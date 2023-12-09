Akşener defteri tamamen kapattı! Teşkilatlara talimatı verdi: CHP ile görüşmeyin



6'lı masaya geri döndüğü için büyük bir pişmanlık yaşayan Akşener, 'seçimlere tek girme' kararıyla eş güdümlü olarak CHP'li İBB'ye İETT üzerinden girişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ İBB'YE 'NİTELİKSİZ' GÖNDERMESİ

CHP'li İBB'nin 'niteliksiz' ve 'yetersiz' olduğunu ima eden Akşener, "Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor" dedi.

KİMSEYİ ES GEÇMEDİ

İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmayız" diyerek rest çeken Akşener, Mansur Yavaş'a da 'korkak' dedi.

Akşener'in bu sözlerinin büyük yankı uyandırmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı etkinlik sonrası gazetecilerin, Akşener'in büyükşehirlerdeki yetersiz ulaşım eleştirisine cevap verdi. İmamoğlu, "Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında. Ben mi kaçırdım acaba? İstanbul ismi var mıydı? Bilmiyorum. Ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir Sayın Meral Akşener. Çünkü, genelleme; ben o sohbeti okuyunca yurt dışındaydım ve o içerik bölümünü aldım, dinledim. İçinde İstanbul yok. Genelleme yaparak bize işte; şu şu şehri vaat edenler, bize şu şu şehri yaşatıyorlar diye genelleme yaparak bir tespitte bulunduğunu düşünüyorum. Birincisi hiç ama hiç üstüme alınmadım çünkü biz Sayın Meral Akşener'le İstanbul'da çok önemli metro hatlarını, tramvay hatlarını beraber açtık ve inşallah yine açarız. Başka projelerimizi de birlikte açtık. Avrupa'nın en büyük atık tesisini açtık, 15 kilometrelik Dudullu-Bostancı hattını açtık. Başka örnekler de veririm, Alibeyköy hattı vesaire. Yani gururla bir 5 yılı bizi destekleyen ittifakımız olan İYİ Parti'ye de, Cumhuriyet Halk Parti'mize de çok keyifli, gururlu bir 5 yılı yaşattığımızı verilerimizle biliyorum. Hiç üstüme alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum" dedi.

CHP İTTİFAK İÇİN ISRARCI

Yüzlerine defalarca kapı kapanmasına rağmen İYİ Parti ile ittifak yapmak konusunda ısrarcı bir tutum serglieyen İmamoğlu, konuşmasının devamında "Genel İdare Kurulu tabi ki önemli bir kuruldur. Partinin karar alma mekanizmasıdır. Bu karara elbette hepimiz saygı duyarız ama toplumsal tabandaki sesleri duymak ve bu seslerin yanı sıra teşkilatları olan, örgütlere olan, yansımasını da hissederek eğer bir sorumluluk varsa, vazife varsa tekrar görüşmek de mümkündür. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde bu görüşmelerin yapıldığını İYİ Partili belediyelerin de yaptığını, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin de yaptığını, yeni talip olan insanların da yine ilişki kurarak bu dayanışmayı, bu ittifakı yaptıklarını duyuyorum. Bu başka şehirlerde, başka partilerle görüşmelere de dönüştüğünü ve dönüşebileceğini de biliyorum. Siyasetin, bu anlamdaki gerçek sayfasını hiçbirimiz inkar edemeyiz. Bugün bunu soruyorsunuz. Belki başka gün bambaşka tersi bir soruyu da sorabilirsiniz ama dediğim gibi her zaman söylediğim gibi ben 2019'un 28 Aralık'ında adaylık açıklamamı yaptığımda İstanbul ittifakı dediğimde inanarak söylemiştim. İstanbul'da muazzam bir İstanbul ittifakı inşa edilmiştir. Bu inşa edilen ittifakın elbette altyapısında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti vardır. Buna sonsuz saygı duyuyorum ve bunu daha da ileriye taşımak, ittifakı daha da büyütme konusunda kararlı bir İBB Başkanı ve Ekrem İmamoğlu var" dedi.