanı Nikos Michailidis’ten provokatif çağrı!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili Abdullah Öcalan hakkındaki dikkat çeken çıkışı gündeme bomba gibi düşerken, bir ses de Yunanistan'dan geldi. Türkiye hakkında provokatif çıkışlarıyla bilinen ve Türkiye'yi bölmeye çalışan unsurlara ilişkin sık sık paylaşımlar yapan Nikos Michailidis, sosyal medya uygulaması X üzerinden kışkırtıcı paylaşımlarda bulundu.

BAHÇELİ'DEN BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A ÇAĞRI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında, bölücü terör örgütü PKK'nın hapisteki elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrı yaparak, "Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun, terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar çoktur." ifadelerini kullandı.Bahçeli'nin çağrısı gündeme bomba gibi düşerken Türkiye düşmanı bazı provakif hesaplar devreye girerek kışkırtıcı paylaşımlar yapmaya başladı.

YUNAN NİKOS'TAN PROVOKİF PAYLAŞIM

Her fırsatta Türkiye aleyhine paylaşımlar yapan Yunan Nikos Michailidis, bu sefer MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına yönelik provokatif açıklamalarda bulundu.

X hesabından Bahçeli'yi hedef alan Michailidis, sözde Kürdistan zırvasını ağzına dolayarak yaptığı alçak paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Umarım Kürtler bu faşist teröristin şahte "kardeşilk" çağrılarına kulak asmaz. Bölgemiz tarihi anlar yaşıyor. Türk devleti artık kimse kandırmaz. Büyük Kürdistan geliyor…Bahçelinin çağrısının amacı, PKKyi lağvedip Kürtlerin önünü alıp,büyük Kürdistanı durdurmaya çalışıyor."

TEPKİ MESAJLARI YAĞDI

Bölücü terör örgütünün yok olup gitmesinden korkan Yunan Michailidis'in zırva sözlerine tepkiler gecikmedi.

Skandal paylaşımın altına yorum yapan bazı kullanıcılar şu ifadeleri kullandı:

"Hahaha elinden bişey gelmez..pkk dağılacak ve türkiye bölgesel güç...sen ise korkak ingilizlerden fayda bekleyen ucubesin."

"400 yıl azınlık yaşadınız. Aklınızı kendinize saklayın. Kaşınmayın Gerekirse yine denize dökeriz. Ayrıca Ayasofya'da ezan bir başka."

"Sana bir TÜRK atasözü ile cevap veriyorum nikos... Hayalî kurdistan olanın sonu kabristan olur .) nikoos"

Alçak paylaşımların ardından sosyal medya kullanıcıları Nikos Michailidis isimli Yunanlı şahısın kim olduğunu merak ederken dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

YUNAN NİCOS TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖRMÜŞ

Selanik doğumlu olduğunu iddia eden ve sık sık Pontus yalanlarını gündeme getiren Nikos Michailidis'in, Atina'daki Panteion Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi diploması aldıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı ortaya çıktı.

Daha önce de terör örgütünün siyasi uzantısı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için açıklamalarda bulunan Michailidis, Türkiye'deki etnik grupları kışkırtma çabalarıyla sık sık gündeme gelmeye çalışıyor.