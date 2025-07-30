2 eski Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye doğru!

UEFA KADROSUNA DAHİL EDİLECEKLER Transferin müjdesi, önceki gün üstü kapalı biçimde verilmişti. Çarşamba günü İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak olan Milan Skriniar ve Marco Asensio, 31 Temmuz'da UEFA'ya bildirilecek Avrupa kadrosuna dahil edilecek.





PERFORMANSLARIYLA GÖZ DOLDURMUŞLARDI



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Skriniar, hem sahadaki başarılı performansı hem de saha dışındaki profesyonelliğiyle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.



Marco Asensio ise sezonun ilk yarısını PSG'de, ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. Mourinho'nun transferini özellikle istediği İspanyol yıldız, Fenerbahçe'nin hücum hattına önemli katkı sağlaması beklenen isimlerin başında geliyor.

DOUGLAS LUIZ HAREKATI



Fenerbahçe, Yves Bissouma'nın ardından Hakan Çalhanoğlu transferinde de sonuca ulaşamadı. Orta sahasını güçlendirmek için hummalı bir çalışma içinde olan sarı lacivertliler, listesindeki bir diğer isme yöneldi. O isim; Juventus'un Brezilyalı yıldızı Douglas Luiz.





Juventus Teknik direktör Igor Tudor'un yeni sezonda kadroda düşünmediği 27 yaşındaki oyuncu için birkaç gün içerisinde resmi adımlar atılacak ve İtalyan devine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak.



