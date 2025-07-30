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Fenerbahçe transferi bitirdi! Milan Skriniar İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ın bonservisini aldı. Paris SG ile yapılan görüşmelerin ardından el sıkışan sarı lacivertliler, transferi KAP'a bildirdi. Kanarya, Slovak yıldızı İstanbul'a getirdi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe transferi bitirdi! Milan Skriniar İstanbul'a geldi

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, geride kalan sezonda kiralık oynayan Milan Skriniar için PSG ile anlaşmaya vardı. Deneyimli stoper şehre bir kez daha ayak bastı.

Milan Skriniar Fenerbahçe için İstanbul’da

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

10 MİLYON EURO BONSERVİS

L'equipe'nin haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile tüm şartlarda anlaştı. Sarı-lacivertliler, Slovak stoperin transferini yaklaşık olarak 10 milyon euro'ya bitirdi.

Fenebahçe'nin 31 yaşındaki savunma oyuncusunu, sağlık kontrollerinden geçirmek ve sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geliyor.

Milan Skriniar'ın paylaşımı (Instagram)Milan Skriniar'ın paylaşımı (Instagram)

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI

Yıldız savunmacı, İstanbul seyahatinden bir kareyi takipçilerine sundu.

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

FENERBAHÇE DUYURDU

Sarı lacivertli ekip, Milan Skriniar'ın transferi ile ilgili olarak görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada; "Futbolcu Milan Skriniar kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a gelmektedir." denildi.

Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

SKRINIAR İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Milan Skriniar, 19.45 sıralarında İstanbul'a ayak bastı. Kendisini karşılamaya gelen taraftarları selamladıktan sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.


PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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