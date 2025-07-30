Victor Osimhen Galatasaray'da! Maskeli baloda ikinci perde başlıyor

Victor Osimhen (AA)
OSIMHEN FORMAYI GİYDİ
Nijeryalı yıldız, Almanya'dan bindiği uçakta Galatasaray formasını giydi. O anlar, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Victor Osimhen (AA)
YAYININI MİLYONLAR İZLEDİ
Victor Osimhen'in gelişi Galatasaray taraftarlarını da internet başına kilitledi. Resmi Youtube kanalını 2 milyondan fazla kişi anbean takip etti. Ayrıca Flightradar24 sitesinde de bu uçuş ilk sıraya oturdu.
Victor Osimhen (AA)
MELO, MERTENS VE MUSLERA'DAN MESAJ
Victor Osimhen'in transferi öncesinde takıma veda eden Fernando Muslera ve Dries Mertens'in yanı sıra eski yıldızlardan Felipe Melo videoyla hoş geldin mesajı paylaştı.
Uruguaylı kaleci; "Osi, kardeşim tekrardan hoş geldin. Seni özledim. Galatasaray taraftarını biraz beklettin ama sonunda evine, insanların seni sevdiği yere geri döndü. Sen de onları çok seviyorsun. Başarı kendiliğinden gelecektir. Sana ve Galatasaray'a başarılar diliyorum. Görüşmek üzere." diye konuştu.
Belçikalı yıldız ise oğlu ile Ciro'yla birlikte; "Merhaba Gala! Osimhen! Osimhen! Osimhen! Osimhen! 5 yıldız için teşekkür ederiz. Sen en iyisisin. Sana hoş geldin diyoruz. Bu sezon sana ve tüm Galatasaray ailesine iyi şanslar diliyoruz." dedi.
Galatasaray'ın efsanelerinden Felipe Melo da; "Osimhen seni seviyorum kardeşim. Evine hoş geldin. Seni seviyoruz Osimhen. En büyük Cimbom!" ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen (AA)
İSTANBUL'A GELDİ
Victor Osimhen, Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere 21.50 sıralarında İstanbul'a geldi.
Nijeryalı golcünün sağlık kontrolleri ise perşembe günü gerçekleştirilecek.
Victor Osimhen (AA)
4 YILLIĞINA GALATASARAY'DA
Galatasaray ile 4 yıllık kontrat imzalaması beklenen Victor Osimhen, Atatürk Havalimanı'na ayak bastı. Deneyimli forveti, havaalanında binlerce taraftar karşıladı.