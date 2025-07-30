Fenerbahçe'den bir transfer daha! Nelson Semedo imza için Türkiye'de

Jhon Duran ve Archie Brown'un ardından Milan Skriniar'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de bir transfer daha bitti. Sarı lacivertli ekip, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı. Nelson Semedo İstanbul'a geldi

Nelson Semedo (Yandex) RESMEN AÇIKLANDI Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmektedir." denildi.