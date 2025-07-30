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2 eski Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye doğru!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Skriniar ve Asensio ile anlaşmaya varan sarı lacivertliler, Galatasaray'ın 2 eski yıldızı için de düğmeye bastı. İşte o isimler ve Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi:
2 eski Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye doğru!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezonda hem şampiyonluk hem Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek istiyor.

Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yapan sarı lacivertliler, bombaları peş peşe patlatmayı amaçlıyor.

İşte isim isim Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeleri...

SKRINIAR VE ASENSIO TAMAM

Fenerbahçe Yönetimi, hem teknik direktör Jose Mourinho'nun hem de taraftarların ısrarla kadroda görmek istediği iki yıldız oyuncu Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Paris Saint Germain ile yapılan yoğun görüşmelerin ardından oyuncular ve kulüp cephesinde yaşanan direnci kırarak anlaşmayı sağladı.

30 TEMMUZ'DA TRİBÜNDE OLACAKLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun her fırsatta alınmaları gerektiğini vurguladığı Skriniar ve Asensio'nun, 30 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda Lazio ile oynanacak hazırlık maçında tribünde yer alacakları öğrenildi.

Taraftarın büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, yıldızların sahaya çıkmadan önce ilk kez İstanbul'da taraftarla buluşacağı an olacak.

UEFA KADROSUNA DAHİL EDİLECEKLER

Transferin müjdesi, önceki gün üstü kapalı biçimde verilmişti. Çarşamba günü İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak olan Milan Skriniar ve Marco Asensio, 31 Temmuz'da UEFA'ya bildirilecek Avrupa kadrosuna dahil edilecek.

PERFORMANSLARIYLA GÖZ DOLDURMUŞLARDI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Skriniar, hem sahadaki başarılı performansı hem de saha dışındaki profesyonelliğiyle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.

Marco Asensio ise sezonun ilk yarısını PSG'de, ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. Mourinho'nun transferini özellikle istediği İspanyol yıldız, Fenerbahçe'nin hücum hattına önemli katkı sağlaması beklenen isimlerin başında geliyor.

DOUGLAS LUIZ HAREKATI

Fenerbahçe, Yves Bissouma'nın ardından Hakan Çalhanoğlu transferinde de sonuca ulaşamadı. Orta sahasını güçlendirmek için hummalı bir çalışma içinde olan sarı lacivertliler, listesindeki bir diğer isme yöneldi. O isim; Juventus'un Brezilyalı yıldızı Douglas Luiz.

Juventus Teknik direktör Igor Tudor'un yeni sezonda kadroda düşünmediği 27 yaşındaki oyuncu için birkaç gün içerisinde resmi adımlar atılacak ve İtalyan devine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunulacak.

Jhon Duran ve Archie Brown'da olduğu gibi bu transferde de tek yetkili futbol direktörü Devin Özek olacak. Genç futbol adamı kısa süre içinde İtalya'ya gidecek ve Juventus Futbol Direktörü Damien Comolli'yle bir araya gelecek.

Brezilyalı orta sahayla da teknik direktör Jose Mourinho bir görüşme yapacak ve ona takım içinde vereceği rolden bahsedecek. 27 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nda oynamak istediğinden dolayı düzenli olarak forma giyeceği bir kulübe gitmek istiyor.

Geçen sezon başında Juventus'a imza attığında 70 milyon euro piyasa değerine sahip olan Douglas Luiz, düzenli olarak oynayamayınca büyük değer kaybı yaşadı. Şu anda 30 milyon euro değeri olan sambacı, 1 yılda tam tamına 40 milyon euro değer kaybetti.

Douglas Luiz, 2017'de Vasco da Gama'dan Manchester City'ye 12 milyon euroya geldi. 15 gün sonra Girona'ya iki yıllığına kiralandı. Dönüşünde Aston Villa'ya satıldı. Pep Guardiola tarafından City'de hiç oynatılmadı.

JUVENTUS AMRABAT'I İSTİYOR

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe'nin Faslı yıldızına gözünü dikti.

La Gazetta Dello Sports'un haberine göre; Hırvat teknik direktörün orta saha transfer listesinde Faslı oyuncu Sofyan Amrabat'ta bulunuyor. Fenerbahçe'nin, Faslı oyuncu için istediği 15 milyon Euro bonservis bedeli olası transferde engel yaratıyor.

Tecrübeli orta saha, sarı-lacivertlilerle toplam 39 maçta görev aldı ve 2 gol atıp 4 asist kaydetti. Faslı yıldızın Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı devam ediyor.

SZYMANSKI'YE SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski'ye Atalanta'dan teklif geldi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Atalanta, Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif yaptı. Fenerbahçe, bu teklifi geri çevirdi.

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için 25 milyon Euro istediğini İtalyan ekibine iletti. İtalyanlar ise şu an bütçeleri nedeniyle bu rakama çıkmayı düşünmüyor ancak önümüzdeki süreçte yapılacak satışlara göre Szymanski için Fenerbahçe ile tekrar temasa geçme kararı aldı.

Atalanta'nın transfer listesinde en üst sıralarda yer aldığı belirtilen Szymanski için Mourinho'nun da 'ancak değerini bulan bir teklif olursa satabilirsiniz' şerhini koyduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'nin 2023 yazında 9.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Dinamo Moskova'dan transfer ettiği Polonyalı milli futbolcu, sarı lacivertli formayla çıktığı 108 resmi maçta 20 gol atıp 28 asist yaptı.

SACHA BOEY HAMLESİ

Ali Koç yönetimi, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'i gündemine aldı.

Bayern Münih'in önümüzdeki sezon Boey'i kadrosunda düşünmediği ve yolların ayrılmasını planladığı edinilen bilgiler arasında.

Fransız sağ bek için henüz Fenerbahçe'den resmi bir teklif gelmedi, ancak Boey'den gelecek yanıta göre transferin yönü belirlenecek.

Sacha Boey'den sarı-lacivertlilerin olumlu dönüş alması halinde Alman devine satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi iletilecek.

KEREM SESLERİ

Sarı lacivertli yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile karşılaşacakları 3. eleme turu öncesinde kadrosuna takviye yapmak için kolları sıvarken, flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun şartlarını sordu.

Portekiz ekibinin, kapıyı 25 milyon avrodan açtığı öğrenilirken, sarı lacivertli ekip henüz oyuncuya resmi bir teklif yapmadı.

Aktürkoğlu son olarak geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği özel maçta 1 gol atmıştı.

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