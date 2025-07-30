Beşiktaş tur peşinde! Solskjaer'den sürpriz 11 tercihi

Ukrayna ekibine karşı maç boyunca pozisyona girmekte zorlanan "Kara kartal", takım savunmasındaki sorunlarla da zor anlar yaşadı.



Beşiktaş, ilk karşılaşmadaki 4-2'lik yenilginin ardından ikinci maçta tur için önemli reaksiyon göstermek zorunda.





EKSİKLER



Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçı öncesi üç oyuncunun sakatlığı bulunuyor.



Siyah-beyazlı takımda Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı sürerken, dizinde ödem bulunan Orkun Kökçü'nün de bugün yapılacak son idmanda durumuna bakılacak ve karşılaşmada forma giyip, giyemeyeceğine karar verilecek.





Öte yandan Rus ekibi Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri süren Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.



Ayrıca Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadı.





BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?



Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.



Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.



