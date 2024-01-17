Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde üst solunum yolu enfeksiyonlarında yaşanan artışa dikkat çeken Bakan Koca, risk grubunda olanlara uyarılarda bulundu. İSTANBUL'DA YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 83

Bakan Koca, yoğun bakım doluluk oranlarında geçen yıla göre artış olduğunu belirtti. Yoğun bakım servislerindeki son durumu anlatan Koca, Türkiye genelindeki doluluk oranının yüzde 72 olmasına karşın, İstanbul'da bu oranın yüzde 83'e ulaştığını ifade etti.

EN FAZLA ARTIŞIN OLDUĞU İL İSTANBUL

Bakan Koca, "Servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65. Yani servis yataklarında bir sorunumuz yok. Yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72. Geçen yıla göre bir miktar artış var. İstanbul'da ise yoğun bakım doluluk oranı yaklaşık yüzde 83. En fazla artışın olduğu il İstanbul. İstanbul'daki bu artıştan dolayı, yatak sayılarını artırarak, sağlık çalışanlarımızın da yoğun çabalarıyla süreci sorunsuz atlatmaya çalışıyoruz" dedi.