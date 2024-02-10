CHP pazarlığı kabul etti saflar netleşti! Beştaş ve Çepni "göstermelik aday" olarak öne itildi

İstanbul adaylarını dün açıklaması beklenen CHP , yine kaçak oynadı! DEM Parti'nin istediği ve yüksek rantlı ilçelerdeki isimleri paylaşmayı, gelecek haftaya bıraktı. Yani pazarlık kapısını sonuna kadar açtı.

Pek de karşılığı olmayan Beştaş ile Çepni'yi aday yaptı. İşbirliği tamamlandı. Herkes aynı soruya takıldı: CHP seçime kadar adaylarını açıklar mı?