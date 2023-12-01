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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023, 11:49 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 11:55

Meral Akşener yine "u" dönüşü mü yapacak? İşte İYİ Parti ve CHP arasındaki pazarlık... CHP yandaşları baskı peşinde

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 13 yıldır oturduğu koltuğu Ekrem İmamoğlu vesayeti altındaki Özgür Özel'e kaptırırken parti kaos ve entrika siyasetine kaldığı yerden devam ediyor. CHP'ye rest çekerek "İttifak yapmayacağız" diyen İyi Parti ise akçeli işler ve taciz iddiaları ile sarsılıyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel kendi açıklamaları ve yandaşları üzerinden Akşener'i masaya çekmek isterken yüz yüze ilk temas dün gerçekleştirildi. Özgür Özel ile görüşen Meral Akşener "GİK'e danışacağım" diyerek geri adım sinyali verirken kulisler peş peşe patladı. CHP yandaşları Akşener'in masaya döneceğini iddia edip "gelin evi naz" evi benzetmesi yaparken Sabah Yazarı Mahmut Övür Akşener ile Özel arasındaki pazarlığa dikkat çekti.

Genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından karışan muhalefet yerel seçimlere giderken yine kirli oyun ve pazarlıklarla gündeme geliyor... Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında ipler gerilirken peşi sıra krizler ve entrikalar patlak verdi.

CHP'DE KOLTUK DEĞİŞTİ
CHP ile köprüleri atan Meral Akşener her açıklamasında "81 ilde aday göstereceğiz" diyerek ittifaka kapıları kapatsa da 3-6 Mart'ta olduğu gibi geri dönüş sinyali verdi!

Kemal Kılıçdaroğlu ise 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı. Ancak Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olsa da koltuk İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında kalmış durumda...

Meral Akşener yine u dönüşü mü yapacak? İşte İYİ Parti ve CHP arasındaki pazarlık... CHP yandaşları baskı peşinde
Meral Akşener yine "u" dönüşü mü yapacak? İşte İYİ Parti ve CHP arasındaki pazarlık... CHP yandaşları baskı peşinde

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