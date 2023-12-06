Akşener İmamoğlu’na ulaşım üzerinden daldı! CHP medyası İYİ Parti’ye ‘arşiv’li operasyona başladı

Yerel seçimlere giderayak 'kaybetme korkusuna' kapılan İmamoğlu ve Özel, İYİ Parti'nin kapısına dayandı. Mansur Yavaş Genel Merkez'de ziyaret etti, Ekrem İmamoğlu telefonla darladı. "Meral Ablam" diyen Özgür Özel ise Akşener'i ayağına giderek ittifak davetini yineledi.





İTTİFAK TALEBİNE RED

Akşener ise CHP'den gelen bu talebi partisinin Genel İdare Kurulu'na götürdü ve gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan oylamada CHP'ye ret kararı çıktı. KARAR SONRASI FONDAŞ MEDYA SALDIRMAYA BAŞLADI

İYİ Parti'nin müstakil seçim kararı sonrası İsmail Küçükkaya, Merdan Yanardağ, Emin Çölaşan gibi CHP fondaşları Akşener'i hedef almaya başladı. İMAMOĞLU'NA İETT ÜZERİNDEN GİRİŞTİ

Meral Akşener ise 'seçimlere tek girme' kararıyla eş güdümlü olarak CHP'li İBB'ye İETT üzerinden girişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.