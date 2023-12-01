Genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından karışan muhalefet yerel seçimlere giderken yine kirli oyun ve pazarlıklarla gündeme geliyor... Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında ipler gerilirken peşi sıra krizler ve entrikalar patlak verdi.

CHP'DE KOLTUK DEĞİŞTİ

CHP ile köprüleri atan Meral Akşener her açıklamasında "81 ilde aday göstereceğiz" diyerek ittifaka kapıları kapatsa da 3-6 Mart'ta olduğu gibi geri dönüş sinyali verdi!

Kemal Kılıçdaroğlu ise 13 yıldır oturduğu Genel Başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptırdı. Ancak Özgür Özel CHP'nin yeni genel başkanı olsa da koltuk İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında kalmış durumda...