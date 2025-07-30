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Victor Osimhen Galatasaray'da! Maskeli baloda ikinci perde başlıyor

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılılar, sosyal medya hesaplarından "Hazır mıyız?" paylaşımında bulunarak süreci resmiyete kavuşturdu. Ayrıca bir de özel video hazırlandı. Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak rekor kıran 26 yaşındaki golcü uçakta formayı giydi ve imza için İstanbul'a geldi. Kendisini binlerce taraftar karşıladı. Atatürk Havalimanı'nda yer yerinden oynadı. İşte detaylar...

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Victor Osimhen Galatasaray'da! Maskeli baloda ikinci perde başlıyor

Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile uzun süredir yürüttüğü pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı.

Uçuş planı hazırlanan Osimhen, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Victor Osimhen Galatasaray'da! Taraftarlarla buluştu

Victor Osimhen (Google)Victor Osimhen (Google)

OSIMHEN'DEN ÜÇLÜ

Victor Osimhen, kendisini Almanya'dan İstanbul'a getirecek uçağa binmeden öncebekleyen taraftarlara üçlü çektirdi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

GALATASARAY PAYLAŞTI

Sarı kırmızılı ekip, sosyal medya hesaplarından maskeli bir paylaşımda bulunarak "Hazır mıyız?" notuyla Victor Osimhen'in transferini duyurmuş oldu.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

OSIMHEN FORMAYI GİYDİ

Nijeryalı yıldız, Almanya'dan bindiği uçakta Galatasaray formasını giydi. O anlar, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

YAYININI MİLYONLAR İZLEDİ

Victor Osimhen'in gelişi Galatasaray taraftarlarını da internet başına kilitledi. Resmi Youtube kanalını 2 milyondan fazla kişi anbean takip etti. Ayrıca Flightradar24 sitesinde de bu uçuş ilk sıraya oturdu.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

MELO, MERTENS VE MUSLERA'DAN MESAJ

Victor Osimhen'in transferi öncesinde takıma veda eden Fernando Muslera ve Dries Mertens'in yanı sıra eski yıldızlardan Felipe Melo videoyla hoş geldin mesajı paylaştı.

Uruguaylı kaleci; "Osi, kardeşim tekrardan hoş geldin. Seni özledim. Galatasaray taraftarını biraz beklettin ama sonunda evine, insanların seni sevdiği yere geri döndü. Sen de onları çok seviyorsun. Başarı kendiliğinden gelecektir. Sana ve Galatasaray'a başarılar diliyorum. Görüşmek üzere." diye konuştu.

Belçikalı yıldız ise oğlu ile Ciro'yla birlikte; "Merhaba Gala! Osimhen! Osimhen! Osimhen! Osimhen! 5 yıldız için teşekkür ederiz. Sen en iyisisin. Sana hoş geldin diyoruz. Bu sezon sana ve tüm Galatasaray ailesine iyi şanslar diliyoruz." dedi.

Galatasaray'ın efsanelerinden Felipe Melo da; "Osimhen seni seviyorum kardeşim. Evine hoş geldin. Seni seviyoruz Osimhen. En büyük Cimbom!" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

İSTANBUL'A GELDİ

Victor Osimhen, Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere 21.50 sıralarında İstanbul'a geldi.

Nijeryalı golcünün sağlık kontrolleri ise perşembe günü gerçekleştirilecek.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

4 YILLIĞINA GALATASARAY'DA

Galatasaray ile 4 yıllık kontrat imzalaması beklenen Victor Osimhen, Atatürk Havalimanı'na ayak bastı. Deneyimli forveti, havaalanında binlerce taraftar karşıladı.

Victor Osimhen'in kız arkadşı ve çocuğu (AA)Victor Osimhen'in kız arkadşı ve çocuğu (AA)

İLK SÖZLERİ

Victor Osimhen ve ailesi, uçaktan Galatasaray formasıyla uçaktan indi. Osimhen, "Duygularımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, sevdiğim yere geldim" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki golcü, iner inmez atkıyı da açarak poz verdi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

"PARAYI HİÇBİR YERİ SATMADAN ÇIKARDIK"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Osimhen'in transferiyle ilgili olarak; "Bu işe başkanımla inandık ve Ocak ayında başladık. Parayı bulmak için çok çalıştık, hiçbir yeri satmadan parayı çıkardık. Belli bir kısmı peşin ödüyoruz, bir sene içerisinde tüm parasını kapatacağız. Galatasaray'ın bunu ödeyebilecek güçte olduğunu söyledik ve başardık.

Yarın son imzaları attıktan sonra sonuçlanış olacak. Bize PR'cı diyenler oldu. Diyenlerin bu paraları vermelerini bekliyoruz. İş artık taraftarımıza düşüyor. Galatasaray çok büyük! Kimseden para istemeden bunu başardık!. Diğer transferler için de taraftarlar sakin olsun, bize inansın, güvensin." dedi.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

"DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARI GALASARAY'DA"

Havalimanında pasaport kontrolü sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osimhen; "Buraya gelmemi sağlayan Başkana, Abdullah Bey'e, Gardi'ye ve Okan Hoca'ya teşekkürler. En iyi şekilde kendimi ifade edebildiğim yere geldim. Buraya gelen, uçağı takip eden herkese teşekkürler. Evime geldim, kendimi en iyi şekilde göstereceğim. Hikayem devam edecek. Dünyanın en iyi taraftarı Galatasaray'da. Onlarla buluşacağım." diye konuştu.

Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

BİNLERLE BULUŞTU

Almanya'dan üçlü çektirerek gelen Nijeryalı forvet, İstanbul'da bu kez binlerin karşısında aynısını yaptı. Kendisini bekleyen sarı kırmızılılarla büyük coşku yaşadı. Aracıyla alandan ayrılırken engelli taraftarları görünce inerek onlarla fotoğraf çektirerek Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yaptı.

Osimhen Icardiye komşu oluyorOsimhen Icardiye komşu oluyor
Osimhen Icardi'ye komşu oluyor

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