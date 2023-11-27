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Ekrem İmamoğlu'nun eli İyi Parti'de: Mikser gibi karıştırıyor! İstanbul ve Ankara diyenin telefonu çalıyor

Meral Akşener'in 'müstakil seçim' çıkışı sonrası İYİ Parti zaman ayarlı kaos ve krizlerle cebelleşiyor. Akşener yerelde ittifaka zorlanırken "Partiyi karıştıran el İmamoğlu mu?" sorusu önem kazandı. Terörün siyasi ayağı HDP'nin de dahil olduğu kirli koalisyonu yeniden bir araya getirmek için çalışan İmamoğlu - Yavaş ve Özel üçlüsüyle ilgili siyaset kulislerinde "Babaları Kılıçdaroğlu'nu yediler şimdi de ablaları Akşener'i yiyecekler" değerlendirmeleri yapıldı. Ekremciler de İYİ Parti'ye köşe köşe ittifak baskısında bulunuyor. Partide "İstanbul ve Ankara'da ittifak yapılmalı" şeklinde konuşan herkese İmamoğlu'nun ekibinin ulaştığı iddia edilirken İyi Parti'dekilerin bu konudan rahatsız olduğu bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 11:22 Güncelleme 27 Kasım 2023, 11:27
Ekrem İmamoğlu’nun eli İyi Parti’de: Mikser gibi karıştırıyor! İstanbul ve Ankara diyenin telefonu çalıyor

İYİ Parti'de peş peşe gelen istifalar ve açığa çıkan karanlık iddialar partiyi karıştırdı. Kriz öyle bir boyuta ulaştı ki Akşener, TBMM kürsüsünden parti içine "İsterse en yakınım olsun. Vallahi billahi değiştireceğim. En yakınım olsun, en güvendiğim olsun. Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim" resti çekti.

İYİ Partide iç hesaplaşma! İhracı istenen Ümit Dikbayır dökülüyor... Gölge başkan Fatih Akşener, kara kutu Esma Bekar, akçeli para trafiği


"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Takip eden süreçte Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar yönetildi.

Bu gelişme üzerine Ümit Dikbayır, Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı İYİ Parti'nin kucağına bıraktı.

İYİ Partideki kötü kokunun deşifresi! Akşenere sistematik ittifak baskısı: Zaman ayarlı kriz ve üst düzey istifalar | Ekremciler ise pusuda


Takvim.com.tr, İYİ Parti'deki depremin perde arkasında Meral Akşener'i baskı altına alıp ittifaka zorlamak olduğunu yazdı.

Bu durumun somut örnekleri ise şöyle;

Bahadır Erdem "ittifaksız yerel seçim kararına itiraz" ettiği için ayrıldığını öne sürdü.

Akşener'in 'abi' dediği Cihan Paçacı seçimlere müstakil girilmesine karşı çıktığını beyan etti.

"Akşener'in hesapları incelensin" dilekçesi veren Ümit Dikbayır'ın ise karın ağrısı başka çıktı. Dikbayır, İmamoğlu ve Yavaş'ın desteklenmesini istiyor.



EKREMCİLER KÖŞE BUCAK SIKIŞTIRIYOR
Ekremciler de İYİ Parti'ye köşe köşe ittifak baskısında bulunuyor. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "Akşener koltuğunu koruyamaz" dedi.

İYİ PARTİ'YE 'ŞAİBELİ' DAMGASI
Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, son günlerde yaşanan istifa ve taciz iddiaları üzerinden İYİ Parti'yi 'şaibeli parti' olarak damgaladı.




AKŞENER'İ YERDEN YERE VURDU
İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı SÖZCÜ yazarlarından Rahmi Turan ise "İYİ Parti'de fırtına ve yaprak dökümü!" başlıklı köşe yazısında ittifaka yanaşmayan Meral Akşener'i yerden yere vurdu.

"KOLTUĞU KURTARMAK İÇİN ÇABALIYOR, LİDERLİK KUMAŞI ZAYIF"
Durmuş Yılmaz, Ahad Andican, Faruk Köylüoğlu, Aydın Sezgin, Bahadır Erdem, Hasan Subaşı, Adnan Beker, Yavuz Ağıralioğlu ve diğer istifalara dikkat çeken Turan, "Akşener koltuğunu kurtarmak için çabalıyor, liderlik kumaşı zayıf" dedi.

'EKREMCİLER'DEN İDDİA... "İYİ PARTİ 81 İLDE SIFIR ÇEKECEK"
İYİ Parti'yi "lodosta karaya vurmuş tekne gibi" tanımlayan Rahmi Turan, Meral Akşener'in liderlik özelliği bulunmadığını, İYİ Parti'nin de ittifaksız seçime girerse 81 ilde sıfır çekeceğini öne sürdü.



İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRAN EL İMAMOĞLU MU? AKŞENER'İ İTTİFAKA ZORLUYORLAR
Takvim.com.tr'nin somut örneklerle yazdığı Meral Akşener'e ittifak dayatmasına Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de dikkat çekti. Selvi, 27 Kasım 2023 tarihli köşe yazısında, "Seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye eden irade, şimdi Meral Akşener için harekete geçmiş olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NUN MİNİK KUŞLARI PARTİDE
İttifaksız seçime gireceklerini açıkladıktan sonra partinin karıştığını belirten Akşener'in bu konuda önemli bir tespit yaptığına dikkat çeken Selvi, "İYİ Parti'de bir anda düğmeye basılmış gibi her şeyin bir anda patlak vermesi size normal geliyor mu? Zamanlama ilginç değil mi? İYİ Partili bir milletvekili, "Ne zaman ki biz aramızda partinin ittifaksız seçime girme kararını eleştiriyoruz. Ne zaman ki 'İstanbul ve Ankara'da ittifak yapılmalı' diye konuşuyoruz. Yarım saat geçmiyor, Ekrem İmamoğlu'nun ekibi irtibat kuruyor. İmamoğlu'na yakın medya, ittifakı savunan arkadaşlarımızı buluyor. 'Siz böyle konuşmuşsunuz' diyor. Biz de şaşırıyoruz nasıl haberleri oluyor?" demişti." ifadelerini kullandı. Selvi, parti içinde İmamoğlu'nun doğrudan irtibatlı olduğu isimler bulunduğunu da yazdı. Bunların minik kuşlar olarak değerlendirildiğin belirten Selvi, "Ekrem İmamoğlu'nun parmağı İYİ Parti'nin içinde. Partiyi mikser gibi karıştırıyor. Amaç Meral Akşener'i diz çöktürmek ve ittifak yapmaya zorlamak olabilir mi? Meral Hanım; Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu hafife aldı, siyasi hayatıyla ödedi. Siz aman dikkatli olun." diyerek CHP ekibinin Akşener'e diz çöktürmeye çalıştığını belirtti.

Ekremciler köşe köşe sıkıştırıyor! Meral Akşeneri lider değil diyerek yerden yere vurdular... İYİ Parti 81 ilde sıfır çekecek

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