PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emekliye daha yüksek promosyon alma yolu

Bu ay milyonlarca emekliye daha yüksek promosyon alma yolu açıldı. 28 bin 500 liraya varan promosyon imkanından yararlanmak için güncelleme yapmak ya da banka değiştirmek gerekiyor. İşte izlenecek yol haritası...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Temmuz 2025
Emekliye daha yüksek promosyon alma yolu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda kazanç bu ayla birlikte arttı. Artan maaşlar ve yenilenen kampanyalar daha yüksek promosyon yolunu açtı. Temmuz zammıyla promosyonda bir üst maaş dilimine geçenlerin, bankaların kampanyalarından yararlanmak isteyenlerin güncelleme için başvurması gerekiyor. Peki promosyon kazancı nasıl artırılır? Hangi yollar izlenmeli? İşte bu soruların yanıtları...

Ne kadar promosyon imkanı var?
Emeklilere 20 bin lira ve üzerinde ödeme yapan banka sayısı 10'a ulaştı. Bir banka, 26 bin lira promosyona ilaveten emekli yakınını getirenlere 2 bin 500 liraya varan ödeme yapıyor. İki banka 27 bin liraya, üç banka da 25 bin liraya varan promosyon veriyor.

ʺEmekliyeʺ promosyonu artırma imkanı (AA)ʺEmekliyeʺ promosyonu artırma imkanı (AA)

Aynı bankadan güncelleme nasıl yapılıyor?
Bazı bankalar mobil uygulama üzerinden güncellemeye imkan sağlıyor. Bazıları ise şubeden başvuru yapılmasını istiyor. Güncelleme yapılırken önce iade tutarı hesaplanıyor. Bunun için daha önce alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünüyor. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılıyor. Ya bu tutar iade alınarak yeni promosyon veriliyor ya da yeni promosyondan iade tutarı düşülerek ödeme yapılıyor.

Başka bankaya nasıl geçiliyor?
Bunun için öncelikle mevcut bankaya önceki promosyondan kalan sürenin tutarı iade ediliyor. Ardından emekli maaşı taşıma işlemi yapılıyor. Bu işlem e-Devlet'ten de gerçekleştirilebiliyor. Ardından da yeni bankadan promosyon alınabiliyor.

ʺEmekliyeʺ promosyonu artırma imkanı (AA)ʺEmekliyeʺ promosyonu artırma imkanı (AA)

Birden fazla maaş alanlar promosyonu nasıl artıracak?
İki aylık da aynı bankadan alınıyorsa promosyon tutarı bu aylıkların toplamına göre hesaplanıyor. Ancak aylıklardan biri başka bankaya taşınırsa iki promosyon birden alınabiliyor. Örneğin; kendi emekliliğinden 20 bin lira aylık alan, eşinden de 9 bin lira ölüm aylığı bağlanmış kişi, iki ödemeyi de aynı bankadan alıyorsa, 20 bin lira üstü maaş dilimi üzerinden en az 12 bin promosyon alabiliyor. Eğer bu ödemeleri ayrı bankadan alırsa kendi aylığı için en az 12 bin, ölüm aylığı için en az 5 bin lira olmak üzere en az 17 bin lira promosyondan yararlanabilecek. Bu tutar seçtiği bankaya göre artabilecek.

Banka seçerken nelere dikkat edilmeli?
Bazı bankaların yüksek promosyon tutarlarından yararlanmak için belirli sayıda otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi, kredi kartıyla belirli tutarlarda harcama yapılması, mobil uygulama, kredi, sigorta gibi ek ürünler kullanılması gerekiyor. Emekli yakınını getirenlere de ek ödeme yapan bankalar var. Promosyon kararını vermeden önce bu ve bunun gibi tüm şartları detaylıca inceleyin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi ölçün-biçin ve kararınızı verin.

ʺEmekliyeʺ promosyonu artırma imkanı (AA)ʺEmekliyeʺ promosyonu artırma imkanı (AA)

Güncelleme için sınır var mı?
Hiçbir sınırlama bulunmuyor. Örneğin; bu ay başvuru yapıp promosyonunu güncelleyen, sonra daha yüksek promosyon imkanı doğduğunda bunu da değerlendirebilecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı’nda önemli açıklamalar! Gençlerimizi marjinallerin insafına terk etmeyeceğiz
İstanbul’da Türkiye-İtalya-Libya zirvesi! Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Meloni ve Dibeybe’yi kabul etti
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer’in hurda oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor
CHP’li Barış Yarkadaş Ekrem İmamoğlu’nun trolünü ifşa etti: İBB operasyonları yüzünden Kanada’ya kaçan tescilli FETÖ’cü
Elazığ’da bir maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!
31 ile sağanak uyarısı || O saat aralığında şemsiye lazım! Önce kavurucu sıcak ardından serinlik: 1-2 Ağustos İstanbul’da hava nasıl?
MİA’dan 12 Gün Savaşı raporu! 3 maddede İsrail-İran çatışmasının perde arkası
Bakanlık ifşaladı! Markette satılan salamda domuz eti çıktı
Fenerbahçe’den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
Trump’ın yeni tarife hamlesine Türkiye’den ilk açıklama! Türkiye en düşük tarife uygulanan ülkeler arasında
Terörsüz Türkiye için komisyon kuruldu! İlk toplantı tarihi belli oldu | İsim isim liste ortaya çıktı: AK Parti, CHP, MHP, DEM...
ICRYPEX kurucusu Gökalp İçer delilleri kararttı mı? CHP’nin şaibeli kurultayıyla ilgili bomba iddia: Kripto paralar bu şirket üzerinden mi yollandı?
İzmir’de Çeşme kapandı! Günde 10 saat su kesilecek
Galatasaray’dan iki yıldız transferi daha! Aynı takımdan gelecekler
Emeklilik yolu çeşitlendiriliyor! Primi eksik olan ne ödeyecek?
CHP’Lİ İBB soruşturmasında Firari isim Bağdatlı itirafçı Murat Kapki’yi hedef aldı! Bir itirafçının anatomisi
Fenerbahçe’nin utangaç yıldızı Nelsinho! Jorge Jesus’un dokunuşu fark yarattı
Portekiz’den Filistin’i tanıma hamlesi! İsrail Almanya’yı hedef aldı | Yair Netanyahu’dan skandal paylaşım
Cano Kız artık 67 yaşında! Gülüşüyle hafızalara kazınan Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde...