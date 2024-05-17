Serdar Sertçelik’in kaçış trafiği belli oldu! Ankara’dan Kos’a firarın mimarı ortaya çıktı! Medya bu işin neresinde? Uğur Dündar’ı yazı dizisi ele verdi

KİLİT İSİM ORTAYA ÇIKTI

Ulaşılan yeni bilgilere göre gözaltına alınan Komiser İlkyaz'ın, gizli tanık Serdar Sertçelik'in yurtdışına firarında kilit isim olduğu ortaya çıktı. İlkyaz ile birlikte gözaltına alınan 3 şüphelinin, Sertçelik'i Ankara'dan İstanbul'a araçla götürdüğü, buradan da Bodrum üzerinden Yunanistan'ın Kos Adası'na kaçışını sağladığı belirlendi. Gözaltına alınan 5 polis ile 3 sivilin ifadelerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde Cumhuriyet Savcısı nezaretinde alındı.

1 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Şüphelilerden tüm sorulara açık yanıtlar verdiği belirtilen Organize Suçlarla Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. Öner hakkında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı. Diğer 7 şüphelinin ifade işlemleri ve delillerin toplanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi. Bu arada İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen iki mülkiye başmüfettişinin de Serdar Sertçelik ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan arasında geçen ses kayıtlarını çözümlediği ve bu doğrultuda soruşturmanın sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Bu arada Metehan İlkyaz hakkında suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın cezaevinde ifadesinin alınmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. İlkyaz, M.M.Ç., Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in şoförlüğünü yapan Y.Ö. ve C.Y. adlı polislerin, suç örgütü lideri Kaplan'ın İzmir Cezaevi'nde ifadesinin alınmasının ardından Kaplan'ın avukatı ile buluştuğu iddia edilmişti. Avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna giden polislerin yaptığı tüm görüşmelerin MİT ve Emniyet İstihbaratı'nın takibine düşmesinin ardından İlkyaz hakkında soruşturma açılmıştı. İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ

Soruşturma kapsamında Serdar Sertçelik 9 Ekim'de M-7 koduyla gizli tanık yapılırken, 9 Kasım'da ise "Ü5W1G8K6L3" koduyla bir gizli tanığın daha ifadesi alındı. 7 sayfa ifade veren gizli tanık, örgüte yönelik bilgiler verdi. Sertçelik'in ifadesini baskı altında verdiğini açıklaması ve ifadeyi aldığı öne sürülen üst düzey polislerin gözaltına alınmasının ardından Ü5 koduyla gizli tanık yapılan isim de suç örgütünün yargılandığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giderek "Zorla gizli tanık yapıldım" diyerek ifadesini geri çekti. Gizli tanığın yaşadıklarıyla ilgili de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesinin alındığı öğrenildi ADALET BAKAN YARDIMCISI DOĞRULADI

Öte yandan Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Ankara Adliyesi'nde görevli başsavcı vekilleri ve sulh ceza hakimlerinin düzenlediği iftar davetinde çekilmiş bir fotoğrafının Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'in masasında olduğu iddiası üzerine Dinç'i aradığını gazeteci İsmail Saymaz'a doğruladı. Saymaz, Gürlek'in telefonda Dinç'e "Beni izleyip fotoğrafımı çekmişsiniz. Fotoğrafım masanızın üzerindeymiş, doğru mu?" diye sorduğunu yazdı.

Gürlek, fotoğrafın çekildiği iddia edilen akşam için şu bilgileri verdi: "Başsavcı vekilleri, hakim ve savcılarla iftar yapmıştık. Orada avukat arkadaşlar da vardı. Erken çıktım. Beni uğurlamaya geldiler. Avukatın yanında arkadaşı var. Onlar iki basamak aşağıda, ben iki basamak yukarıdaydık. Uygunsuz bir yer değil. Atalay'ın dosyasıyla ilgili bir görüşmemiz yok. Kendisini özel olarak çağırmamışım. Diyalogum yok. Bu arkadaşla ilgili sıkıntı var mı? Yok. Uygunsuz fotoğrafım var mı? Yok." Fotoğrafı görmediğini söyleyen Gürlek, böyle bir fotoğraf varsa da kimin çektiği yönünde "Büyük ihtimalle Emniyet içindeki gruplardır" tahmininde bulundu. Şikâyetçi olmayı düşündüğünü söyleyen Gürlek, dinlendiği iddia edilen diğer bazı isimlerin kendisine ulaştığını belirterek şunları kaydetti: "Mağdur arkadaşlar da bana geldiler. Değerlendirme yapıyoruz. 'Ortak hareket edelim' dediler. Bir idari teftiş başlatıldı, onu bekleyebilirim. Kimsenin günahını almam. Gerçekten fotoğraf var mı, yok mu, bilmiyorum. Ama bana söylenen bu. Bu fotoğrafı niye çektiler; nasıl bir senaryo yazacaklar, bilgim yok." Gürlek, Ayhan Bora Kaplan davasındaki gizli tanık skandalından sonra şüphelerinin daha da arttığını anlatarak, şöyle devam etti: "Ben hakim savcı kökenliyim. Bu işleri bilirim. Selam-Tevhid soruşturmasına benzer bir süreç bu. Mahkeme kararı olmaksızın beni niye izliyorsun? Takip etmekteki amacın ne? Ben bakan yardımcısıyım. Herkesle görüşebilirim." UĞUR DÜNDAR BU İŞİN NERESİNDE?