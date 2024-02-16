▶️ Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan Fatih Karagümrük'e ziyaret!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret etti. Karagümrük Spor Kulübü’ne yeni bir tesis kazandıracaklarını belirten Kurum,“Kulübümüzün, altyapı ve antrenman sahaları ile ilgili talepleri var. Fatih Karagümrük Sporumuz için, takımlarımızın antrenman yapabileceği, gerekirse sporcularımızın kalabileceği, sosyalleşebileceği bir tesisi armağan edeceğiz” dedi. Öte yandan Kurum, göreve geldikten sonra spor alanındaki hedeflerini, “İstiyoruz ki İstanbul olimpiyat şehri olsun. Şu son 5 yıla baktığınızda herhangi bir şampiyona ne yazık ki düzenlenmemiş. Bu manada biz İstanbul’u; Olimpiyat Şampiyonaları’nın burada yapılacağı, Avrupa Şampiyonaları’nın burada yapılacağı bir şehir haline getirmek istiyoruz" sözleri ile dile getirdi.