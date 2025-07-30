Beşiktaş tur peşinde! Solskjaer'den sürpriz 11 tercihi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında perşembe günü Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.
Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak.
Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.
İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.
İLK MAÇTAKİ SKOR MORALLERİ BOZDU
Beşiktaş'ın Shaktar karşısında turun ilk maçında ortaya koyduğu oyun ve aldığı skor, siyah-beyazlı camiada ve taraftarlarda karamsar bir hava oluşturdu.