CHP yandaşı Merdan Yanardağ’dan müstakil intikam! Flaş iddia: Kayıp 132 milyon TL Lyon’da!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a karşı büyük bir yenilgi yaşayınca muhalefet büyük bir hezimet yaşadı.

AKŞENER'İN KAPISINA DAYANDILAR İyi Parti istifa taciz ve akçeli işleriyle sarsılırken " Kaybedeceğiz" endişesine kapılan CHP, Meral Akşener ve İYİ Parti'nin kapısına dayandı.

Meral Akşener ise " 81 ilde aday çıkaracağız" diyerek hem CHP'ye hem parti çine rest çekti.

HEM CHP KARIŞTI HEM İYİ PARTİ CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptırdı.

GİK'TEN KARAR ÇIKTI: CHP İLE İTTİFAKA HAYIR

Mansur Yavaş Genel Merkez'de ziyaret etti Ekrem İmamoğlu telefonla darladı. "Meral Ablam" diyen Özgür Özel ise Akşener'i ayağına giderek ittifak davetini yineledi. Akşener ise CHP'den gelen bu talebi partisinin Genel İdare Kurulu'na götürdü ve gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan oylamada CHP'ye ret kararı çıktı.

Öte yandan alınan bu kararda Akşener ve İYİ Parti'nin "ilkeli" duruşundan değil inada dönen pazarlığın ardından umulan sonucun alınamamasının etkili olduğu ortaya çıktı.

Bunu da İYİ Partili Turan Çömez itiraf etti. Çömez TBMM'de CHP'lilerle görüştüğünü belirterek somut bir teklif almadıklarını "Bakarız sonra" diyerek geçiştirildiklerini, bu yüzden GİK'ten 'müstakil' kararının çıktığını söyledi.