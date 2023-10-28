Başkan Erdoğan’dan Büyük Filistin Mitingi’ne davet: Zulme karşı olacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, bugün " Büyük Filistin Mitingi " gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı'nda yapılacak mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı bileşenlerinin liderleri de katılacak. Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MYK toplantısının ana gündemi İsrail ve Gazze olayları ile yerel seçimin yol haritası oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze ile ilgili, "Bu tutumumuz devam edecek. Zulme karşı olacağız" dedi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesiyle ilgili de bir detay anlattı. Erdoğan, Bahçeli'nin cumartesi günü yapılacak Filistin mitinginde konuşma yapmayacağını ifade ederek, "Ben konuşmayacağım, sadece sizin konuşmanız uygun olacaktır" dediğini söylediği öğrenildi. TBMM Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Fuat Oktay Filistin'de yaşananlar ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin TBMM'nin yol haritasına dair bir sunum yaptı.

FİLİSTİN İÇİN MİTİNGE GELİN

AK Parti, bugün Büyük Filistin Mitingi düzenleyecek. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki mitinge 81 ilden vatandaşlar gelecek. Başkan Erdoğan da buradan tüm dünyaya seslenecek...



YER GÖK BAYRAK OLSUN

Başkan Erdoğan, yarın kutlanacak olan Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için vatandaşlara tarihi bir çağrıda bulundu. Erdoğan mesajında, "Cennet vatanımızın 81 vilayetindeki tüm kardeşlerimi, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı evlerini, dükkânlarını, arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını selamlamaya, bu gurur gününe ortak olmaya davet ediyorum. Yer gök bayrak olsun!" ifadesini kullandı.

FATMA GÖKSU