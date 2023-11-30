CHP ittifak için İYİ Parti’nin ayağına gitti! Akşener samimi mi riyakar mı? Ya at pazarlığına oturacak ya da kapıyı kapatacak

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel
ve İYİ Parti lideri Meral Akşener
, Ankara
'da bir araya geldi.
Ziyaretin gündeminin ise Ankara ve İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde olası iş birliği alternatifleri olduğu öğrenildi.
ANKARA'DA ÖZEL - AKŞENER ZİRVESİ
Akşener'in her fırsatta 'müstakil seçim' vurgusu yapıp, 81 ilde aday çıkaracaklarını belirten açıklamaları üzerine Özgür Özel'le ittifak görüşmesi yapması riyakar siyaseti açık etti.
Bu görüşme Akşener için samimiyet testi niteliğinde. İYİ Parti lideri ya at pazarlığı deyip CHP ile el sıkışacak ya da 'müstakil seçim' deyip kapıyı kapatacak.
ELDE ÇİÇEK DİLDE İTTİFAK
İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elindeki çiçekleri Meral Akşener'e takdim etmesi dikkatlerden kaçmadı.
HEYETLER KARŞILIKLI OTURDU
Daha sonrasında İYİ Parti ve CHP heyetleri görüşme yapmak için karşılılık oturdu.