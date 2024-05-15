Kumpasta yeni bomba: 280 kişiyi gizlice takibe aldıkları ortaya çıktı! Üst düzey siyasiler ve gazeteciler listede!

"SKANDALIN BOYUTU GİDEREK BÜYÜYOR" Üst düzey isimler var. Eski Adalet Bakanı'nın oğlu da bu dinlenenler izlenenler arasında. Şu an İçişleri Bakanlığı bir başmüfettiş atadı bu konuyu da soruşturuyor.

"BEN BUNU ANLAMIYORUM!" Şimşek açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in hala devlet aracıyla gezmesine de tepki göstererek, "Bu operasyonı yapan Murat Çelik emniyetin resmi aracıyla Dikmen Vadisi'nde... Şimdi siz bu kişiyi devlete kumpas kurmaklar FETÖVARİ bir yapının başaktörleri olmakla açığa alıyorsunuz ama devletin aracını benzinini bu kişiye tahsis ediyorsunuz. Daha da almıyorsunuz ben bunu anlamıyorum. Kumpas varsa bu kişinin altında devletin aracıyla yakın korumasıyla geziyor. " dedi.

Kendisinin tehdit edilerek zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Sertçelik, Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını da yayınladı. Kendisi üzerinden komplo kurulmaya çalışıldığını iddia eden Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini de dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürdü. Sertçelik, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin "Temiz Eller Operasyonu" adını verdikleri bu operasyon ile kendisi üzerinden darbe yapmaya çalıştığını da iddia etti.

3 POLİS AÇIĞA ALINDI

Yaşananların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla soruşturma başlatılarak, iddiaların araştırılması için Mülkiye başmüfettişleri görevlendirildi. Müfettişler, 8 Mayıs'ta Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın ifadesine başvurdu.

Tüm gece süren ifade alma işlemlerinin ardından, 9 Mayıs tarihinde 3 müdür de açığa alındı. Mülkiye başmüfettişlerinin, "Gizli tanık üzerinden soruşturmayla ilgisi olmayan siyasetçi ve bürokratların isimlerinin dosyaya neden sokulmaya çalışıldığı, operasyon için üstten talimat alınıp alınmadığı, gizli tanığa ifadesinde geçirmek için söylenen isimlerin nasıl belirlendiği, emniyet görevlisi dışında bu süreçte başka kim veya kimler var, dışarıdan bir talimat alınıp-alınmadığı" gibi kritik soruları yönelttiği öğrenildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında açığa alınan Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile Organize Şubede görevli Komiser Ufuk Gültekin ve Murat Çelik'in şoförü Yılmaz Öztürk'ün evlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el koyuldu.