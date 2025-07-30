Diyarbakır'da katledilen Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler! Nevzat Bahtiyar Narin'i ahırın üstünden mi attı?

'BİRÇOK KARANLIK NOKTA GÜN YÜZÜNE ÇIKARILAMAMIŞTIR'

Avukat Onur Akdağ 11 aylık süreç zarfında Narin Güran'ın kim tarafından, nasıl ve hangi saikle öldürüldüğünün tespit edilemediğini belirterek, "Gelinen aşamada dosya Yargıtay sürecinde. Ancak bu Yargıtay sürecine rağmen yani soruşturma safahatı, kovuşturma safahatı, yargılama safahatı ve istinaf safahatine rağmen bu çocuğun cinayetine ilişkin birçok karanlık nokta hala gün yüzüne çıkarılamamıştır. İnsanların da merak ettiği budur. Bu çocuk kim tarafından öldürüldü ve öldürülme yeri nerede ve bu çocuğun öldürülme saiki nedir? Şimdi biz soruşturma aşamasından bu yana dosyada Salim Güran'ın avukatlığını üstlenmekteyiz. Maalesef ki soruşturma etkin yürütülmedi. Soruşturmada masumiyet karinesi ihlal edildi. Lekelenmeme hakkı ihlal edildi, etkin soruşturma yürütülmedi. Nevzat Bahtiyar'ın ailesi Güran ailesinin sorgulandığı usullerde, sorgulandığı gibi etkin bir şekilde sorgulanmadı. Delil karartma iddiası söz konusu, ailenin işkence iddiası söz konusu. Bütün bu iddialara rağmen yargılama bu şekilde tamamlandı" dedi.