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Kumpasta yeni bomba: 280 kişiyi gizlice takibe aldıkları ortaya çıktı! Üst düzey siyasiler ve gazeteciler listede!

Türk siyasetine Emniyet'teki bir grup eliyle kirli bir komplo kurulmak istendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sabah Gazetesi Koordinatörü Abdurrahman Şimşek A Haber ekranlarında bomba bir bilgi daha verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'de 280 kişinin takibe alındığını söyleyen Şimşek, "Aralarında üst düzey siyasiler ile gazeteciler de var" ifadlelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 11:36 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 16:20
Kumpasta yeni bomba: 280 kişiyi gizlice takibe aldıkları ortaya çıktı! Üst düzey siyasiler ve gazeteciler listede!

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Türk siyasetine Emniyet'teki bir grup eliyle kirli bir komplo kurulmak istendiği gündeme bomba gibi düştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses kayıtları ve videoları kirli bir kumpası ortaya çıkardı.

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Serdar Sertçelik, kendisinin M7 koduyla dosyanın gizli tanığı olduğunu belirterek polis müdürü Şevket Demircan'ın kendisine AK Parti'li siyasileri dosyaya sokmasını istediğini iddia etti.

3 EMNİYET GÖREVLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA
Şüpheli 3 emniyet görevlisi Murat Çelik, Kerem Öner ve Şevket Demircan hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.

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NASIL YURT DIŞINA KAÇTI
Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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BOMBA PATLADI: 280 KİŞİYİ TAKİBE ALDILAR
Sabah Gazetesi Koordinatörü Abdurrahman Şimşek A Haber ekranlarında bomba bir bilgi verdi.

ÜST DÜZEY SİYASİLER, GAZETECİLER...
Şimşek, 280 kişinin takibe alındığını belirterek, "Aralarında üst düzey siyasiler ile gazeteciler de var" dedi.

FETÖvari kumpasın yeni detayları

Şimşek şunları söyledi:

"Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube'de 280 kişinin sorgulaması yapılmış. Önemli isimler var. Söylemeyeceğim çok üst düzey siyasiler var gazeteciler var. Bir ulusal gazetenin Ankara Temsilcisinin de dinlendiği. Bu dinlemeler izlemeler nasıl yapıldı onu da söyleyeyim.

Telefon internet trafiğine bakılmış. Hangi benzin istasyonlarından benzin aldığı sosyal medyada mesajlaşma kimlerle yazıştığına ilişkin 280 kişinin bakılmış.

"SKANDALIN BOYUTU GİDEREK BÜYÜYOR"
Üst düzey isimler var. Eski Adalet Bakanı'nın oğlu da bu dinlenenler izlenenler arasında. Şu an İçişleri Bakanlığı bir başmüfettiş atadı bu konuyu da soruşturuyor.

Görevdeki milletvekillerine bakılmış gazetecilere bakılmış emniyet müdürlerine bakılmış bu skandalın boyutu giderek büyüyor."

"BEN BUNU ANLAMIYORUM!"
Şimşek açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in hala devlet aracıyla gezmesine de tepki göstererek, "Bu operasyonı yapan Murat Çelik emniyetin resmi aracıyla Dikmen Vadisi'nde... Şimdi siz bu kişiyi devlete kumpas kurmaklar FETÖVARİ bir yapının başaktörleri olmakla açığa alıyorsunuz ama devletin aracını benzinini bu kişiye tahsis ediyorsunuz. Daha da almıyorsunuz ben bunu anlamıyorum. Kumpas varsa bu kişinin altında devletin aracıyla yakın korumasıyla geziyor. " dedi.

SÜREÇ BURAYA NASIL GELDİ
2023 Eylül ayında gözaltına alınan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik önce deşifre oldu, ardından yurtdışına kaçtı.

Ayhan Bora Kaplan

M7'DEN KUMPASİ İTİRAF ETTİ
Dosyada "M7" kod adı verilen gizli tanık Sertçelik, yurtdışına kaçtıktan sonra soruşturmayı yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile ilgili şok iddialarda bulundu.

Kendisinin tehdit edilerek zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Sertçelik, Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını da yayınladı. Kendisi üzerinden komplo kurulmaya çalışıldığını iddia eden Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile halen aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini de dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürdü. Sertçelik, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin "Temiz Eller Operasyonu" adını verdikleri bu operasyon ile kendisi üzerinden darbe yapmaya çalıştığını da iddia etti.

3 POLİS AÇIĞA ALINDI
Yaşananların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla soruşturma başlatılarak, iddiaların araştırılması için Mülkiye başmüfettişleri görevlendirildi. Müfettişler, 8 Mayıs'ta Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın ifadesine başvurdu.

Tüm gece süren ifade alma işlemlerinin ardından, 9 Mayıs tarihinde 3 müdür de açığa alındı. Mülkiye başmüfettişlerinin, "Gizli tanık üzerinden soruşturmayla ilgisi olmayan siyasetçi ve bürokratların isimlerinin dosyaya neden sokulmaya çalışıldığı, operasyon için üstten talimat alınıp alınmadığı, gizli tanığa ifadesinde geçirmek için söylenen isimlerin nasıl belirlendiği, emniyet görevlisi dışında bu süreçte başka kim veya kimler var, dışarıdan bir talimat alınıp-alınmadığı" gibi kritik soruları yönelttiği öğrenildi.

Serdar Sertçelik

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında açığa alınan Organize Suçlarla Mücadele'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile Organize Şubede görevli Komiser Ufuk Gültekin ve Murat Çelik'in şoförü Yılmaz Öztürk'ün evlerinde ve araçlarında arama yapıldı. Ankara Emniyet Terörle Mücadele Şube ekiplerince yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el koyuldu.

GİZLİ TANIK SERDAR SERTÇELİK NASIL KAÇTI
Süreçle ilgili yanıtları mülkiye başmüfettişlerinin hazırlayacağı rapor ortaya çıkaracak.

Müfettişlerin emniyet müdürlerine yönelttiği ve cevap bekleyen bazı sorular şöyle:

"Gizli tanık gözaltındayken kimlerle görüştürüldü?

Hücrede kayıt alınmadan nasıl çıkarıldı? Kamera olmayan odada kimlerle görüştürüldü?

Elektronik kelepçe takılıyken ve evden ayrılmaması gerekirken gizli tanık nasıl rahat rahat dolaşabildi?

Silahlı saldırıya uğradıktan sonra Cumhuriyet savcılığının tutuklamaya yönelik gözaltı kararı neden yerine getirilmedi?

Hastanedeki tedavisinin ardından hazırlanan doktor raporuna müdahale edildi mi?

Gözaltına alınmasında sakınca var raporu nasıl verildi?

Taburcu edildikten sonra evinde gözetim altında olması gerekirken yurtdışına nasıl kaçtı?

Kaçmasında kim veya kimler yardımcı oldu?

Tanık koruma programına alınan gizli tanık ile neden görüşüldü?

BAHÇELİ'DEN KUMPAS ÇIKIŞI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısında, bir kumpas kurulduğunu ve bu olayın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi.

KÜLLİYE'DE KRİTİK TOPLANTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile kritik bir toplantı yaptı.

YERLİKAYA: FETÖ TAKTİKLERİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ taktikleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve siyasilere, sosyal medya destekli "oyun kurmaya" çalışanların oyunlarını da tuzaklarını da yerle bir edeceklerini söyledi.

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