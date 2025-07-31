Osimhen transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray gözünü kaleye çevirdi! George Gardi'ye İngiltere yolları gözüktü

Çok uzun uğraşların ardından Victor Osimhen transferini bitiren Galatasaray artık gözünü 1 numaraya dikti. Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası haziran ayı başından bu yana kaleci arayan sarı-kırmızılılar kısa süre içinde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.



Ederson Moraes (Takvim.com.tr)



Yönetim, Manchester City formasını giyen dünyaca ünlü kaleci Ederson'la anlaşmış ancak İngiliz kulübüyle yaptığı bonservis pazarlıklarında şu ana kadar sonuç alamamıştı. Osimhen transferinde başroldeki isimlerden biri olan menajer George Gardi'nin önümüzdeki hafta başında İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. Gardi'nin Manchester City ile masaya oturacağı ve Ederson'u bitirmeye çalışacağı belirtiliyor.



Ederson Moraes (Takvim.com.tr)



Alınan bilgiler göre Galatasaray daha önce yaptığı teklifin üzerine çıkmayı planlıyor. Manchester City'nin 10 milyon Euro'luk isteğine karşın bonuslarla 6-7 milyon Euro'ya anlaşma sağlamayı düşünen yönetimin daha yüksek bir rakamla İngilizlerin karşısına çıkması bekleniyor. Galatasaray'a gelme konusunda çok istekli olan Ederson yıllık 7 milyon Euro'luk teklifi kabul etmişti. Sarı-kırmızılılar artık can sıkıcı bir hal almaya başlayan kaleci işini önümüzdeki hafta sonuna kadar çözmeyi hedefliyor.