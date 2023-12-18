Ekrem İmamoğlu’ndan Meral Akşener’e ’İYİ’ kumpas! ‘Müstakil’ diyen Akşener’in altını boşaltıyor! İşte İYİ Parti’deki iş birliği istifaları

ÜST DÜZEY 'CHP' İSTİFASI

Gelişme üzerine İYİ Parti'de üst düzey bir 'CHP' istifası patlak verdi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu ittifakı bahane ederek partisinden istifa etti.



Yanıkömeroğlu yaptığı açıklamada "CHP'nin işbirliği önerisinin reddedilmesi bardağı taşıtan damla oldu; istifamı verdim. Millet bize bu sistemi değiştirelim diye oy verdi. Milletvekili olarak bu misyona devam edeceğim" dedi.

"İŞ BİRLİĞİ İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner, İstanbul ve Ankara'da iş birliği yapılmaması gerekçesiyle partiden istifa ettiğini açıkladı. Güner, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi, en azından İstanbul ve Ankara'da iş-birliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş, az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir." dedi. ÜÇOK GÖREVDEN ALINDI

CHP ile ittifakı açık bir şekilde savunan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı.

SON OLARAK DA İBRAHİM ÖZKAN VE 5 MECLİS ÜYESİ

İYİ Parti'deki istifa furyasında son olarak İbrahim Özkan ve 5 Meclis üyesini gördük. İbrahim Özkan, GİK toplantısı öncesinden bu yana iş birliği yapılmasını istedi. İYİ Parti Genel Merkezi, görevden aldı ancak yeniden seçildi. Özkan'ın yeniden seçilmesini sağlayan isimler de dahil 7 kişi ihraç için disipline sevk edildi. Tüm bu olaylar yaşanırken parti içindeki kaosu körükleyen Ekrem İmamoğlu, İbrahim Özkan'ı aradı. Özkan ve beraberindeki 5 üye (Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Uluer Kaya, Yakup Fındık, Bora Kılıç) ihraç kararını beklemeden iş birliği yapılmadığı gerekçesiyle istifa etti.

İMAMOĞLU KİMİ SATIN ALACAĞINI BİLİYOR

Yaşanan tüm bu gelişmeleri köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Ekrem İmamoğlu kimi satın alacağını biliyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Şener, Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altını boşalttığını ifade ederek şunları yazdı: erkes CHP'deki gerçek patronun İmamoğlu olduğunu anladı. İmamoğlu'nun yanında el pençe durmaktan, başını sallamaktan ve genel başkan rolü oynamaktan başka bir şey yapmayan Özgür Özel'in, İYİ Parti ile işbirliği girişiminden sonuç alamadığını görünce yine devreye girdiği görülüyor. AKŞENER'İN ALTINI BOŞALTIYOR

Böylece, İYİ Parti Genel İdare Kurulu kararının aksine CHP ile işbirliğini savunan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve adamlarıyla nasıl bir ilişkisi olduğu da ortaya çıktı. Parti üyeliğinden istifa eden İbrahim Özkan, İBB Meclisi'ndeki İYİ Partili üyelerin oylarıyla yeniden grup başkanı seçildi. Bu durum kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen İYİ Parti temsilcileriyle Ekrem İmamoğlu'nun onlarla kurduğu ilişkinin gücünü de gösteriyor.