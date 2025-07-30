Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler! Nevzat Bahtiyar Narin'i ahırın üstünden mi attı?
Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bu8lunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti hakkında soruşturma devam ederken Hindistan'a gönderilen görüntüler iyileştirilerek Yargıtay'a gönderildi. Avukat Akdağ, Nevzat Bahtiyar olarak belirttiği büyük karartının Narin Güran diye ifade ettiği küçük karartıyı tepeye çıkmadan karşıladığını, Bahtiyar'ın ahırı diye belirtilen yere götürüp, aşağı attığı, ayrıca Arif Güran'ın evinde ve ahırı çevresinde de hareketlilik olmadığının görüldüğünü söyledi.
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