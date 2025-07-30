Londra hava sahası kapatıldı! Teknik arıza mı Mossad'ın siber saldırısı mı?

Havalimanı (Reuters)

LONDRA HAVA SAHASI KAPATILDI

Başkent Londra'da tüm hava sahasının teknik arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yapılan açıklamada, radar sisteminde meydana gelen teknik sorun nedeniyle Londra Kontrollü Hava Sahası'nın (CTA) kapatıldığı belirtildi. Yetkililer, radar sistemindeki sorunun uçuş güvenliğini doğrudan etkilediğini kaydederek, tüm seferlerin askıya alındığını açıkladı.

Aynı arıza Edinburg, Birmingham ve Manchester gibi diğer şehirlerdeki havalimanlarındaki kalkış uçuşlarını da etkiledi.

MOSSAD'IN SİBER SALDIRI MI?

Yaşanan teknik arızanın İngiltere'nin Filistin'i tanıyacağı yönünde yapılan açıklamadan sonra gelmesi ülkede siber saldırı iddialarını gündeme getirdi. İngilizler yaşananların bir Mossad operasyonu olabileceğini belirtiyor.