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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Nelson Semedo imza için Türkiye'de

Süper Lig'de şampiyonluk isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile eşleşen Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi. Sarı lacivertliler, Wolverhampton ile yollarını ayıran Nelson Semedo'yu İstanbul'a getirdi.

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! Nelson Semedo imza için Türkiye'de

Jhon Duran ve Archie Brown'un ardından Milan Skriniar'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de bir transfer daha bitti. Sarı lacivertli ekip, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı.

Nelson Semedo İstanbul'a geldi

Nelson Semedo (Yandex)Nelson Semedo (Yandex)

RESMEN AÇIKLANDI

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmektedir." denildi.

Nelson Semedo (A Spor)Nelson Semedo (A Spor)

ŞEHRE GELDİ

Portekizli futbolcu 23.50 sıralarında İstanbul'a ayak bastı. Yarın da sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalaması bekleniyor. Yıldız oyuncunun kontrat süresinin 3 yıl olması kuvvetli ihtimal olarak görülüyor.

Fenerbahçeli yöneticiler tarafından karşılanan Semedo, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında kendisini bekleyen gelen araca binerek alandan ayrıldı.

Nelson Semedo İstanbul'da (AA)Nelson Semedo İstanbul'da (AA)

5 ASİSTİ VAR

Semedo geride kalan sezonda 37 kez turuncu siyahlı formayı giyip 5 asistlik performans sergiledi.

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