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Okan Buruk'tan o yıldıza kesik! İşte Galatasaray'ın Elfsborg maçı 11'i

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler Avrupa'ya çevrildi. Aslan, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Elfsborg ile karşılaşacak. İlk 2 maçında 4 puan toplayan temsilcimizde tek hedef galibiyet. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesinde ilk 11'ini belirlerken yıldız ismi yedek oturtacak. İşte detaylar ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 15:55 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 15:55
Okan Buruk’tan o yıldıza kesik! İşte Galatasaray’ın Elfsborg maçı 11’i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 17.30'da başayacak. Müsabaka, TRT 1'den yayınlanacak.

Okan Buruk’tan o yıldıza kesik! İşte Galatasaray’ın Elfsborg maçı 11’i

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olarak üst üste 2, toplamda 24. kez ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon Avrupa'ya UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda başladı. İsviçre temsilcisi Young Boys'a iki maçta da yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Okan Buruk’tan o yıldıza kesik! İşte Galatasaray’ın Elfsborg maçı 11’i

"Kupa 2"nin ilk haftasında sahasında Yunanistan'ın PAOK takımını 3-1 yenen Okan Buruk'un öğrencileri, ikinci haftada deplasmanda Letonya temsilcisi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

İlk 2 maç sonunda 4 puanı bulunan Galatasaray, 36 takım arasında averajla 8. sırada yer aldı.

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