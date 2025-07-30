Fenerbahçe'den bir transfer daha! Nelson Semedo imza için Türkiye'de

Jhon Duran ve Archie Brown'un ardından Milan Skriniar'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de bir transfer daha bitti. Sarı lacivertli ekip, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı.
RESMEN AÇIKLANDI
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmektedir." denildi.
ŞEHRE GELDİ
Portekizli futbolcu 23.50 sıralarında İstanbul'a ayak bastı. Yarın da sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Yıldız oyuncunun kontrat süresinin 3 yıl olması kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.
Fenerbahçeli yöneticiler tarafından karşılanan Semedo, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında kendisini bekleyen gelen araca binerek alandan ayrıldı.