PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yerli savaş uçağımız “Uçan kale KAAN”, gökyüzüne çıktı: F-16 eşliğinde gerçekleştirilen gösteri, göğsümüzü kabarttı!

Milli savaş uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Dünya ilgiyle izledi. Herkes övgüler dizdi! Yunanistan endişelendi, Rusya işbirliği teklif etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Daha neler gelecek neler..." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Şubat 2024 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:03
Yerli savaş uçağımız “Uçan kale KAAN”, gökyüzüne çıktı: F-16 eşliğinde gerçekleştirilen gösteri, göğsümüzü kabarttı!

Türkiye dün bir gururu daha yaşadı. Yerli ve milli savaş uçağımız KAAN, ilk kez havalandı. Başarıyla uçuş yaptı. Tüm dünyada manşetlere çıktı. Yunan medyası "Türk Hava Kuvvetleri, bölgenin en güçlüsü oluyor" diyerek telaşa kapıldı.



Hollanda basını, ileri teknolojisine vurgu yaptı. Rusya, birlikte çalışmaya hazır olduklarını açıkladı. Başkan Erdoğan ise düşman çatlattı: KAAN aynı F-16 gibi... Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen başardık.

KRALLARIN KRALI
KAAN, "Kralların Kralı" anlamına geliyor. YAPAY zeka ve drone'lar ile ortak çalışabiliyor. İHA ve SİHA'larla operasyonlara katılabiliyor.

SERVİS TAVANI: 55 BİN FEET
KANAT AÇIKLIĞI: 14 METRE
Yeni nesil füzelerle havadan hassas atış yapabiliyor.

YÜKSEKLİK: 6 METRE
UZUNLUK: 21 METRE
Maksimum hızı ise saatte 2 bin 205 kilometre.

GÖKLERE 'KAAN'AT AÇTIK
Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türk havacılık tarihinin en önemli projesi Milli Muharip Uçak KAAN, gökyüzüne kanat açtı. Ankara'da piste çıktı. Motor çalıştırdı ve havalandı. Türk milletine ve Türkiye dostu halklara büyük gurur yaşattı. F-16 eşliğinde gökyüzünde süzülen KAAN, 8 bin feet irtifaya ulaştı. Havada 10-15 dakika kaldı.

55 BİN FİT'E ÇIKIYOR
Tek pilotlu yerli savaş uçağımızın, 55 bin fite kadar çıktığı vurgulandı. Uçuştan önce fırlatma koltuğu, tam boy statik, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik, iniş takımı düşürme, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem, yakıt, motor çalıştırma ve yer testleri ile taksi testlerini başarıyla tamamladı. Pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş'ın olduğu KAAN'ın radarlara görünmeden düşman inlerini yerle bir edebilecek teknolojiyle donatıldığı, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabildiği açıklandı.



HAZIMSIZLAR YUKARI BAKIN
Başkan Erdoğan, KAAN'a ilişkin eleştirilere cevap verdi. "KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. KAAN aynı F-16 gibi. 'Parçası kalorifer peteğine benziyor diyen' hazımsızlara, projeyi baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli uçağımız göklerle buluştu" dedi.



TEKNİK ÖZELLİKLER
Mürettebat: 1
Uzunluk: 21 metre (69 ft)
Yükseklik: 6 metre (20 ft)
Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)
Güç kaynağı: 2XGeneral Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan
Artyakıcı olmadan itki gücü: 2X17.155 pounds-force (76 kN)
Artyakıcı ile itme gücü: 2X29.400 pounds-force (131 kN)

PERFORMANS
Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)
Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)
G limiti: 9g / -3,5g SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi) IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) sensörü EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi) Kaska Monteli Nişangah Sistemi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan CHP’ye DEM tepkisi: Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş birliğine giriştiler | AFYON MİTİNGİ
Türkiye için tarihi gün! KAAN ilk uçuşunu yaptı... Başkan Erdoğan’dan ilk mesaj
6 bin TL yasası bu ay tamam: Adım adım ikramiye takvimi hazır! Emeklilik tarihleri neden önemli?
Oğlum öldürdüyse bize ne? | Esra Erol’da babanın savunması pes dedirtti! 2 yıldır kayıp Murat nerede? Tehdit mesajları ortaya çıktı...
Liste liste kriz! CHP’li başkan isyan etti Özgür Özel sadece tamam demekle yetindi
Başkan Erdoğan’ın Türkiye’si! Foreign Affairs ‘ABD boyun eğdi’ dedi: Afrika, Kafkasya ve Balkanlar’da gücünü gösterdi
Gökhan Zan’dan hem rüşvet hem tehdit iddiası! CHP’yi ve Lütfü Savaş’ı işaret etti
İmamoğlu İYİ Parti’yi böyle içten oyuyor! Siyasi rüşvet tescillendi: Bas istifayı al CHP’den meclis üyeliğini | Akşener’e kurumsal operasyon
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasanın gözü yarında! Beklentiler ne yönde?
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında: Bloomberg ‘Türkiye’nin dönüm noktası’ dedi! En iddialı proje
İliç’te son durum! Bakanlar bölgede... Aramalara ara verildi | Tehlikeli atığa rastlanmadı
Kılıçdaroğlu - İmamoğlu kapışmasını Murat Kurum’a yıkmaya çalıştılar! CHP’deki troll savaşının deşifresi: Madde madde İBB Haber gerçekleri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye ’DEM’li vuruş: Sırf oy uğruna terör şakşakçılarına şirinlik!
Batı basınında Ukrayna umutsuzluğu: Avdivka’nın düşüşü yıkıcı bir darbe: Rusya daha ne kadar ilerleyebilir?
CHP’nin Lütfü ’Savaş’ının şantajlarla dolu perde arkası! Hatay’da çıkmaza giren Özgür Özel yine ’DEM’lenmek istiyor
SON DAKİKA