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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: "2 terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" dedi. Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 15:03 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 15:14
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe kırsalında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge komutanlıklarının idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay komutanlıkları tarafından, Şehit Jandarma Er Yusuf Aktan operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Savaş uçakları, Atak taarruz helikopterleri ve SİHA'ların da destek verdiği operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirdiğini açıklayan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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