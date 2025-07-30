Entegrasyonda "Deyrizor" modeli! Suriyeli Kürt diplomat İdlibi'den YPG'ye "Devlet içinde devlet olmaz" uyarısı: Türkiye kilit rol oynayacak

Suriye Dışişleri Bakanlığı ABD Siyasi İşleri Genel Müdürü Kuteybe İdlibi, Suriye 'nin kuzeydoğusunun entegrasyon süreci, Şam yönetiminin ABD ve Türkiye ile ilişkileri, İsrail'in bölge siyaseti gibi konularda değerlendirmelerde bulundu. İdlibi, Suriye'nin kuzeydoğusunun entegrasyon süreci için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ben bir Kürt olarak, Suriye'deki Kürt deneyimi yeni bir şey değil diyorum. Yüz binlerce Kürt, yüzyıllardır bu ülkede yaşadı. Suriye tarihinde üç Kürt kökenli cumhurbaşkanı bile oldu. Bu da Kürtlerin Suriye toplumunda kabul gördüğünü ve etkili olduklarını gösteriyor. Hem kimliğimizi koruyalım, hem de Suriye kimliğine tam anlamıyla entegre olalım." dedi.

Paris'te ABD ve Fransız yetkililerin katılımıyla PKK/YPG ile Şam yönetimi arasında yapılan görüşmelere ilişkin İdlibi, 10 Mart Anlaşmasının uygulanma mekanizmalarının hızlandırılması üzerine çalışıldığını, takvime göre yıl bitmeden ulaşılması gereken nihai durumla ilgili vaktin yaklaştığını dile getirdi.

İdlibi, ABD Savunma Bakanlığının gelecek yıl için PKK/YPG işgalindeki bölgede örgüt ve uzantıları için bütçe talebinde bulunmasının "teknik bir öneri" olduğunu savunarak, "Amerika, önümüzdeki dönemde DEAŞ'la mücadelede temel ortağın Suriye hükümeti olacağını bize açıklıkla ifade etti. (10 Mart'taki Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara-Mazlum Abdi Şahin arasındaki) Anlaşma uygulandıktan sonra her türlü işbirliği, ortaklık veya destek doğrudan Suriye hükümeti aracılığıyla sağlanacak. Bu durum, ileride ABD yönetiminin ilgili bütçelerine de yansıyacak." ifadelerini kullandı.

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"ÇÖZÜM YENİ YÖNETSEL YAPILAR KURMAKTA DEĞİL"

İdlibi, sahadaki duruma karşı gerçekçi bir yaklaşım sergilediklerini belirterek, "Biz mevcut durumu ve SDG'nin Kürt topluluklarla olan bağlarını elbette anlıyoruz. Ama aynı zamanda, SDG'nin kuzeydoğudaki Suriye topluluklarının tümünü temsil etmediğini açıkça söylüyoruz. Bu gerçeği kabul ederek bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekiyor. O da bu bölgelerdeki yerel halkı memnun eden, aynı zamanda Suriye devletinin yeni modeline uyumlu bir çözümdür." diye konuştu.

Suriye geçmişte Kürtlerin yaşadığı sorunların bugün siyasi yollarla çözümünün mümkün hale geldiğini vurgulayan İdlibi, "Ancak çözüm yeni hukuki ya da yönetsel yapılar kurmakta değil. Aksi halde Suriye'ye ve bölgeye sadece yeni sorunlar getirir." dedi.

Suriye'deki Kürt toplumu için geçmişte alınan vatandaşlıkların geri verilmesi ya da eğitim müfredatlarına zenginleştirici içerikler eklenmesi gibi adımların mümkün olduğunu anlatan İdlibi, "Her bölge, hangi derslerin ekleneceğine kendi içinde karar verebilir. Kürt toplulukları Kürtçeyi, Türkmen toplulukları ise Türkçeyi eğitimlerine ekleyebilir. Bu büyük bir çerçeve içinde uygulanabilir." diye konuştu.

"SURİYE'DEKİ KÜRT DENEYİMİ YENİ BİR ŞEY DEĞİL"

İdlibi, hiçbir tarafın kendi yaşam ve düşünce şeklini bir diğerine dayatmaması gerektiğini ifade ederek şöyle sürdürdü:

"Kuzeydoğu Suriye'de SDG'nin kontrolü altındaki bölgelerde bunu çokça gördük. Bu yüzden, Kürt toplumunun çıkarlarını öncelik alarak hareket etmeliyiz. Bugün Suriye hükümetinin sunduğu öneriler, doğrudan bu toplumun çıkarınadır. Ben bir Kürt olarak, Suriye'deki Kürt deneyimi yeni bir şey değil diyorum. Yüz binlerce Kürt, yüzyıllardır bu ülkede yaşadı. Suriye tarihinde üç Kürt kökenli cumhurbaşkanı bile oldu. Bu da Kürtlerin Suriye toplumunda kabul gördüğünü ve etkili olduklarını gösteriyor. Hem kimliğimizi koruyalım, hem de Suriye kimliğine tam anlamıyla entegre olalım."