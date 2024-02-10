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CHP pazarlığı kabul etti saflar netleşti! Beştaş ve Çepni "göstermelik aday" olarak öne itildi

Karanlık eller devreye girdi. Başak Demirtaş, bertaraf edildi. Beştaş ve Çepni "göstermelik aday" olarak öne itildi. CHP-DEM işbirliği belgelendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Şubat 2024 Güncelleme 10 Şubat 2024, 07:01
CHP pazarlığı kabul etti saflar netleşti! Beştaş ve Çepni göstermelik aday olarak öne itildi

İstanbul adaylarını dün açıklaması beklenen CHP, yine kaçak oynadı! DEM Parti'nin istediği ve yüksek rantlı ilçelerdeki isimleri paylaşmayı, gelecek haftaya bıraktı. Yani pazarlık kapısını sonuna kadar açtı.

DEM'de yüksek profilli adayı Başak Demirtaş'ı geri plana attı.

Pek de karşılığı olmayan Beştaş ile Çepni'yi aday yaptı. İşbirliği tamamlandı. Herkes aynı soruya takıldı: CHP seçime kadar adaylarını açıklar mı?

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