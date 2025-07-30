Victor Osimhen Galatasaray'da! Maskeli baloda ikinci perde başlıyor

Victor Osimhen 'in gelişi Galatasaray taraftarlarını da internet başına kilitledi. Resmi Youtube kanalını 2 milyondan fazla kişi anbean takip etti. Ayrıca Flightradar24 sitesinde de bu uçuş ilk sıraya oturdu.

Victor Osimhen (AA)

MELO, MERTENS VE MUSLERA'DAN MESAJ

Victor Osimhen'in transferi öncesinde takıma veda eden Fernando Muslera ve Dries Mertens'in yanı sıra eski yıldızlardan Felipe Melo videoyla hoş geldin mesajı paylaştı.

Uruguaylı kaleci; "Osi, kardeşim tekrardan hoş geldin. Seni özledim. Galatasaray taraftarını biraz beklettin ama sonunda evine, insanların seni sevdiği yere geri döndü. Sen de onları çok seviyorsun. Başarı kendiliğinden gelecektir. Sana ve Galatasaray'a başarılar diliyorum. Görüşmek üzere." diye konuştu.

Belçikalı yıldız ise oğlu ile Ciro'yla birlikte; "Merhaba Gala! Osimhen! Osimhen! Osimhen! Osimhen! 5 yıldız için teşekkür ederiz. Sen en iyisisin. Sana hoş geldin diyoruz. Bu sezon sana ve tüm Galatasaray ailesine iyi şanslar diliyoruz." dedi.

Galatasaray'ın efsanelerinden Felipe Melo da; "Osimhen seni seviyorum kardeşim. Evine hoş geldin. Seni seviyoruz Osimhen. En büyük Cimbom!" ifadelerini kullandı.