CHP ittifak için İYİ Parti’nin ayağına gitti! Akşener samimi mi riyakar mı? Ya at pazarlığına oturacak ya da kapıyı kapatacak

Genel seçimlerde fark yiyen muhalefet yerel seçimlere giderken yine entrikalarla birbirini yiyor. İYİ Parti kaoslarla boğuşurken CHP bir yandan HDP ile temas kuruyor diğer yandan Meral Akşener'i masaya çekmek için uğraşıyor.

ifadeleriyle Akşener'e sıcak mesajlar vermeye çalışırken ABB Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderekyokladı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Akşener'i telefonla darladı.