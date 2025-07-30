2 eski Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'ye doğru!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezonda hem şampiyonluk hem Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek istiyor.
Transfer çalışmalarını da bu doğrultuda yapan sarı lacivertliler, bombaları peş peşe patlatmayı amaçlıyor.
İşte isim isim Fenerbahçe'de yaşanan son transfer gelişmeleri...
SKRINIAR VE ASENSIO TAMAM
Fenerbahçe Yönetimi, hem teknik direktör Jose Mourinho'nun hem de taraftarların ısrarla kadroda görmek istediği iki yıldız oyuncu Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Paris Saint Germain ile yapılan yoğun görüşmelerin ardından oyuncular ve kulüp cephesinde yaşanan direnci kırarak anlaşmayı sağladı.
30 TEMMUZ'DA TRİBÜNDE OLACAKLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun her fırsatta alınmaları gerektiğini vurguladığı Skriniar ve Asensio'nun, 30 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda Lazio ile oynanacak hazırlık maçında tribünde yer alacakları öğrenildi.
Taraftarın büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, yıldızların sahaya çıkmadan önce ilk kez İstanbul'da taraftarla buluşacağı an olacak.