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Akşener İmamoğlu’na ulaşım üzerinden daldı! CHP medyası İYİ Parti’ye ‘arşiv’li operasyona başladı

CHP'nin ittafak teklifini geri çeviren İYİ Parti seçimlere tek gireceğini ilan etmişti. Karar sonrası fondaş medyanın hedefi olan Meral Akşener 'seçimlere tek girme' kararıyla eş güdümlü olarak Ekrem İmamoğlu'na İETT üzerinden girişti. CHP'li İBB'ye 'niteliksiz ve yetersiz' göndermesinde bulunan Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı. Tüm bu yaşananların ardından CHP medyası İYİ Parti’ye ‘arşiv’li operasyona başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 23:57 Güncelleme 07 Aralık 2023, 00:11
Akşener İmamoğlu’na ulaşım üzerinden daldı! CHP medyası İYİ Parti’ye ‘arşiv’li operasyona başladı

Yerel seçimlere giderayak 'kaybetme korkusuna' kapılan İmamoğlu ve Özel, İYİ Parti'nin kapısına dayandı. Mansur Yavaş Genel Merkez'de ziyaret etti, Ekrem İmamoğlu telefonla darladı. "Meral Ablam" diyen Özgür Özel ise Akşener'i ayağına giderek ittifak davetini yineledi.



İTTİFAK TALEBİNE RED
Akşener ise CHP'den gelen bu talebi partisinin Genel İdare Kurulu'na götürdü ve gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan oylamada CHP'ye ret kararı çıktı.

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KARAR SONRASI FONDAŞ MEDYA SALDIRMAYA BAŞLADI
İYİ Parti'nin müstakil seçim kararı sonrası İsmail Küçükkaya, Merdan Yanardağ, Emin Çölaşan gibi CHP fondaşları Akşener'i hedef almaya başladı.

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İMAMOĞLU'NA İETT ÜZERİNDEN GİRİŞTİ
Meral Akşener ise 'seçimlere tek girme' kararıyla eş güdümlü olarak CHP'li İBB'ye İETT üzerinden girişti. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.



CHP'Lİ İBB'YE 'NİTELİKSİZ' GÖNDERMESİ
CHP'li İBB'nin 'niteliksiz' ve 'yetersiz' olduğunu ima eden Akşener, "Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor" dedi.



MANSUR YAVAŞ'A "KORKAK" DEDİ
İmamoğlu ve Özgür Özel'e "Başkalarının siyasi kariyerlerine, zıplama tahtası olmayız" diyerek rest çeken Akşener, Mansur Yavaş'a da 'korkak' dedi.

"Kopunca bir büyük savaş, Er tez gider, korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş. Erlere meydan görünür" mısralarını okuyan Akşener'in 'korkak' ve 'Yavaş' vurguları İYİ Partililerce alkışlandı.



CHP MEDYASINDAN 'ARŞİV'Lİ OPERASYON
Meral Akşener'in çıkışı sonrası CHP medyası 'arşiv'li operasyona başladı. CHP fondaşı Cumhuriyet 6 Ocak 2023'te Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın açılış töreninde Meral Akşener'in sözlerini arşiv unutmaz diyerek gündeme taşıdı.



EKREMCİ HALK TV DE DEVREDE
Akşener'i hedef alan diğer bir fondaş Ekremci Halk TV oldu. Akşener'in metrodaki görüntülerini arşiv unutmaz diyerek haberleştirdi.

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