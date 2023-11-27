Ekrem İmamoğlu’nun eli İyi Parti’de: Mikser gibi karıştırıyor! İstanbul ve Ankara diyenin telefonu çalıyor

İMAMOĞLU'NUN MİNİK KUŞLARI PARTİDE

İttifaksız seçime gireceklerini açıkladıktan sonra partinin karıştığını belirten Akşener'in bu konuda önemli bir tespit yaptığına dikkat çeken Selvi, "İYİ Parti'de bir anda düğmeye basılmış gibi her şeyin bir anda patlak vermesi size normal geliyor mu? Zamanlama ilginç değil mi? İYİ Partili bir milletvekili, "Ne zaman ki biz aramızda partinin ittifaksız seçime girme kararını eleştiriyoruz. Ne zaman ki 'İstanbul ve Ankara'da ittifak yapılmalı' diye konuşuyoruz. Yarım saat geçmiyor, Ekrem İmamoğlu'nun ekibi irtibat kuruyor. İmamoğlu'na yakın medya, ittifakı savunan arkadaşlarımızı buluyor. 'Siz böyle konuşmuşsunuz' diyor. Biz de şaşırıyoruz nasıl haberleri oluyor?" demişti." ifadelerini kullandı. Selvi, parti içinde İmamoğlu'nun doğrudan irtibatlı olduğu isimler bulunduğunu da yazdı. Bunların minik kuşlar olarak değerlendirildiğin belirten Selvi, "Ekrem İmamoğlu'nun parmağı İYİ Parti'nin içinde. Partiyi mikser gibi karıştırıyor. Amaç Meral Akşener'i diz çöktürmek ve ittifak yapmaya zorlamak olabilir mi? Meral Hanım; Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu hafife aldı, siyasi hayatıyla ödedi. Siz aman dikkatli olun." diyerek CHP ekibinin Akşener'e diz çöktürmeye çalıştığını belirtti.

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