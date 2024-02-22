Yerli savaş uçağımız “Uçan kale KAAN”, gökyüzüne çıktı: F-16 eşliğinde gerçekleştirilen gösteri, göğsümüzü kabarttı!

Türkiye dün bir gururu daha yaşadı. Yerli ve milli savaş uçağımız KAAN, ilk kez havalandı. Başarıyla uçuş yaptı. Tüm dünyada manşetlere çıktı. Yunan medyası "Türk Hava Kuvvetleri, bölgenin en güçlüsü oluyor" diyerek telaşa kapıldı.
Türkiye dün bir gururu daha yaşadı. Yerli ve milli savaş uçağımız KAAN, ilk kez havalandı. Başarıyla uçuş yaptı. Tüm dünyada manşetlere çıktı. Yunan medyası "Türk Hava Kuvvetleri, bölgenin en güçlüsü oluyor" diyerek telaşa kapıldı.
Hollanda basını, ileri teknolojisine vurgu yaptı. Rusya, birlikte çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. Başkan Erdoğan ise düşman çatlattı: KAAN aynı F-16 gibi... Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen başardık.
KRALLARIN KRALI
KAAN, "Kralların Kralı" anlamına geliyor. YAPAY zeka ve drone'lar ile ortak çalışabiliyor. İHA ve SİHA'larla operasyonlara katılabiliyor.
SERVİS TAVANI: 55 BİN FEET
KANAT AÇIKLIĞI: 14 METRE
Yeni nesil füzelerle havadan hassas atış yapabiliyor.
YÜKSEKLİK: 6 METRE
UZUNLUK: 21 METRE
Maksimum hızı ise saatte 2 bin 205 kilometre.
GÖKLERE 'KAAN'AT AÇTIK
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türk havacılık tarihinin en önemli projesi Milli Muharip Uçak KAAN, gökyüzüne kanat açtı. Ankara'da piste çıktı. Motor çalıştırdı ve havalandı. Türk milletine ve Türkiye dostu halklara büyük gurur yaşattı. F-16 eşliğinde gökyüzünde süzülen KAAN, 8 bin feet irtifaya ulaştı. Havada 10-15 dakika kaldı.
55 BİN FİT'E ÇIKIYOR
Tek pilotlu yerli savaş uçağımızın, 55 bin fite kadar çıktığı vurgulandı. Uçuştan önce fırlatma koltuğu, tam boy statik, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik, iniş takımı düşürme, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem, yakıt, motor çalıştırma ve yer testleri ile taksi testlerini başarıyla tamamladı. Pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş'ın olduğu KAAN'ın radarlara görünmeden düşman inlerini yerle bir edebilecek teknolojiyle donatıldığı, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabildiği açıklandı.
HAZIMSIZLAR YUKARI BAKIN
Başkan Erdoğan, KAAN'a ilişkin eleştirilere cevap verdi. "KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN aynı F-16 gibi. 'Parçası kalorifer peteğine benziyor diyen' hazımsızlara, projeyi baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli uçağımız göklerle buluştu" dedi.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Mürettebat: 1
Uzunluk: 21 metre (69 ft)
Yükseklik: 6 metre (20 ft)
Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)
Güç kaynağı: 2XGeneral Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan
Artyakıcı olmadan itki gücü: 2X17.155 pounds-force (76 kN)
Artyakıcı ile itme gücü: 2X29.400 pounds-force (131 kN)
PERFORMANS
Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)
Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)
G limiti: 9g / -3,5g SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi) IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) sensörü EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi) Kaska Monteli Nişangah Sistemi