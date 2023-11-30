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CHP ittifak için İYİ Parti'nin ayağına gitti! Akşener samimi mi riyakar mı? Ya at pazarlığına oturacak ya da kapıyı kapatacak

Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken CHP'yi 'Büyükşehirleri kaybedeceğiz' endişesi sardı. HEDEP'e 'kayyum' deyip mavi bocuk dağıtan Meral Akşener'e 'Ablam' diye hitap ederek göz kırpan Özgür Özel ittifak için daldan dala zıplıyor. Bu kapsamda Akşener - Özel ikilisi Ankara'da bir araya geldi. Ziyaretin gündeminin ise Ankara ve İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde olası iş birliği alternatifleri olduğu öğrenildi. Bu görüşme Akşener için samimiyet testi niteliğinde. İYİ Parti lideri ya at pazarlığı deyip CHP ile el sıkışacak ya da 'müstakil seçim' deyip kapıyı kapatacak.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 10:58 Güncelleme 30 Kasım 2023, 11:18
CHP ittifak için İYİ Parti’nin ayağına gitti! Akşener samimi mi riyakar mı? Ya at pazarlığına oturacak ya da kapıyı kapatacak

Genel seçimlerde fark yiyen muhalefet yerel seçimlere giderken yine entrikalarla birbirini yiyor. İYİ Parti kaoslarla boğuşurken CHP bir yandan HDP ile temas kuruyor diğer yandan Meral Akşener'i masaya çekmek için uğraşıyor.

Özgür Özel "Meral ablam" ifadeleriyle Akşener'e sıcak mesajlar vermeye çalışırken ABB Başkanı Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek "nabız" yokladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Akşener'i telefonla darladı.


AKŞENER'E SİYASİ RÜŞVET! CHP YANDAŞI DİLLENDİRDİ
Bu kapsamda Akşener ve Özgür Özel'in yarın (30 Kasım 2023) bir araya geleceği, görüşmede ittifak konusunun masaya yatırılacağı öğrenildi. CHP'nin Akşener'i masaya çekmek için büyükşehirlerdeki bazı ilçeleri "siyasi rüşvet" olarak teklif edeceği konuşuluyor.

Özgür Özel ile görüşen İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Deniz Zeyrek söz konusu iddiaları görüşme öncesi dillendirdi.


GÖRÜŞME ÖNCESİ EL YÜKSELTTİ
Meral Akşener ise Özgür Özel'le yapacağı görüşme öncesi bir kez daha ittifaksız seçim vurgusu yaptı, "Yeni, hür ve müstakil bir zemin inşa etmek için; tüm gücümüzle mücadele etmeye, devam edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

CHP'nin AK Parti iktidarına karşı hiçbir başarı gösteremediğini belirten Akşener, "Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da; Kendi günahlarını, saklamak isteyenlerin; İYİ Parti'yi özne yapmasına izin vermeyeceğiz!" dedi.


Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'da bir araya geldi.

Ziyaretin gündeminin ise Ankara ve İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde olası iş birliği alternatifleri olduğu öğrenildi.


ANKARA'DA ÖZEL - AKŞENER ZİRVESİ
Akşener'in her fırsatta 'müstakil seçim' vurgusu yapıp, 81 ilde aday çıkaracaklarını belirten açıklamaları üzerine Özgür Özel'le ittifak görüşmesi yapması riyakar siyaseti açık etti.

Bu görüşme Akşener için samimiyet testi niteliğinde. İYİ Parti lideri ya at pazarlığı deyip CHP ile el sıkışacak ya da 'müstakil seçim' deyip kapıyı kapatacak.



ELDE ÇİÇEK DİLDE İTTİFAK
İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elindeki çiçekleri Meral Akşener'e takdim etmesi dikkatlerden kaçmadı.



HEYETLER KARŞILIKLI OTURDU
Daha sonrasında İYİ Parti ve CHP heyetleri görüşme yapmak için karşılılık oturdu.


Yerel seçim öncesi CHPyi korku dağları sardı! Özgür Özel ittifak için İYİ Partinin ayağına gidiyor: Akşener kapıları kapatmaya niyetli

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