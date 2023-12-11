CHP'yi kaybetme korkusu sardı! İyi Parti'ye "at pazarlığı" çağırısı, HEDEP'in ayağına gitme hazırlığı! Ankara'da ne olacak?

Genel seçimlerde hezimet yaşayan muhalefet yerel seçimler yaşanırken yine at pazarlığı ve krizlerle gündemde.
13 yıldır Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu kapan Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olarak seçilse de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savruluyor.
İP KAPILARI KAPATTI CHP'Yİ KORKU SARDI
Özel ve İmamoğlu "Değişim" diyerek yola çıktı ancak devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir yandan İYİ Parti'ye diğer yandan terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HEDEP'e yanlıyor. Son olarak İYİ Parti "Müstakil seçim" diyerek CHP'ye kapıları kapattı.