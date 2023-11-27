Ekrem İmamoğlu’nun eli İyi Parti’de: Mikser gibi karıştırıyor! İstanbul ve Ankara diyenin telefonu çalıyor

EKREMCİLER KÖŞE BUCAK SIKIŞTIRIYOR
Ekremciler de İYİ Parti'ye köşe köşe ittifak baskısında bulunuyor. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "Akşener koltuğunu koruyamaz" dedi.
İYİ PARTİ'YE 'ŞAİBELİ' DAMGASI
Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, son günlerde yaşanan istifa ve taciz iddiaları üzerinden İYİ Parti'yi 'şaibeli parti' olarak damgaladı.
AKŞENER'İ YERDEN YERE VURDU
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı SÖZCÜ yazarlarından Rahmi Turan ise "İYİ Parti'de fırtına ve yaprak dökümü!" başlıklı köşe yazısında ittifaka yanaşmayan Meral Akşener'i yerden yere vurdu.
"KOLTUĞU KURTARMAK İÇİN ÇABALIYOR, LİDERLİK KUMAŞI ZAYIF"
Durmuş Yılmaz, Ahad Andican, Faruk Köylüoğlu, Aydın Sezgin, Bahadır Erdem, Hasan Subaşı, Adnan Beker, Yavuz Ağıralioğlu ve diğer istifalara dikkat çeken Turan, "Akşener koltuğunu kurtarmak için çabalıyor, liderlik kumaşı zayıf" dedi.
'EKREMCİLER'DEN İDDİA... "İYİ PARTİ 81 İLDE SIFIR ÇEKECEK"
İYİ Parti'yi "lodosta karaya vurmuş tekne gibi" tanımlayan Rahmi Turan, Meral Akşener'in liderlik özelliği bulunmadığını, İYİ Parti'nin de ittifaksız seçime girerse 81 ilde sıfır çekeceğini öne sürdü.
İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRAN EL İMAMOĞLU MU? AKŞENER'İ İTTİFAKA ZORLUYORLAR
Takvim.com.tr'nin somut örneklerle yazdığı Meral Akşener'e ittifak dayatmasına Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de dikkat çekti. Selvi, 27 Kasım 2023 tarihli köşe yazısında, "Seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye eden irade, şimdi Meral Akşener için harekete geçmiş olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU'NUN MİNİK KUŞLARI PARTİDE
İttifaksız seçime gireceklerini açıkladıktan sonra partinin karıştığını belirten Akşener'in bu konuda önemli bir tespit yaptığına dikkat çeken Selvi, "İYİ Parti'de bir anda düğmeye basılmış gibi her şeyin bir anda patlak vermesi size normal geliyor mu? Zamanlama ilginç değil mi? İYİ Partili bir milletvekili, "Ne zaman ki biz aramızda partinin ittifaksız seçime girme kararını eleştiriyoruz. Ne zaman ki 'İstanbul ve Ankara'da ittifak yapılmalı' diye konuşuyoruz. Yarım saat geçmiyor, Ekrem İmamoğlu'nun ekibi irtibat kuruyor. İmamoğlu'na yakın medya, ittifakı savunan arkadaşlarımızı buluyor. 'Siz böyle konuşmuşsunuz' diyor. Biz de şaşırıyoruz nasıl haberleri oluyor?" demişti." ifadelerini kullandı. Selvi, parti içinde İmamoğlu'nun doğrudan irtibatlı olduğu isimler bulunduğunu da yazdı. Bunların minik kuşlar olarak değerlendirildiğin belirten Selvi, "Ekrem İmamoğlu'nun parmağı İYİ Parti'nin içinde. Partiyi mikser gibi karıştırıyor. Amaç Meral Akşener'i diz çöktürmek ve ittifak yapmaya zorlamak olabilir mi? Meral Hanım; Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu hafife aldı, siyasi hayatıyla ödedi. Siz aman dikkatli olun." diyerek CHP ekibinin Akşener'e diz çöktürmeye çalıştığını belirtti.