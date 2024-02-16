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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Hiçbir amatör spor kulübümüzü sahipsiz bırakmayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Karagümrük Spor Kulübü’ne yeni bir tesis kazandıracaklarını belirten Kurum,“Kulübümüzün, altyapı ve antrenman sahaları ile ilgili talepleri var. Fatih Karagümrük Sporumuz için, takımlarımızın antrenman yapabileceği, gerekirse sporcularımızın kalabileceği, sosyalleşebileceği bir tesisi armağan edeceğiz” dedi.Öte yandan Kurum, göreve geldikten sonra spor alanındaki hedeflerini, “İstiyoruz ki İstanbul olimpiyat şehri olsun. Şu son 5 yıla baktığınızda herhangi bir şampiyona ne yazık ki düzenlenmemiş. Bu manada biz İstanbul’u; Olimpiyat Şampiyonaları’nın burada yapılacağı, Avrupa Şampiyonaları’nın burada yapılacağı bir şehir haline getirmek istiyoruz" sözleri ile dile getirdi.

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 19:47 Güncelleme 16 Şubat 2024, 20:01
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Hiçbir amatör spor kulübümüzü sahipsiz bırakmayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Karagümrük Spor Kulübü'ne yeni bir tesis kazandıracaklarını belirten Kurum, "Kulübümüzün bu manada altyapı ve antrenman sahaları ile ilgili talepleri var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan bir alanda, Fatih Karagümrük Spor'umuz için takımlarımızın antrenman yapabileceği, gerekirse sporcularımızın kalabileceği, sosyalleşebileceği bir tesisi Büyükşehir Belediyesi olarak, Fatih Karagümrük Spor'umuza armağan edeceğiz." dedi.



Kurum, göreve geldikten sonra spor alanındaki hedeflerini, "İstiyoruz ki İstanbul olimpiyat şehri olsun. Burada Avrupa Şampiyonalarının yapıldığı o günleri tekrar görelim. Şu son 5 yıla baktığınızda herhangi bir şampiyona ne yazık ki düzenlenmemiş çünkü her soruna olduğu gibi spora da ilgisiz kalınmış. Bu manada biz İstanbul'u; Olimpiyat Şampiyonaları'nın burada yapılacağı, Avrupa Şampiyonaları'nın burada yapılacağı bir şehir haline getirmek istiyoruz." sözleri ile dile getirdi.



"FATİH KARAGÜMRÜK SPOR'UMUZA YENİ BİR TESİS ARMAĞAN EDECEĞİZ"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Karagümrük Spor Kulübü ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Sporun ve sporcunun daima yanında olduklarını belirten Kurum, "İstanbul'umuzun bir spor şehri olması için tüm adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. O gün surlar içerisinde başlayan hikaye, artık bu alana sığmıyor. Kulübümüzün bu manada altyapı ve antrenman sahaları ile ilgili talepleri var. Bu tesislerin yapılması için biz 31 Mart akşamı, kıymetli başkanım ve taraftarlarımızla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan bir alanda, Fatih Karagümrük Spor'umuz için; takımlarımızın antrenman yapabileceği, gerekirse sporcularımızın kalabileceği, sosyalleşebileceği bir tesisi Büyükşehir Belediyesi olarak, Fatih Karagümrük Spor'umuza armağan edeceğiz. Şimdiden tesisimiz hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Kulüplerin mali yüklerini hafifletmek için Kurum, "Nasıl ki spor kulüplerimiz İstanbul'umuzu marka bir spor şehri yapmak için mücadele ediyorlarsa, biz de 1 Nisan sabahı İstanbul'un 964 mahallesinde spor yapılsın istiyoruz. Sporun şehri İstanbul olsun, olimpiyat şehri İstanbul olsun istiyoruz. Kardeşlik hukukunun yeşil sahalarda en üst seviyeye çıktığı; birliğin, beraberliğin, bütünlüğün o yeşil sahalarda sergilendiği anlayışı İstanbul'un her mahallesine yayma arzusundayız." sözleri ile İstanbul vizyonunun spor alanındaki yansımasını aktardı.



"İSTANBUL'U OLİMPİYAT ŞAMPİYONALARI'NIN YAPILDIĞI BİR ŞEHİR HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"
Kurum, şimdiye dek spor alanında hayata geçirdikleri hizmetleri, "Ülkemize yeni stadyumlar kazandıran, sporun ve gençliğin bu manada motivasyonunun artması için adımlar atan bir iradeyiz." diye hatırlattı.



İstanbul'u bir spor kenti yapmak istediklerini vurgulayan Kurum, "İstiyoruz ki İstanbul olimpiyat şehri olsun. Burada Avrupa Şampiyonaları'nın yapıldığı o günleri tekrar görelim. Şu son 5 yıla baktığınızda herhangi bir şampiyona ne yazık ki düzenlenmemiş çünkü her soruna olduğu gibi spora da ilgisiz kalınmış. Bu manada biz İstanbul'u; Olimpiyat Şampiyonaları'nın burada yapılacağı, Avrupa Şampiyonaları'nın burada yapılacağı bir şehir haline getirmek istiyoruz." dedi. çlere spor alanında güzel olanaklar sunacaklarından da bahseden Kurum, "Olimpik sporlarımızla alakalı; Olimpiyat Komitesi ile bir araya geldik. Beklentileri tek tek not aldık. 1 Nisan sabahı da gerek Olimpik Veledrom, gerek Uluslararası Jimnastik Tesisi gibi alanları da İstanbul'umuz kazandırıyor olacağız." ifadeleri ile hayata geçirecekleri yeni projelerine değindi.



"ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU'MUZU 3-4 AY İÇİNDE BİTİRECEĞİZ"
Murat Kurum, İstanbulun her ilçesinin bir spor dalıyla anılması istediklerini belirterek, "Orada gençlerimiz, bizim ay yıldızlı bayrağımızı, uluslararası turnuvalarda göndere çeksin. Başarılarımızla tüm dünyaya örmek olalım istiyoruz." dedi. Mevcut İnetiminin durdurduğu projeleri de hatırlatan Kurum, "İstanbul için çok önemli olduğunu düşündüğümüz Abdi İpekçi Spor Salonu'muz, bütün uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilecek bir kapasitede, 10 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip. Burayı da biliyorsunuz mevcut İBB yönetimi durdurmak, engellemek için her türlü girişimi yapmış; ama biz gençliğimize, İstanbul'umuza bu tesisi kazandırmak için tüm motivasyonumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah ilk etabının çok kısa zamanda açılacağı; tamamının da 3-4 ay içerisinde bitirileceği Abdi İpekçi Spor Salonu'muzu, İstanbul'umuza armağan etmiş olacağız." diyerek yarım kalan projeleri hayata geçireceklerini belirtti.


"HİÇBİR AMATÖR SPOR KULÜBÜMÜZÜ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nün Ynetim Kurulu ile bir araya gelen Kurum, amatr kulüplere de destek olacaklarını belirtti. Kurum, "Gerek maddi, gerek malzeme desteği, gerek ise onlara altyapı tesisleri ile alakalı her türlü desteği veren tarafta olacağız." ifadeleri ile konuşını sonlandırdı.



Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, ziyaretinin ardından Kuruma isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

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