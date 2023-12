Meral Akşener yine "u" dönüşü mü yapacak? İşte İYİ Parti ve CHP arasındaki pazarlık... CHP yandaşları baskı peşinde

Sonra da seçim geçesi o meşhur komedi ikilisi sahne alıp o rezil, "Aramızda kalsın, kazanıyoruz" nakaratını tekrarlayacak.

Siyaset bu kadar pespaye hâle düşürülmemeli.

İşin en vahim tarafı, İyi Parti'de yaşananların ağa-maraba hikâyesini hatırlatması. Yolsuzluk ve taciz suçlamaları bir yana CHP ile ittifak ya da işbirliği kararı tekrar GİK'e sorulacaksa, neden onca insan İyi Parti'den istifa etti?

Daha işin başında, CHP'yle pazarlık da yapılabilir, hatta kızıştırabilirdi de. Ama en azından siyaset bu kadar ucuzlatılmazdı.

Bütün bu olanları normal bir siyaset aklıyla açıklamak mümkün değil. Eğer gerçekten Akşener tekrar çark eder, yeni adayla "işbirliği"ne razı olursa bu kez 6 Mart'ta masaya dönüşünden çok daha vahim bir durum var demektir.

"İSTANBUL CHP'NİN ANKARA İYİ PARTİ'NİN OLSUN"

Bu yüzden gelinen nokta, sadece el yükseltme ve pazarlıkla açıklanamaz. Kulislerde öyle bir "pazarlık"tan da söz ediliyor. Denilen o ki, Akşener'e Mansur Yavaş'ın İyi Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması teklif edilmiş. Daha önce de yazdım, "İstanbul CHP'nin, Ankara da İyi Parti'nin olsun" pazarlığı vardı ve olabilirdi de. Bunu CHP taşıyabilir mi bilemem ama onların da eli mahkûm. Sadece İmamoğlu da değil, arkasındaki ulusal ve küresel güçler de bu ittifakın olmasında ısrarcı. Kaybetme korkusu hepsini sarmış durumda. Kulislerde bunun önüne geçmek için şeytanla işbirliği ve tehdit dâhil her şey yapılabilirmiş.

Anlayacağınız, İyi Parti iyi durumda değil. Baksanıza, işin içine oğlu Fatih Akşener dâhil her şey karıştırılmış. Sanki içeriden ve dışarıdan aynı anda düğmeye basılmış gibi bir saldırı var. Onay verilmezse daha neler olacağını da kimse kestiremiyor.

Acaba Akşener, izleyenlerin dışarıdan göremediği çok daha derin bir kuşatma ve korkutmayla mı karşı karşıya?

Son bir not: Konuştuğum İyi Partili bir yönetici, Akşener'in kararlı olduğunu, GİK'ten de "müstakil aday"a devam kararının çıkacağını söyledi.

CHP YANDAŞLARI YOL AÇMAYA ÇALIŞIYOR

CHP yandaşı Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek ise yine Akşener'i masaya çekmek için "yol" yaptı. İYİ Parti'nin "gelin evi" gibi davrandığını savunan Zeyrek Akşener'in Özel'i kapıda karşılamamasına ve 5 kişilik heyetle görüşmesine dikkat çekti.

İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Zeyrek, "Özel, CHP tabanından gelen "fazla naz aşık usandırır" eleştirilerini ciddiye alıp iş birliği arayışlarına son verip "Herkes boyunun ölçüsünü alsın o zaman" diyebilirdi. Buna karşın Özel son derece sağduyulu davrandı ve hepsini alttan aldı. Yeni Genel Başkan olmuş biri olarak bir "Hayırlı olsun ziyareti" beklemek yerine "Olsun, memleket meselesi söz konusu, biz gidelim" dedi. Akşener'in görüşme konusundaki bütün şartlarını kabul etti." dedi.

Zeyrek, Akşener'in "Her şey şeffaf olsun. O nedenle beş kişilik bir heyetle karşınıza çıktık. Konuştuğumuz şeyler herkesin önünde konuşulursa geçmişteki görüşmelerde olduğu gibi yalan yanlış iddialar üretilemez." dediğini yazdı. Akşener'in kullandığı bu ifadeler yine 3-6 Mart'ta CHP yandaşları tarafından uğradığı linç girişimine uğramaktan çekindiğinin kanıtı gibi oldu.

"İYİ Parti, CHP ile iş birliğinin kendilerini bir defa daha HEDEP'le yan yana göstermesinden endişe ediyor." diyen Zeyrek, "Kişisel tahminim, İYİ Parti kadrolarının bu ekonomik kriz koşullarında iktidarın büyükşehirleri geri almasına göz yummak istemeyeceği ve İYİ Parti ile CHP'nin il bazında iş birliğine vize vereceği yönünde. CHP'deki yönetim değişikliği ve Özel'in pozitif tavrının da İYİ Parti'nin elini rahatlatacağı anlaşılıyor." dedi.

SÖZCÜ YAZARI ÖZTÜRK GİK ÜYELERİNE BASKI PEŞİNDE

Deniz Zeyrek gibi CHP yandaşı olan bir diğer isim Saygı Öztürk ise Akşener'in GİK'te "iş birliğine onay" alacağını savunarak GİK üyelerini hedefe koydu.

Akşener'in grup toplantısından ayrılırken yanına yaklana bir ilçe başkanı ile görüştüğünü yazan Öztürk ikili arasında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Sayın Genel Başkanım mutlaka seçimlerde işbirliği yapmalıyız. Buna ihtiyacımız var. Ankara'nın 26 ilçe başkanıyla toplantı yapıp görüşlerimizi alsanız çok iyi olur. Çünkü biz tabandayız ve durumumuzu da biliyoruz. Genel İdare Kurulu üyelerimizden bazıları sizinle konuştuklarında farklı, bizimle konuştuklarında farklı şeyler söylüyor. Size, 'Seçime tek başımıza girelim' diyenler, bize 'İttifak olmazsa olmaz' diyor."

"SİZİNLE AYRI, BİZİMLE AYRI KONUŞANLAR VAR"

Akşener, ilçe başkanını dinledi, "Demek size böyle mi diyorlar?" diye tekrar sordu. İlçe başkanı "Evet" dedi."

Yaşananlar sonra Akşener'in ilçe başkanları ile toplantı yaptığını söyleyen CHP yandaşı Öztürk "İYİ Parti, salı ya da çarşamba günü CHP'ye, kararını büyük bir olasılıkla bazı çekinceleriyle birlikte olumlu olarak bildirecek. O çekinceler arasında HEDEP'e selam gönderilmemesi de yer alıyor. Asıl HEDEP'le yakınlaşanın başka siyasi partiler olduğunu belirtelim." iddiasında bulundu.