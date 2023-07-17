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    Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! Alevlerle canhıraş mücadele sürüyor: İki kişi gözaltına alındı | SON DURUM

    Hatay'ın Belen Mersin'in Gülnar ve Çanakkale'de çıkan çıkan orman yangınlarına karşı ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece Hatay Belen’de orman yangınının devam ettiği bölgede açıklamalarda bulundu. Herhangi bir can kaybının olmadığını duyuran Bakan Yerlikaya, "Yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var. Yangının sebebiyle alakalı nereden kaynaklandığı ile ilgili jandarmamız titiz çalıştı. Bir evde iki kişi sazlık alanın temizlenmesi için ateş yakıp bunu kontrol edemiyorlar" dedi. Yerlikaya iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "Bütün kurumlar kuruluşlar omuz omuza vererek kamu kurumlarımızdan destek alarak şuan da bir risk olmadığını söyleyebilirim" şeklinde konuştu. İşte bölgeden son durum...

    takvim.com.tr
    AA

    Hatay Mersin ve Çanakkale'de başlayan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor!

    Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde dün öğlen saat 13.57'de ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel ile müdahale başladı. Havanın kararmasıyla, havadan müdahale son bulurken gece boyunca karadan ekiplerin çalışması devam etti.

    YENİDEN MÜDAHALE BAŞLADI
    Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başladı.

    MERSİN GÜLNAR YANGINI
    Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlerle yapılan müdahaleye, günün aydınlanmasıyla uçak ve diğer helikopterler de katıldı.

    Dün, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavakoluğu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 25 konut tedbir amaçlı boşaltılırken, 5 ev de yandı. Rüzgar ve düşük nem nedeniyle etki alanı büyüyen yangına gece görüşlü helikopterlerle sabahın ilk ışıklarına kadar müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ederken, bölge halkının da ekiplerle destek verdiği öğrenildi.

    ÇANAKKALE YANGINI
    Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak ile çalışmalar yürütülürken yerleşim yerlerinden tahliyeler de başladı. Kızılkeçili'de başlayan yangın akşam saatlerinde Kemel köyüne de sıçrayınca vatandaşlar tedbiren otobüslerle il genelindeki çeşitli KYK yurtlarına yerleştirildi.

    BAKANLAR HATAY'DA
    Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının devam ettiği Hatay'ın Belen ilçesine gitti.

    BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün gece yaptığı açıklamada gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

        Yumaklı, beraberindeki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        İlçedeki geçici Hatay Orman Bölge Müdürlüğü hizmet binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yumaklı, Hatay'ın Belen ilçesinden dün saat 13.57 itibarıyla gelen yangın ihbarına, 8 dakika içerisinde müdahale edildiğini söyledi.

        Bölgede nemin, rüzgarın ve hava sıcaklığının etkili olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Burada da yaklaşık yüzde 21 nem ve saatte 21 kilometre hızla esen bir rüzgar söz konusu idi. Arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi hemen hava ve kara araçlarını bölgeye sevk ettiler. 17 hava aracıyla başladı, daha sonra yaklaşık 80'e yakın kara aracı ve yaklaşık 450'ye yakın Orman Genel Müdürlüğü'nün personeli müdahil oldu. Sayın Valimiz, diğer kamu kurumlarının, AFAD'ın Başkanı da dahil olmak üzere vekillerimiz, bütün kurumlar, kuruluşlar omuz omuza vererek, jandarmamızdan da diğer askeri birliklerimizden de kamu kurumlarımızdan da araç gereç ve personel takviyesiyle çok şükür akşam 19.00 sularında söylemiştim 'enerjisi düşmeye başladı' diye. Şu an itibarıyla çok lokal bazı yerlerde devam ediyor olmakla birlikte çok şükür büyük bir risk olmadığını söyleyebilirim. Ancak bu her şeyin bittiği ya da yangının tamamen kontrol altına alındığı anlamına gelmez. Hem gecenin ilerleyen saatlerinde oluşabilecek hava şartları hem de nemle alakalı sıkıntılı bir durum, belki yine riskli bir durum oluşturabilir ama şu an itibarıyla yaklaşık etkilenen alanın 230 hektara çıktığıyla ilgili bizim, arkadaşlarımın bir ölçümü vardı. Şu an itibarıyla bu yaklaşık 100 hektarlık bir alana doğru inmiş vaziyette, 120 hektar civarında diyelim buna. An itibarıyla büyük bir risk olduğunu söylememekle beraber arkadaşlarımızın tamamıyla kontrol altına almakla ilgili çabaları devam etmekte."

        "ŞU ANDA SORUNUMUZ 3 YANGIN"
        Yumaklı, saat 16.27 civarında Çanakkale'de çok geniş bir alanda hızlı bir rüzgarla birlikte başlayan başka bir yangının meydana geldiğini ve bu yangında da yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiğini aktardı.

        Bölgenin aslında tarım arazilerinin bulunduğu bir bölge olduğunu ancak yangının yer yer de ormanlık alanlara sıçrayarak geniş bir alana yayıldığını ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu:

        "Yine burada da hava araçları ve kara araçlarıyla müdahale edildi. Halihazırda Çanakkale'de şu anda 2 gece görüş hava aracıyla birlikte arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. Bundan yaklaşık bir yarım saat sonra 17.00 gibi Mersin Gülnar'da başladı. Yine buraya da yaklaşık 12 hava aracı yönlendirildi. Halihazırda şu anda orada da 3 gece görüş hava aracı ve diğer kara araçlarıyla müdahaleler sürüyor. Sabah 06.55'ten bu ana kadar yaklaşık 19 yangın, orta ve üstü çıktı. Bunların 16'sına müdahale edildi ve an itibarıyla kontrol altına alındı. Şu anda sorunumuz bu 3 yangın, bunlara konsantre olmuş vaziyetteyiz. Hem İçişleri Bakanı'mız hem diğer kamu kurum kuruluşları, bölgelerin, illerin valileri çok yoğun bir şekilde yangının kontrol altına alınması için el ele, kol kola omuz omuza vermiş bir şekilde mücadele etmeye devam ediyorlar."

        "ŞUANA KADAR BİR CAN KAYBIMIZ YOK"
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir can kaybı olmadığını belirterek, "Hem Hatay, hem Çanakkale, hem de Mersin'deki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Şuana kadar bir can kaybımız yok bu bizim tesellimiz. 13.57'den itibaren bizzat bakanımız merkezden takip etti" dedi.

        "2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"
        Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

        "Bir orman yangını olduğu zaman ciğerimiz yanıyor. Bir seferberlik ortamında tüm kurum ve kuruluşlar hemen olay yerine geliyorlar. Yangın tecrübesi ve onunla ilgili çalışmanın zorluğunu da biliyoruz.

        Yangının büyümemesi için çok uğraş sarf edildi. İnşallah enerjisi düşen bu yangının tez zamanda söndürülmesini umut ediyoruz. Vatandaşlarımız riskli olan hanelerden başlamak üzere tahliye edildi. Yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var. Yangının sebebiyle alakalı nereden kaynaklandığı ile ilgili jandarmamız titiz çalıştı. Bir evde iki kişi sazlık alanın temizlenmesi için ateş yakıp bunu kontrol edemiyorlar. Adli soruşturma başlatıldı. Bu vatandaşlar yakalandı."



        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hatay Belen'deki yangın, 2 kişinin temizlik amacıyla yaktığı ateş nedeniyle çıktı. Soruşturma devam ediyor" dedi. Bakan Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

        ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hatay'da çıkan orman yangını soruşturmasında 2 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.



        Bakan Tunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay, Mersin, Çanakkale illerimiz başta olmak üzere değişik alanlarda çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımız koordinesinde söndürme çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Valiliklerimiz ve AFAD tarafından riskli alanlardaki vatandaşlarımızın yerleşim yerlerinden tahliyeleri devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

        Tunç paylaşımının devamında "Yangınların çıkış sebebiyle ilgili adli soruşturmalar derhal başlatılmış olup, Hatay Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde çıkan orman yangını soruşturmasında iki şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

        9 UÇAK 21 HELİKOPTER...
        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay'daki yangın ile ilgili daha önce "Hatay Belen'deki orman yangınına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor" açıklamasında bulunmuştu.

            250 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ: BELEN'DE 18 YANGIN KAYITLARA GEÇTİ
            A Haber canlı yayınına katılan Bakan Yumaklı, sabahtan bu yana 18 yangının meydana geldiğini söylerken "Hatay Belen'deki yangın 250 hektarlık alanı etkiliyor. Buradan vatandaşlara çağrıda bulunuyorum. Ağustos sonuna kadar alarm durumundayız. Anız yakmayalım. Yangının bahçe temizliği nedeniyle çıktığı belirlendi." dedi.

            BAKAN YUMAKLI HATAY'DAKİ ORMAN YANGININ SEBEBİNİ AÇIKLADI I VİDEO İZLE


            BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: TEDBİR AMAÇLI TAHLİYELER DEVAM EDİYOR
            İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



            Yerlikaya, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Hatay Belen'de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun biçimde devam etmektedir. Hatay Valiliğimiz, AFAD ve güvenlik birimlerimizce; Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerimizde riskli olan yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşlarımızın tahliyeleri devam etmektedir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme derhal başlatılmıştır" dedi.

            VALİDEN AÇIKLAMA
            Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.

            3 EV YANDI
            Belen Belediye Başkanı, "Yangın yerleşim yerlerine sıçradı. 3 evimiz yandı, şu anda müdahale ediliyor. Yangın çok büyük bir alanda sürüyor." dedi.

            Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, "Belen'de ve Çeşme'de meydana gelen yangınlara ekiplerimiz müdahale ediyor. En kısa zamanda yangınları kontrol altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

            KOMŞULARINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN AYAĞINI KIRDI
            Hatay'ın Belen ilçesi Güzelyayla Mahallesi'nde etkili olan orman yangını sırasında, alevlerden kaçan komşularına yardım etmeye çalışan Yiğit Dingil ayağını kırdı.

            Otomobille hastaneye ulaşan Dingil, ayağı alçıya alındıktan sonra taburcu oldu. Bir yakınının evine giden Yiğit Dingil, "Gece geç uyumuştum. Annem öğle saatlerinde 'Yangın var' diye seslenerek uyandırdı. Dışarı çıktığımda ilk başta çok küçük bir yangın vardı ama anlık olarak büyüdü. Komşularımızın hepsi yaşlı veya hasta.

            Kimse kaçamıyordu. Elime ağaç kesme motoru aldım, evlere yakın yerlerdeki ağaçları kesmeye başladım. Daha sonra komşularıma koşup, otomobile bindirmeye çalıştım. O sıra ayağım kırıldı. Mecburen kendimi arabaya zor attım. Zorlu bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştım. Şu an mahallemizdeki evler alevler altında. Perişan durumdayız" dedi.

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            Gençlik kollarına ’gözüm üzerinizde’ mesajı
            Haberler Güncel Hatay, Mersin ve Çanakkale'de orman yangını! Alevlerle canhıraş mücadele sürüyor: İki kişi gözaltına alındı | SON DURUM
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