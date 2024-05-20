HEDEF ERDOĞAN! Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden planlanan kumpasta dikkat çeken detay! Serdar Sertçelik’in kaçış rotasını Cevheri Güven nereden biliyor?

GÖZALTINDAYKEN ÇAY İÇİYORDU Soruşturmaya ilişkin talimatları bizzat Çelik'in verdiğini belirten Öner, "Tüm dosyayı, Şevket Demircan üzerinden soruşturmayı yürüttü. Ayhan Bora Kaplan ilk gözaltına alındığında, akşam saatlerinde odaya girdim. Ayhan Bora Kaplan ayakta değil, masada çay içtiğini gördüm. Bu duruma çok şaşırdım" diye konuştu.

300 BİN DOLAR İDDİASI

Kaplan'ın İzmir'de ifade verirken polis memurlarının rüşvet aldığı öne sürülürken Öner, şu iddiada bulundu:

"Görevlendirmeleri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik yapmıştır. Murat Çelik'in odasına gittim, İzmir'de görevlendirilen personelle ilgili sorun mu olduğunu sordum. Sorun olduğunu, sorunu kendisinin bildiğini, görevlendirilen memurların hata yaptığını, hatayı bildiğini söyledi. Basından öğrendiğim kadarıyla suç örgütü soruşturmasında gizli tanıkların açık kimlik bilgilerinin İzmir'e görevlendirilen polis memurları tarafından ABK'nın avukatına 300 bin dolar karşılığında verildiğini öğrendim."

YAKALA TALİMATI VERMEDİ

Gizli tanığın hakkında uygulanan elektronik kelepçe ve ev hapsi şeklinde adli kontrolü ihlal etmesine ilişkin olarak da Öner, "Sertçelik'in adli kontrol tedbirini ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir kurumdan resmi ya da gayri resmi bildirim almadım" dedi. Sertçelik'in ikinci kez gözaltına alınmaması üzerine gelişen firar sürecini de detaylarıyla anlatan Öner, "Bu durumu Murat Çelik'e ilettiğimde kendisi hiç şaşırmadı ve tepki vermedi. 'Nasıl ya, öyle mi?' şeklinde bana soru sordu. Bana şüphelinin yakalanmasına yönelik derhal harekete geçmem konusunda talimat vermedi" ifadelerini kullandı.