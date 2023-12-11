CHP'yi kaybetme korkusu sardı! İyi Parti'ye "at pazarlığı" çağırısı, HEDEP'in ayağına gitme hazırlığı! Ankara'da ne olacak?

İP KAPILARI KAPATTI CHP'Yİ KORKU SARDI Özel ve İmamoğlu "Değişim" diyerek yola çıktı ancak devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir yandan İYİ Parti'ye diğer yandan terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HEDEP'e yanlıyor. Son olarak İYİ Parti "Müstakil seçim" diyerek CHP'ye kapıları kapattı.

Meral Akşener "müstakil seçim" kararının ardından Ekrem İmamoğlu 'nu ve Mansur Yavaş 'ı ulaşım üzerinden "beceriksiz ve niteliksiz" ifadeleriyle vurdu. Akşener öte yandan okuduğu bir şiir ile Yavaş'a "Korkak" göndermesi yaptı. İYİ Parti Teşkilat İşleri Başkanı Buğra Kavuncu da teşkilatlara "CHP ile temas kurmayın" genelgesi gönderdi. Yaşananlar sonrası CHP'yi "kaybediyoruz" korkusu sardı.

"İLÇELERDEN VAZGEÇERİZ "

İttifakın tabanda kurulabileceğini savunan Zeybek, "İYİ Parti İstanbul'un pek çok ilçesinde adaylarını açıkladı. Süleyman Demirel'in deyimiyle siyasette 24 saat çok uzundur. Her an farklı gelişmeler olabilir. Ama biz CHP olarak bütün yerleşim yerlerinde CHP amblemiyle seçime girme kararını aldık. Tabi ki, il ve ilçelerimiz kimi yerleşim yerlerinde yerel işbirlikleriyle bunu başka bir partinin logosu altında girme biçiminde önümüze getirirlerse bu konuyu değerlendirmeye açığız." dedi.

AKŞENER SÖZLERİNİ YUTACAK MI?

Öte yandan CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan ve İYİ Partili bir yetkiliye dayandırılan iddiaya göre GİK toplantısı sonrasında Akşener'in "Ankara'yı tekrar oylayacağım" dediği öne sürüldü. Bu durum İYİ Parti'nin CHP'ye karşı el yükseltme taktiği olarak görüldü. Bakalım Akşener söylediği o kadar lafı yutup yeniden masaya mı oturacak yoksa "müstakil" kararı ile seçimlere tek parti olarak mı girecek...