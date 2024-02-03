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Alev Alatlı'ya veda: "Eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci bilge kadın Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında hayatını kaybetti. Alatlı için bugün öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cenazeye katılacağı bildirildi. Bugün öğle saatlerinde Hatay'da olması beklenen Başkan Erdoğan'ın cenaze dolayısıyla programını ileri saatlere çektiği belirtiliyor.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 09:28 Güncelleme 03 Şubat 2024, 09:53
Alev Alatlı’ya veda: Eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci bilge kadın Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında hayatını kaybetti.

ALEV ALATLI'NIN CENAZE PROGRAMI

Yazar Alatlı'nın naaşı bugün öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.


BAŞKAN ERDOĞAN PROGRAMININ SAATİNİ DEĞİŞTİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cenazeye katılacağı bildirildi. Bugün öğle saatlerinde Hatay'da olması beklenen Başkan Erdoğan'ın cenaze dolayısıyla programı ileri saatlere çektiği belirtiliyor.

ÇOK SAYIDA ESERE İMZA ATTI

Bir süredir rahatsız olan Alev Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Alev Alatlı'yı kaybettik!

FİLİSTİN DAVASININ SESİ OLDU

Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılmıştı.

Fotoğrafta: Alev AlatlıFotoğrafta: Alev Alatlı

HEP YERLİ DURDU: TÜRKİYE'YE BİR ŞEY OLURSA OKYANUSLAR TAŞAR

Alev Alatlı 25 Haziran'da AA'ya verdiği bir röportajda Türkiye'ye olan sevdasını, İslam'a dair hislerini, Filistin Davası'ndaki duruşunu ve Türkiye'nin 2. yüzyılına dair düşüncelerini anlatmıştı.

"Peki hocam değişen dünya düzeninde Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Alatlı şunları söylemişti:

"Hep söylerim; Türkiye'ye bir şey olmaz. Okyanuslar taşar Türkiye'ye bir şey olursa. Bizim unuttuğumuz şeyler var. Ne kadar büyük bir ulus olduğumuzu unutuyoruz. Tecrübeli, büyük... Sağlam ve güzel insanlar... Biz düzgün, zeki, çalışkan insanlarız. Nereden biliyorsun? Temas halindeyim. Çok bilimsel takılmak istiyorsan da koskoca bir imparatorluğu küçük bir adaya soktun. Buradan iyi bir şey çıkacaktı tabii ki. Bence çıktı. Düşün ki petrolü, doğalgazı, altını vesaire olmayan bir ülke ve bu haldeyiz. Allah'a çok şükür. Daha iyi olmaz mıydık? Olamadık diye kızıyoruz.

Süleyman Seyfi Öğün hocanın güzel bir lafı var: 'Türkler medeniyet tasavvuru olan az sayıda milletten biridir.' Biz bir şeyi tutarız ve sıkı tutarız. Bazen olduğumuzdan da büyük görürüz ve bu iyi bir şeydir. Alternatifi bir sürü gariban ülke gibidir. Bizim burada seninle röportaj yapmamız bile bunun bir kanıtıdır. Yarın bir gün sen zor durumda beni çağıracak olsan, benim geleceğimi bilirsin. Gerekirse süpürgeme biner gene gelirim. Burası bizim. Kaç sene oldu şurada Balkanları vereli? Dur bakalım. Birazcık şey yaptık, geçecek. Kuralları tutacağız, elimizden geleni değil. Yapılması gerekeni yapacağız."

Yazar Alev Alatlı anısına

"NASİHATİMDİR, VASİYETİMDİR"

Alatlı'nın sosyal medya hesabı üzerinden "Nasihati ve vasiyeri" yayımlandı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Güneş her gün daha mütekâmil bir dünyaya doğmaz. Tarih ezelden ebede dümdüz uzanan doğrusal bir hat değil, devirli bir oluşumdur. Gün olur, en gerideki en öndekinden ileride olur. Aristarkus, Kopernik'e "zıpçıktı astrolog" diyen devrimci Martin Luter'den daha ilericidir. Ahmet Yesevi, Kadızade Mehmet'in çok ötesinde. Siz istihkâmlarınızı güçlendirin, zor zamanları fırsata çevirin. Benim yaşıma geldiğinizde, benim hiç olamadığım kadar hakîm, fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn olun. Aziz ülkemize gelince, ille de bir şeye benzetecekseniz, her budağından sürgün atan salkım saçak bir böğürtlen çalısına benzeteceksiniz Türkiye'yi. Bir sürgünü çiçeğe dururken, diğerinin kurumakta, ötekinin meyve vermekte olduğunu görün. Tek bir sürgüne takılıp kalmayın, bütüne bakmayı adet edinin. Unutmayın ki düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez, kendisine has bir kimliği vardır, Türkiye'nin. Batmaz. Batarsa, okyanuslar taşar. Mademki son temsilcileriyiz Gezegen'in iyiliği için yaşatılması elzem bir medeniyetin, bizi durduracak tek "gerçek", soğuyan Güneş'in dünyamızı yarı yolda bırakması ihtimali olmalı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALEV ALATLI MESAJI: FİKİRLERİYLE YAŞAYACAK

Başkan Erdoğan Bursa İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladığı esnada Alev Alatlı için taziye dileklerinde bulundu. Erdoğan, "Vefatını yola çıkarken derin bir üzüntüyle öğrendiğimiz Alev Alatlı Hocamız Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerinden olan Alev Alatlı, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Alatlı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nun sahibi olmuştu (2014) Alatlı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nun sahibi olmuştu (2014)


ARAMIZDA YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Sosyal medya üzerinden de paylaşım yapan Erdoğan, "Vefatını derin bir teessürle öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, tarihten bugüne ve geleceğe tespitle beraber teklif de üreten, perspektifler sunabilen, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamız, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir. Kıymetli Alev hocamızın ailesine, sevenlerine, okurlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ACI HABERİ KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için başsağlığı mesajı yayımladı.

▶️ ALEV ALATLI vefat etti! 🎦

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Alev Hanımı kaybettik. Bir süredir tedavi altındaydı. Kendisini ziyarete gittiğimde, 'Bu toprakları daha çok sevdirmeliyiz' demişti. Bu sözünü aydınlarımıza, yöneticilere, ülkemizin bugününe, yarınlarına etki etme gücüne sahip herkese yönelik bir vasiyet olarak anlamıştım. Alev Alatlı, fikir ve sanat hayatımızın büyük isimlerindendi. 2014 yılında edebiyat dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü başta olmak üzere pek çok ödülle onurlandırılmıştı. Hepimizin başı sağ olsun."

O BİR TÜRKİYE AŞIĞIYDI

Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırılan usta yazar, geçen yıl Anadolu Ajansına verdiği röportajda, "Çok şanslı bir insan olarak kendimi konumlandırırım. Bu şans önce bir asker kızı olarak başlar. Her zaman bir kısıtlı bütçe halinde hareket etmek zorunda olan bir ailenin çocuğu olmak önemli, memur çocuğu olarak devamlı olarak tayin edilirseniz, çok görüyorsunuz Türkiye'yi. Bu benim en büyük şansımdır. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşamak, okula gitmek, oradaki sıkıntıları görmek büyük şanstı." ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Yazar Alev Alatlı AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Yazar Alev Alatlı



A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, 30 yıla yakın bir dostluğu olduğu Alatlı'nın bir Türkiye aşığını olduğunu vurguladı.

Yazar Alev Alatlı'yı kaybettik!

Alatlı'nın kapitalist düzenin çukarlarından çıkmak için formüller aradığını, düşünce dünyasında bunun çok önemli olduğuna dikkat çeken Böhürler, "Ülkemizi nasıl suyun üstünde tutabiliriz, en büyük çabası buydu. Buna kafa yorardı." dedi.

"Fizikçilerle, sufilerin el ele verdiği günleri gördüğümüzde kurtulacağız." sözünün önemine dikkat çeken Böhürler, "Türkiye'ye adanmış birini kaybettik." ifadelerini kullandı.

Alatlı'nın uluslararası derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar üzerinden yeise kapılanlara büyük resmi kaçırdığını söylediğini belirten Böhürler, "Bilgiye çok önem verirdi. Kapadokya Üniversitesi'ni kurdu. 'Bu ülke için burnunun direği sızlayan beri gelsin' bu bir slogandı onun için." şeklinde konuştu.

Yazar Alev Alatlı anısına

Alatlı'nın samimiyetsizlikten hiç hoşlanmadığını ifade eden Böhürler, sesi titreyerek şu ifadeleri kullandı:

"Gezi kalkışmasının ardından okumuşların ambargosu altındayız demişti. Sonra 'samimiyetsizlerin ambargosu altındayız' dedi. İnşallah hocam hakkını helal etmiştir biz Türkiye olarak ona ediyoruz."

Başkan Erdoğan, Alev Alatlı'ya ödülünü vermişti (3 Aralık 2014)Başkan Erdoğan, Alev Alatlı'ya ödülünü vermişti (3 Aralık 2014)

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Alatlı, 3 Aralık 2014'te ödünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. Burada tarihi bir konuşmaya imza atan Alatlı, "Rus yazar Aleksandr Soljenitsin yaşasaydı, yüzbinlerce Suriyeliye kapılarını açan hükümetinizi, zat-ı alinizi ayakta alkışlardı." diyerek Başkan Erdoğan'dan övgü dolu sözlerle bahşetmişti.

Edebiyat alanındaki ödülün sahibi Alev Alatlı da "Bu kadar ders veren, konuşma yapan birisiyim hiç bu kadar telaşlandığımı bilmiyorum" diyerek başladığı konuşmasında, kendisinin bir muhacir yani hicret eden olduğunu, aydınlanma kutbundan merhamet kutbuna hicret etmeye çalıştığını söylemişti.

Alatlı, "Aydınlanma kutbu dediğim, yegane terazisi yasaların harfinden ibaret olan bir düzen, merhamet kutbundan kastım yasaların ötesinde kadim değerlerin esas olduğu toplumsal düzen. Kendi adıma ikisinin arasında bir yerlerde, hakikati arayan bir entellektüel muhacir olarak anılmam gerektiğini düşünürüm" diye konuşmuştu.

Başkan Erdoğan usta yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etmişti. (4 Şubat 2020)Başkan Erdoğan usta yazar Alev Alatlı'yı ziyaret etmişti. (4 Şubat 2020)

YÜZBİNLERCE SURİYELİYE KAPILARINI AÇAN HÜKÜMETİNİZİ, ZAT-I ALİNİZİ AYAKTA ALKIŞLARDI

En kalbi müttefiklerin en beklenmedik kuytularda saklanmış olabileceğine işaret eden Alatlı, "Rus yazar Aleksandr Soljenitsin yaşasaydı, yüzbinlerce Suriyeliye kapılarını açan hükümetinizi, zat-ı alinizi ayakta alkışlardı." dedi. Nesnel hukuktan nasibini almamış toplulukların ne denli korkunç olabileceğine dikkati çeken Alatlı, "Geçen yüzyılda Hitler Almanyası, Stalin Rusyası, bu yüzyılda Esed'in Suriyesi, DEAŞ dehşeti, saymakla bitmez. Dinden, gelenekten, kadim örf ve adetlerden soyundurulmuş, yegane ölçüsü nesnel yasaların harfinden ibaret olan toplumlar da eşref-i mahlukata layık toplumlar olamıyorlar" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dünyanın bugün ekonomik girişimler ve onların yandaşlarından oluşan bir oligarşi olduğunu söyleyen Alatlı, "Oligarklar da başta iktisadi karteller ve onların yanı sıra BM'den NATO'suna, IMF'sinden AİHM'ye kadar, haklı olma hali için temyiz edilemez yetkiye sahip kuruluşlar. Oligarkların düzeninde temyize gidecek yeriniz yoktur. Neden nefret edip edemeyeceğimizin bile yasalarla saklandığı bir düzene gidiyoruz. Ermeni soykırımı olmadığına kanaat getiren bir bilim adamı yasalarla susturulabilmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

"ORWELL VE DEFOE SİZİ AYAKTA ALKIŞLARDI"

"Hakkın helal edilmesi, hellalleşmek aslolmalıdır. Hellalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır" diyen Alatlı, her yasal hakkın helal olmayabileceğini vurgulamıştı. Alatlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir kalem darbesiyle atar ergenleri sokağa döken yazar, alevler afakı sardığında suç mahalinde değilse, olayları evinden seyrettiğini ispat edebiliyorsa yasal olarak suçsuzdur ama helal değildir yaptığı. 21'inci yüzyılın en yaman toplum projesi, helal olanı yasal olanla örtüştürmek olsa gerekir. Kadim değerlerle rabıtası kesilen özgürlüklerin şerden yana bükülmelerini önlemenin yollarını bulmak zorundayız. Yasaların tanıdığı haklardan, insanlık veya Allah adına feragat etmenin garipsenmediği bir yeni düzen getirmek zorundayız."


DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

Başkan Erdoğan'ın, "Dünya 5'ten büyüktür" sözlerini anımsatan ve oligarşik düzenlerde umuma hitap eden ancak umumun henüz üstünde düşünemediği sözlerin öfke uyandırmasının, husumet çekmesinin ve bastırılmasının usulden olduğunu belirten Alatlı, "Siz 'Dünya 5'ten büyüktür' dediğinizde, biliyor musunuz, 'Evrensel dolandırıcılığın hüküm sürdüğü zamanda gerçeği söylemek devrimciliktir' diyen George Orwell ayağa kalkar, bu sefer de o alkışlardı. Ona, Robinson Crusoe'nun yazarı Daniel Defoe da katılırdı" diye konuşmuştu.

Başkan Erdoğan'ın en kalbi ve en güçlü dostlarının, yaşamın dayatılagelenden daha farklı, daha insancıl yolları olabildiğini gören sanatçılar ve edebiyatçılar arasında olduğunu söyleyen Alatlı, kendisine layık görülen ödül için teşekkür etmişti.

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