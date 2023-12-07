CHP yandaşı Merdan Yanardağ’dan müstakil intikam! Flaş iddia: Kayıp 132 milyon TL Lyon’da!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a karşı büyük bir yenilgi yaşayınca muhalefet büyük bir hezimet yaşadı.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a karşı büyük bir yenilgi yaşayınca muhalefet büyük bir hezimet yaşadı.
HEM CHP KARIŞTI HEM İYİ PARTİ
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu koltuğu Ekrem İmamoğlu ile hareket eden Özgür Özel'e kaptırdı.
Meral Akşener ise "81 ilde aday çıkaracağız" diyerek hem CHP'ye hem parti çine rest çekti.
AKŞENER'İN KAPISINA DAYANDILAR
İyi Parti istifa taciz ve akçeli işleriyle sarsılırken "Kaybedeceğiz" endişesine kapılan CHP, Meral Akşener ve İYİ Parti'nin kapısına dayandı.
GİK'TEN KARAR ÇIKTI: CHP İLE İTTİFAKA HAYIR
Mansur Yavaş Genel Merkez'de ziyaret etti Ekrem İmamoğlu telefonla darladı. "Meral Ablam" diyen Özgür Özel ise Akşener'i ayağına giderek ittifak davetini yineledi. Akşener ise CHP'den gelen bu talebi partisinin Genel İdare Kurulu'na götürdü ve gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan oylamada CHP'ye ret kararı çıktı.
Öte yandan alınan bu kararda Akşener ve İYİ Parti'nin "ilkeli" duruşundan değil inada dönen pazarlığın ardından umulan sonucun alınamamasının etkili olduğu ortaya çıktı.
Bunu da İYİ Partili Turan Çömez itiraf etti. Çömez TBMM'de CHP'lilerle görüştüğünü belirterek somut bir teklif almadıklarını "Bakarız sonra" diyerek geçiştirildiklerini, bu yüzden GİK'ten 'müstakil' kararının çıktığını söyledi.
AKŞENER LİNÇ YİYOR
İyi Parti'nin müstakil seçim kararının ardından CHP yandaşları 3-6 Mart sürecinde olduğu gibi linç girişimine başladı.
Geçtiğimiz günlerde Akşener'i ihanet ile suçlayan TELE 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, partiden ihraç edilen Ümit Dikbayır'ın açıklamaları üzerinden İYİ Parti hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.
"İYİ PARTİ PARALARI FRANSA'YA KAÇIRDI"
Kayıp milyon liraların Fransa'nın Lyon şehrinde tutulduğunu belirten Yanardağ, "Önemli bir İYİ Parti kurucusu, önemli bir bürokrat ve bankacı diyor ki; 'İYİ Parti'ye kayıt dışı alınan paralar, Lyon'da bir bankada bulunuyor.' Lyon nerenin şehri? Fransa. Lyon'da bir banka hesabında" dedi.
"KİMİN SÖYLEDİĞİNİ AÇIKLARIM"
Yanardağ, söz konusu iddiasının kaynağını açıklayabileceğini de ifade edip "Buyurun açıklayın bunu. Bize sorarsanız bunu hangi yöneticinin söylediğini de açıklayacağım. Paraların Türkiye'den kaçırıldığı iddia ediliyor. İYİ Parti bunlarla uğraşan ama bunları örtmek için bizim gibi medya kuruluşlarını susturmak amacıyla da tehdit savuran, hatta bazı yöneticileri bizi sağa sola ihbar etmekle susturabileceklerini savunuyorlar. " şeklinde konuştu.
CHP YANDAŞI MERDAN YANARDAĞ SAYDIRDI: SU İÇTİĞİNİZ KUYUYA TÜKÜRECEKSİNİZ
CHP yandaşı Merdan Yanardağ İYİ Parti'nin müstakil kararının hemen ardından Meral Akşener'i CHP'ye ihanetle suçlamış, parti sözcüsü Kürşad Zorlu'ya da "trol" demişti.
Yanardağ şu ifadelerle İYİ Parti'ye yüklenmişti:
"Kürşad Zorlu yani bu 'trol' sözcüsü İYİ Parti'nin diyor ki; 'Kararımıza ilişkin şu temel ilke ve kaygılarımız ortaya koymak isterim. CHP'nin sunduğu işbirliği ve ittifak üzerine yaptığımız değerlendirmede oluşabilecek tablonun İYİ Parti'nin kuruluş ilke ve amaçlarıyla benzer doğrultuda tavır koymaktan uzak olacağı noktasında fikir birliğine varılmıştır' mesela sayın trol hangi kuruluş ve amaçlarından uzak bir teklifte bulunuldu.
"AĞZINIZI TOPLAYIN"
Ağzınızı toplayın ya. CHP, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü savunmaktan uzak bir parti mi? Hem bu Türkiye'nin cumhuriyetçi güçlerine yaslanarak siyaset yapacaksınız sonrada su içtiğiniz kuyuya tüküreceksiniz.
"SİYASİ İHANETTEN SÖZ EDİYORUM"
"Hiç lafı evirip çevirmeye gerek yok biraz harbi olun" diyen CHP yandaşı Yanardağ, "Attığınız bu adım 81 ilde ayrı aday çıkarma kararı, CHP'yi yenilgiye uğratma stratejisinin bir parçasıdır. CHP yenilgiye uğrayacak ki onun bıraktığı boşluğu siz doldurun öyle mi? Esas olarak İYİ Parti teşhir edilmelidir. İYİ Parti tarihsel misyonunu yerine getiremedi, laik, cumhuriyetçi çevrelerden aldığı oylara ihanet hazırlığı içindedir. Siyaset ihanetten söz ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.