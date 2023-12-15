İyi Parti’de kaos bitmiyor! Ece Güner istifa etti Ahmet Zeki Üçok görevden bir mesajla alındı! Neden görevden alındığını açıkladı: Şaşkınlık içindeyim

EKREMCİLER YA KAÇIYOR YA AVLANIYOR! Son olarak CHP ile ittifakı savunan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler parti içinde krizi körüklüyor. Akşener İstanbul 'da ittifak isteyen İYİ Parti İBB Grup Başkanı İbrahim Özkan'ın istifasını istedi.

Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti'nin ağır topları Bahadır Erdem Adnan Beker ve Durmuş Yılmaz Parti'den istifa ederken Ümit Dikbayır ise ihraç edildi.

İYİ PARTİ'DE KRİZ ÜSTÜNE KRİZ Yerel seçimlere giderken "Hür ve müstakil" çıkışı yaparak 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti her gün yeni bir krizle sallanıyor. Taciz akçeli iş iddiaları ve istifaların ardık arkası kesilmiyor.

CHP ile yapılan ortaklık sonrası genel seçimlerde hezimet yaşayan İyi Parti'de sular durulmuyor.

Özkan istifa ederken yapılan yeni seçimde Akşener'e baş kaldırı olarak yine Özkan seçildi. İl Başkanlığı da Grup Başkanvekili ve oy veren tüm üyelerini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

GÖREVDEN ALMA VE İSTİFA

Öte yandan parti içinde yeni gelişmeler de yaşandı.

ÜÇOK GÖREVDEN ALINDI

CHP ile ittifakı açık bir şekilde savunan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçüok görevden alındı.

NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Üçok'un İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile iş birliğini savunduğu ve attığı tweet yüzünden görevden alındığı iddia edildi.

Üçok'un GİK toplantıda sunduğu bir harita geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Üçok'un haritasına göre; CHP-İYİ Parti ittifakı olmadan seçime girilirse İYİ Parti bir ilçede, CHP dört il ve 131 ilçede kazanıyordu. CHP-İYİ Parti ittifakı yapılarak seçime girilirse İYİ Parti yedi il, 55-85 ilçede, CHP 18 il 189 ilçede kazanıyordu. Toplamda ise CHP-İYİ Parti 25 il ve 260'a yakın ilçede belediye başkanlıklarını alıyordu.

ÜÇOK'U ELEŞTİRMİŞTİ: PARTİYİ SATTI

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Üçok'un GİK toplantısında sunduğu bu tabloyu katıldığı bir canlı yayında eleştirerek, 'Ben GİK'te bu sunumu yapmıştım, ben işbirliği istiyordum' demek bana göre siyaseten partiyi satmaktır. ifadelerine yer vermişti.

İYİ Parti'deki harita skandalı ilerleyen günlerde halı altına süpürülmüş ve üstü kapatılmıştı.

Bu hafta ise yeni bir gelişme yaşandı. Şeyh Said'le ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun da disipline sevk edildiği açıklandı.

Salim Ensarioğlu'nun "Şeyh Sait" açıklaması üzerine de Ahmet Zeki Üçok bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Ahmet Zeki Üçok bir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ben, Cumhuriyet ve devrimlerine destek verenlerin canlarını helal kılan fetvalar yayınlayanları kutsayanlarla aynı partide olmak istemiyorum. Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda cumhuriyet değerlerinin en önemli savunucusu olan partimizden derhal ihraç edilmelidir."