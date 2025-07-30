Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, geride kalan sezonda kiralık oynayan Milan Skriniar için PSG ile anlaşmaya vardı. Deneyimli stoper şehre bir kez daha ayak bastı.

Milan Skriniar Fenerbahçe için İstanbul’da