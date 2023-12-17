Meral Akşener ’müstakil’ dedi Ekrem İmamoğlu İYİ Parti’yi mikser gibi karıştırdı! İbrahim Özkan ve 5 üye ’Ekrem İmamoğlu’ diyerek istifa etti

Yerel seçimlere giderayak 81 ilde aday çıkaracaklarını ilan eden İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor.
Yerel seçimlere giderayak 81 ilde aday çıkaracaklarını ilan eden İYİ Parti'de kazan kaynamaya devam ediyor.
İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE İSTİFALAR
İYİ Parti'nin "Hür ve Müstakil seçim" kararını GİK'te tescillemesinin ardından İstanbul'da da dikkat çeken istifalar gelmişti. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu geçtiğimiz hafta istifa etti.
Yanıkömeroğlu'nun ardından bir istifa daha geldi. CHP ile işbirliğini savunan İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan Akşener'in isteği ile partiden ayrıldı.
İBB MECLİS ÜYELERİ TARAFINDAN YENİDEN BAŞKAN SEÇTİ
"Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" diyen Özkan, 7 İYİ Parti İBB Meclis üyeleri tarafından yeniden Grup Başkanvekili seçildi.
AKŞENER TALİMATIYLA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER
Konuya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, şunları kaydetti:
"İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez. Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilmiştir."
İMAMOĞLU TELFON ETTİ
İbrahim Özkan, takvim.com.tr'ye yaptığı açıklamada yaşananları anbean anlatmış, olay sonrası Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını ifade etmişti.
Söz konusu açıklamanın üzerinden henüz birkaç gün geçmişken İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından İBB İYİ Parti Meclis üyeleriyle birlikte istifa ettiklerini açıkladı.
İMAMOĞLU'NA DESTEK İSTİFA METNİNDE DE VAR
Özkan, istifa açıklamasında "İlkeli siyaset, özü sözü bir, olmayı samimi ve açık fikirli olmayı gerektirir. Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz. 1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün "belediyeleri yönetemezler" demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir" ifadelerini kullandı.
İşte Özkan'ın açıklamasının tamamı:
Kamoyunun Dikkatine;
4 Aralık 2023 tarihinde toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu, 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. 'Hür ve müstakil' kararına gerekçe olarak da bir üçüncü seçeneğe ihtiyaç olması gösterildi. Biz bu karara saygı duymakla beraber, İstanbul ve Ankara'da işbirliğinin devam etmesi yönünde görüş bildirdik. Çünkü 2019 yılı yerel seçimlerinde, 25 yılın üzerine İstanbul ve Ankara alınmıştı. Bu hem muhalefet için hem de oy veren halkımız için önemli bir motivasyon olmuştu. İlkeli siyaset, özü sözü bir, olmayı samimi ve açık fikirli olmayı gerektirir. Söylem ve eylemleriniz güven vermiyorsa orada ilkeli siyasetten bahsedemeyiz. 1 yıl öncesine kadar Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimiz kişiler için bugün "belediyeleri yönetemezler" demek, ilkeli siyasete yakışmamakta, millete güven vermemektedir. Biz daima ülkemizin ve milletimizin menfaatlerinin yanında olduk. Ülkemizi tek adama mahkum etmek isteyen sistemin karşısında durduk. Demokrasinin sağlıklı işlemediği, sosyal medya paylaşımlarının bile topluca yapılmaya itildiği bir yerde durmak, kayıpları anayasa değişikliğine kadar gidebilecek bu sürece daha fazla katkı sunmak istemiyoruz. Ülkemiz menfaatleri için, Türkiye'nin kalbi İstanbulumuz için ortak bir karar imza atıyor, 'hür ve müstakil' olarak İYİ Parti'den istifa ediyoruz. Bize istifa etmekten başka bir yol bırakmayan bu süreci noktaladığımızı ve İBB Meclisinde yolumuza bundan sonra bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.
Bora Kılıç, İbrahim Özkan, Oğuz Sarul, Sinan Gümüş, Uluer Kaya, Yakup Fındık
BASKI ALTINA ALIP İTTİFAKA ZORLAMAK
Takvim.com.tr, İYİ Parti'deki depremin perde arkasında Meral Akşener'i baskı altına alıp ittifaka zorlamak olduğunu yazdı.
Bu durumun somut örnekleri ise şöyle;
Bahadır Erdem "ittifaksız yerel seçim kararına itiraz" ettiği için ayrıldığını öne sürdü.
Akşener'in 'abi' dediği Cihan Paçacı seçimlere müstakil girilmesine karşı çıktığını beyan etti.
"Akşener'in hesapları incelensin" dilekçesi veren Ümit Dikbayır'ın ise karın ağrısı başka çıktı. Dikbayır, İmamoğlu ve Yavaş'ın desteklenmesini istiyor.
EKREMCİLER KÖŞE BUCAK SIKIŞTIRIYOR
Ekremciler de İYİ Parti'ye köşe köşe ittifak baskısında bulunuyor. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "Akşener koltuğunu koruyamaz" dedi.
İYİ PARTİ'YE 'ŞAİBELİ' DAMGASI
Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, son günlerde yaşanan istifa ve taciz iddiaları üzerinden İYİ Parti'yi 'şaibeli parti' olarak damgaladı.
AKŞENER'İ YERDEN YERE VURDU
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı SÖZCÜ yazarlarından Rahmi Turan ise "İYİ Parti'de fırtına ve yaprak dökümü!" başlıklı köşe yazısında ittifaka yanaşmayan Meral Akşener'i yerden yere vurdu.
"KOLTUĞU KURTARMAK İÇİN ÇABALIYOR, LİDERLİK KUMAŞI ZAYIF"
Durmuş Yılmaz, Ahad Andican, Faruk Köylüoğlu, Aydın Sezgin, Bahadır Erdem, Hasan Subaşı, Adnan Beker, Yavuz Ağıralioğlu ve diğer istifalara dikkat çeken Turan, "Akşener koltuğunu kurtarmak için çabalıyor, liderlik kumaşı zayıf" dedi.
'EKREMCİLER'DEN İDDİA... "İYİ PARTİ 81 İLDE SIFIR ÇEKECEK"
İYİ Parti'yi "lodosta karaya vurmuş tekne gibi" tanımlayan Rahmi Turan, Meral Akşener'in liderlik özelliği bulunmadığını, İYİ Parti'nin de ittifaksız seçime girerse 81 ilde sıfır çekeceğini öne sürdü.
İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRAN EL İMAMOĞLU MU? AKŞENER'İ İTTİFAKA ZORLUYORLAR
Takvim.com.tr'nin somut örneklerle yazdığı Meral Akşener'e ittifak dayatmasına Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de dikkat çekti. Selvi, 27 Kasım 2023 tarihli köşe yazısında, "Seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye eden irade, şimdi Meral Akşener için harekete geçmiş olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NUN MİNİK KUŞLARI PARTİDE
İttifaksız seçime gireceklerini açıkladıktan sonra partinin karıştığını belirten Akşener'in bu konuda önemli bir tespit yaptığına dikkat çeken Selvi, "İYİ Parti'de bir anda düğmeye basılmış gibi her şeyin bir anda patlak vermesi size normal geliyor mu? Zamanlama ilginç değil mi? İYİ Partili bir milletvekili, "Ne zaman ki biz aramızda partinin ittifaksız seçime girme kararını eleştiriyoruz. Ne zaman ki 'İstanbul ve Ankara'da ittifak yapılmalı' diye konuşuyoruz. Yarım saat geçmiyor, Ekrem İmamoğlu'nun ekibi irtibat kuruyor. İmamoğlu'na yakın medya, ittifakı savunan arkadaşlarımızı buluyor. 'Siz böyle konuşmuşsunuz' diyor. Biz de şaşırıyoruz nasıl haberleri oluyor?" demişti." ifadelerini kullandı. Selvi, parti içinde İmamoğlu'nun doğrudan irtibatlı olduğu isimler bulunduğunu da yazdı. Bunların minik kuşlar olarak değerlendirildiğin belirten Selvi, "Ekrem İmamoğlu'nun parmağı İYİ Parti'nin içinde. Partiyi mikser gibi karıştırıyor. Amaç Meral Akşener'i diz çöktürmek ve ittifak yapmaya zorlamak olabilir mi? Meral Hanım; Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu hafife aldı, siyasi hayatıyla ödedi. Siz aman dikkatli olun." diyerek CHP ekibinin Akşener'e diz çöktürmeye çalıştığını belirtti.