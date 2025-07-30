Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, geride kalan sezonda kiralık oynayan Milan Skriniar için PSG ile anlaşmaya vardı. Deneyimli stoper şehre bir kez daha ayak bastı.
10 MİLYON EURO BONSERVİS
L'equipe'nin haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile tüm şartlarda anlaştı. Sarı-lacivertliler, Slovak stoperin transferini yaklaşık olarak 10 milyon euro'ya bitirdi.
Fenebahçe'nin 31 yaşındaki savunma oyuncusunu, sağlık kontrollerinden geçirmek ve sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geliyor.
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Yıldız savunmacı, İstanbul seyahatinden bir kareyi takipçilerine sundu.