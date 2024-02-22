Yerli savaş uçağımız “Uçan kale KAAN”, gökyüzüne çıktı: F-16 eşliğinde gerçekleştirilen gösteri, göğsümüzü kabarttı!

GÖKLERE ' KAAN' AT AÇTIK Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türk havacılık tarihinin en önemli projesi Milli Muharip Uçak KAAN , gökyüzüne kanat açtı. Ankara'da piste çıktı. Motor çalıştırdı ve havalandı. Türk milletine ve Türkiye dostu halklara büyük gurur yaşattı. F-16 eşliğinde gökyüzünde süzülen KAAN, 8 bin feet irtifaya ulaştı. Havada 10-15 dakika kaldı.

55 BİN FİT'E ÇIKIYOR

Tek pilotlu yerli savaş uçağımızın, 55 bin fite kadar çıktığı vurgulandı. Uçuştan önce fırlatma koltuğu, tam boy statik, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik, iniş takımı düşürme, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem, yakıt, motor çalıştırma ve yer testleri ile taksi testlerini başarıyla tamamladı. Pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş'ın olduğu KAAN'ın radarlara görünmeden düşman inlerini yerle bir edebilecek teknolojiyle donatıldığı, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabildiği açıklandı.