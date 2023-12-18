Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin ardından Meral Akşener'in 'müstakil seçim' çıkışıyla birlikte İYİ Parti zaman ayarlı kaos ve krizlerle cebelleşiyor. Krizin altındaki el ise CHP’nin gölge başkanı Ekrem İmamoğlu. İYİ Parti’de iş birliği isteyen tüm isimlere İmamoğlu ve ekibinin ulaştığı siyaset kulislerinde konuşulurken peş peşe gelen ittifak istifaları iddiaları güçlendiriyor. 2019 yerel seçimlerinde “İstanbul nimet nimet” diyen Ekrem İmamoğlu’nun söz konusu istifalarla Akşener’in elini güçsüzleştirmeye ve ittifaka mecbur kılmaya çalıştığı anlaşılıyor. Yaşananlar hakkında açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da istifaların altındaki CHP elini işaret ederek "Bunun adı operasyon siyasetidir" ifadelerini kullandı. İşte İYİ Parti’deki iş birliği istifaları...