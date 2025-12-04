Davaya adanan ömre büyük onur! Mütefekkir Sadık Albayrak'a Yılın Fikir Adamı Ödülü

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan , bu yılın en dikkat çeken onur ödüllerinden birinin mütefekkir Sadık Albayrak 'a verildiğini duyurdu. Burhan, Albayrak'ın adını açıklarken onun Türk fikir dünyasına kazandırdığı büyük birikime vurgu yaptı.

Gazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak (Fotoğraf: Takvim.com.tr / Arşiv)

"DAVA İÇİN ÖMRÜNÜ ADAMIŞ ÇOK DEĞERLİ BİR İSİMDİR"

Gazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak'ın sadece kalemiyle değil, hayatı boyunca verdiği mücadeleyle de örnek bir isim olduğunu belirten Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sadık Albayrak bir dava adamı, bir mütefekkir. 40'tan fazla kitap yazmış, bedel ödemiş, hapis yatmış bir isim. Bu dava için, milli ve manevi dava için ömrünü adamış, yıllarca Osmanlı arşivlerinde çalışmış ve ödüller almış çok değerli bir isimdir."

Albayrak'ın kaleme aldığı eserlerin Türkiye'nin siyasi ve toplumsal hafızası için önemine değinilen açıklamada, ödüllü kitapları ve çalışmaları hatırlatıldı. Sinan Burhan, Albayrak'ın eserlerini şöyle sıraladı:

"Türkiye'de Din Kavgası, Son Devir Osmanlı Uleması -ki bu ödül almış bir kitaptır-, Cezaevi Notları, 31 Mart Gerici Bir Hareket mi?, Cumhuriyet'e Doğru Hilafetin Sonu, Devrimler ve Gerici Tepkiler, Meşrutiyet İslamcılığı ve Siyonizm, Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu... Kendisi de okuduğumuz, istifade ettiğimiz çok kıymetli bir isim."