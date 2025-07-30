Bursa ve Aydın'da orman yangınları kontrol altında

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Takvim.com.tr yangın bölgelerinden gelişmeleri dakika dakika aktarıyor.
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BURSA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Harmancık-Orhaneli yangınının kontrol altına alındığını belirterek, "Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yangına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir. 'Yeşil Vatan' savunmasında cansiparane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum."
AYDIN'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA
Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İmamköy Mahallesi'nin üst kısımlarında ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına karadan 296 personel, 21 su tankeri, 30 arazöz, 30 müdahale aracı, havadan 10 uçak ve helikopterle müdahale edildi.
Kenger Mahallesine doğru ilerleyen yangına, bazı vatandaşlar da su tankerleriyle müdahale etti.
Sarp arazi ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, güçlükle kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlileri ve orman işçilerine olay yerinde müdahale edildi.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.
Zaman zaman alevlerin yükseldiği ve dumanların yoğunlaştığı bölgede, ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Ekipler, rüzgarın etkisiyle alevlenen bölgelerde teyakkuz halinde bekleyerek anında müdahalede bulunuyor.
Bu arada bölgede görev yapan Muş-Der Arama Kurtarma Ekibi üyeleri, kurtardıkları bir kaplumbağa yavrusuna su verdi.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
JANDARMA HER AN GÖREVİNİN BAŞINDA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma helikopterinin orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangınlara karşı orman işçilerimizle, itfaiyecilerimizle, AFAD'ımızla, polisimizle, jandarmamızla, gönüllülerimizle ve halkımızla canla başla mücadele ediyoruz. Jandarmamız, helikopterleriyle üstün görev bilinciyle her an görevinin başında. Rabbim, ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
AYDIN'DA YANGIN
Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İmamköy Mahallesi'ndeki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
BURSA’DA YANAN ORMANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa’nın Kestel ve Gürsu ilçelerindeki orman yangını 4’üncü gününde, Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde etkili olan orman yangını ise 5’inci gününde kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları sürerken, 4 ilçede yanan ormanlar dronla havadan görüntülendi.
Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gün saat 17.30 sıralarında Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını da Gürsu ilçesine ulaştı. Alevlere, 35 hava aracı, 1136 kara aracı ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan müdahale edilirken, Gürsu ilçesine bağlı 170 haneli Karahıdır Mahallesi’nde 680, 220 haneli İğdir Mahallesi’nde 880, Kestel ilçesine bağlı 150 haneli Ağlaşan Mahallesi’nde 250, Harmancık ilçesine bağlı 10 haneli Saçaklı Mahalllesi’nden 35, 60 haneli Çakmak Mahallesi’nden 250, 20 haneli Çamoğlu Mahallesi’nden 30, 250 haneli Çatalsöğüt Mahallesi’nden 350, 30 haneli Ilıcaksu Mahallesi’nden 62, 35 haneli Dutluca Mahallesi’nden 76, Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli Yakuplar Mahallesi’nden 300, Osmangazi ilçesine bağlı 90 haneli Avdancık Mahallesi’nden 250, Büyükorhan ilçesine bağlı 200 haneli Gedikler Mahallesi'nden 600 kişi olmak üzere toplam 12 mahallede 1315 hane ve 3 bin 763 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
Kestel-Gürsu ilçelerindeki orman yangını 4’üncü gününde kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgedeki soğutma çalışmaları ise hala sürüyor. Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangınının 5’inci gününde kontrol sağlanıp, soğutma çalışmaları başlarken, bölgedeki son kontroller yapılıyor.
"BÖLGEDE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI BAŞARIYA ULAŞTI"
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Harmancık’taki orman yangınının enerjisinin sönümlendiği, bölgede söndürme çalışmalarının başarıya ulaştığı belirtilerek, “Harmancık ilçemiz sınırları içerisinde meydana gelen üzücü orman yangınının enerjisi sönümlenmiştir. Bölgede söndürme çalışmaları başarıya ulaşmış olup; süren faaliyet soğutma amaçlıdır. Ekiplerimiz, soğutma çalışmalarına destek ve tedbir amacıyla 7/24 esasına göre bölgedeki çalışmalarına devam etmektedir. Dün kontrol altına alınan yangını soğutma işlemleri, sabah saatleri itibari ile sisli bir havada devam etmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, 157 araç ve 335 çalışma arkadaşımız ile soğutma çalışmalarına destek ve tedbir amaçlı olarak sahadaki görevlerini aralıksız sürdürmektedir. Dün gece itibari ile yeniden enerji verilen Çakmak ve Çamoğlu köylerimizde, soğutma çalışmaları nedeniyle tedbiren kesinti uygulanmaktadır” denildi.
Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere çevre illerden gelen ekipler ise sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeden ayrılmaya başlarken, Kestel-Gürsu ve Orhaneli-Harmancık’ta yanan ormanlar dronla havadan görüntülendi.
BURSA'DAKİ YANGIN 5. GÜNÜNDE
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Bölge halkı da traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.
Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.