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Londra hava sahası kapatıldı! Teknik arıza mı Mossad'ın siber saldırısı mı?

İngiltere hava trafik kontrol merkezindeki teknik bir sorundan dolayı gidiş yönlü uçuşlarda aksaklık yaşandığı bildirildi. Londra'da tüm hava sahası teknik arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Yaşanan teknik arızanın İngiltere'nin Filistin'i tanıyacağı yönünde yapılan açıklamadan sonra gelmesi ülkede siber saldırı iddialarını gündeme getirdi. İngilizler yaşananların bir Mossad operasyonu olabileceğini belirtiyor.

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Londra hava sahası kapatıldı! Teknik arıza mı Mossad'ın siber saldırısı mı?

İngiltere hava trafik kontrol merkezindeki teknik bir sorundan dolayı gidiş yönlü uçuşlarda aksaklık yaşandığı bildirildi.

Londra'da hava sahası kapatıldı

Ulusal Hava Trafik Hizmetlerinden (NATS) yapılan açıklamada, NATS Stanwick hava trafik merkezinde teknik bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Havalimanı (Reuters)Havalimanı (Reuters)

Söz konusu teknik arıza nedeniyle Londra kontrol merkezindeki uçuşların kısıtlandığı bildirilen açıklamada, "Mühendislerimiz sorunu olabildiğince hızlı çözmek için çalışıyor. Bu aşamada operasyonların ne zaman normale döneceğini söyleyemiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Havalimanı (Reuters)Havalimanı (Reuters)

Londra Gatwick Havalimanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da teknik arıza yaşandığı belirtilerek, "NATS'i etkileyen bir teknik sorun, ülke genelindeki tüm dış hat uçuşlarını etkiliyor. Durum çözülene kadar Londra Gatwick'ten şu anda hiçbir kalkış gerçekleşmiyor." bilgisi paylaşıldı.

Havalimanı (Reuters)Havalimanı (Reuters)

LONDRA HAVA SAHASI KAPATILDI
Başkent Londra'da tüm hava sahasının teknik arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yapılan açıklamada, radar sisteminde meydana gelen teknik sorun nedeniyle Londra Kontrollü Hava Sahası'nın (CTA) kapatıldığı belirtildi. Yetkililer, radar sistemindeki sorunun uçuş güvenliğini doğrudan etkilediğini kaydederek, tüm seferlerin askıya alındığını açıkladı.

Aynı arıza Edinburg, Birmingham ve Manchester gibi diğer şehirlerdeki havalimanlarındaki kalkış uçuşlarını da etkiledi.

MOSSAD'IN SİBER SALDIRI MI?
Yaşanan teknik arızanın İngiltere'nin Filistin'i tanıyacağı yönünde yapılan açıklamadan sonra gelmesi ülkede siber saldırı iddialarını gündeme getirdi. İngilizler yaşananların bir Mossad operasyonu olabileceğini belirtiyor.

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