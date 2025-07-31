Emekliye daha yüksek promosyon alma yolu

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda kazanç bu ayla birlikte arttı. Artan maaşlar ve yenilenen kampanyalar daha yüksek promosyon yolunu açtı. Temmuz zammıyla promosyonda bir üst maaş dilimine geçenlerin, bankaların kampanyalarından yararlanmak isteyenlerin güncelleme için başvurması gerekiyor. Peki promosyon kazancı nasıl artırılır? Hangi yollar izlenmeli? İşte bu soruların yanıtları...



Ne kadar promosyon imkanı var?

Emeklilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapan banka sayısı 10'a ulaştı. Bir banka, 26 bin lira promosyona ilaveten emekli yakınını getirenlere 2 bin 500 liraya varan ödeme yapıyor. İki banka 27 bin liraya, üç banka da 25 bin liraya varan promosyon veriyor.



ʺEmekliyeʺ promosyonu artırma imkanı (AA)



Aynı bankadan güncelleme nasıl yapılıyor?

Bazı bankalar mobil uygulama üzerinden güncellemeye imkan sağlıyor. Bazıları ise şubeden başvuru yapılmasını istiyor. Güncelleme yapılırken önce iade tutarı hesaplanıyor. Bunun için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Ya bu tutar iade alınarak yeni promosyon veriliyor ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek ödeme yapılıyor.



Başka bankaya nasıl geçiliyor?

Bunun için öncelikle mevcut bankaya önceki promosyondan kalan sürenin tutarı iade ediliyor. Ardından emekli maaşı taşıma işlemi yapılıyor. Bu işlem e-Devlet'ten de gerçekleştirilebiliyor. Ardından da yeni bankadan promosyon alınabiliyor.



ʺEmekliyeʺ promosyonu artırma imkanı (AA)



Birden fazla maaş alanlar promosyonu nasıl artıracak?

İki aylık da aynı bankadan alınıyorsa promosyon tutarı bu aylıkların toplamına göre hesaplanıyor. Ancak aylıklardan biri başka bankaya taşınırsa iki promosyon birden alınabiliyor. Örneğin; kendi emekliliğinden 20 bin lira aylık alan, eşinden de 9 bin lira ölüm aylığı bağlanmış kişi, iki ödemeyi de aynı bankadan alıyorsa, 20 bin lira üstü maaş dilimi üzerinden en az 12 bin promosyon alabiliyor. Eğer bu ödemeleri ayrı bankadan alırsa kendi aylığı için en az 12 bin, ölüm aylığı için en az 5 bin lira olmak üzere en az 17 bin lira promosyondan yararlanabilecek. Bu tutar seçtiği bankaya göre artabilecek.



Banka seçerken nelere dikkat edilmeli?

Bazı bankaların yüksek promosyon tutarlarından yararlanmak için belirli sayıda otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartıyla belirli tutarlarda harcama yapılması, mobil uygulama, kredi, sigorta gibi ek ürünler kullanılması gerekiyor. Emekli yakınını getirenlere de ek ödeme yapan bankalar var. Promosyon kararını vermeden önce bu ve bunun gibi tüm şartları detaylıca inceleyin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi ölçün-biçin ve kararınızı verin.



ʺEmekliyeʺ promosyonu artırma imkanı (AA)



Güncelleme için sınır var mı?

Hiçbir sınırlama bulunmuyor. Örneğin; bu ay başvuru yapıp promosyonunu güncelleyen, sonra daha yüksek promosyon imkanı doğduğunda bunu da değerlendirebilecek.