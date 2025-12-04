"Eurovision'da İsrail varsa biz yokuz" dediler! Ülkeler peş peşe yarışmadan çekildi

Açıklamada ayrıca, "Gazze'deki korkunç can kaybı ve çok sayıda sivilin hayatını riske atan insani kriz nedeniyle, İrlanda'nın katılımının vicdanen kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Gazze'de gazetecilerin hedef alınarak öldürülmesinden ve uluslararası gazetecilerin bölgeye girişinin halen engellenmesinden derin endişe duymaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

RTE'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Eurovision 2026'ya katılmasına karar verilen Cenevre'deki EBU Kış Genel Kurulu ardından RTE'nin duruşu değişmedi. RTE, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak ve yayımlamayacak." ifadeleri kullanıldı.

Festivalden çekilme kararı aynı zamanda RTVE'nin, 16 Mayıs 2026'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek olan Eurovision 2026 finalini ve 12-14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yarışmanın yarı finallerini yayımlamayacağı anlamına geliyor.

RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "EBU Meclisinde yaşananlar, Eurovision'un bir şarkı yarışması değil, jeopolitik ve parçalanmış çıkarların egemen olduğu bir festival olduğunu doğruluyor." ifadelerine yer verdi.

İspanya devlet radyo ve televizyonu RTVE Yönetim Kurulu, eylül ayında, Gazze'deki soykırım ve ülkenin yarışma kurallarına "sistematik olarak uymaması" nedeniyle İsrail'in katılması halinde İspanya'nın Eurovision'dan çekileceğini kararlaştırmıştı. EBU'nun Cenevre'deki toplantısında İsrail'in Eurovision'a katılmasına izin verilince RTVE de yarışmadan çekildiğini duyurdu.

Avrupa ülkelerinden bazıları ise kararın ardından peş peşe boykota gitti. İspanya, Hollanda, Slovenya ve İrlanda, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nun İsrail 'in Eurovision şarkı yarışmasına katılımına onay vermesinin ardından Eurovision 2026'ya katılmayacaklarını duyurdu.

"GAZZE'DEKİ CİDDİ İNSANİ ACILAR, SAVUNDUĞUMUZ DEĞERLERLE BAĞDAŞMIYOR"

Hollanda'nın kamu yayıncılarından AVROTROS, yaptığı açıklamada, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama kararı aldığını bildirdi.

Açıklamada, bu kararın kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından alındığı belirtilerek, mevcut koşullar altında katılım sağlamalarının, kamusal değerlerle bağdaşmayacağı sonucuna varıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "AVROTROS, 12 Eylül 2025'te, Gazze'deki ciddi insani acıların, basın özgürlüğüne getirilen kısıtlamaların ve Eurovision Şarkı Yarışması'nın son edisyonunu çevreleyen siyasi müdahalelerin, savunduğumuz değerlerle bağdaşmadığını belirtmiştir. Bu bağlamda AVROTROS, İsrailli yayın kuruluşu KAN'ın bu yılki yarışmaya katılımının, kamu yayıncısı olarak sorumluluklarımızla artık bağdaşamayacağı sonucuna varmıştır. Güvenilirlik, bağımsızlık ve insanlık bizim yol gösterici ilkelerimizdir." denildi.

"GEÇEN YILKİ YARIŞMADA İSRAİL'İN PERFORMANSININ SİYASİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Slovenya Radyo ve Televizyonu da İsrail'in Eurovision'a katılımına izin verilmesi üzerine yarışmaya katılmayacaklarını açıkladı.

Slovenya Radyo ve Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak, yaptığı açıklamada, EBU'nun Rusya'nın katılımını onaylamadığını ancak şimdi İsrail için aynısını yapmaya cesaret edemediğini söyledi.

Gazze'de 200'den fazla gazetecinin öldürüldüğünü ve bölgeye hala gazetecilerin giremediğini aktaran Gorscak, "Geçen yılki yarışmada İsrail'in performansının siyasi olduğunu gördük. Biz Eurovision'a siyasetin girmemesi için mücadele ediyoruz. Mesajımız açık: Gazze'de öldürülen 20 binden fazla çocuk için İsrail varsa biz yokuz." dedi.

"EBU BÜNYESİNDE BARIŞ, İNSAN HAKLARI VE ŞEFKATE DAHA NET BİR BAĞLILIĞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belçika'da Flamanca yayın yapan kamu yayıncısı VRT, gelecek yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını duyurdu.

VRT tarafından yapılan yazılı açıklamada televizyonun, "EBU bünyesinde barış, insan hakları ve şefkate daha net bir bağlılığı savunmaya devam edeceği" belirtildi.

Açıklamada "Eurovision Şarkı Yarışması'na olan bağlılığımızın devamı, EBU'nun önümüzdeki yıllarda bu endişeleri nasıl ele alacağına bağlı olacaktır." denildi.

VRT, buna karşın EBU üyesi olduğu için yarışmayı yayımlayacağını duyurdu.

VRT'nin kararı Belçika'nın yarışmada temsil edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Ülkede buna dair yetki dönüşümlü olarak VRT ile Fransızca kamu yayıncısı RTBF arasında paylaşılıyor. Bu yıl yarışmacı gönderme hakkını elinde bulunduran RTBF ise kararını gelecek günlerde açıklayacağını bildirdi.