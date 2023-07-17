Hatay Mersin ve Çanakkale'de başlayan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor!
Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Güzelyayla Mahallesi'nde dün öğlen saat 13.57'de ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel ile müdahale başladı. Havanın kararmasıyla, havadan müdahale son bulurken gece boyunca karadan ekiplerin çalışması devam etti.
YENİDEN MÜDAHALE BAŞLADI
Günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahale tekrardan başladı.
MERSİN GÜLNAR YANGINI
Mersin'in Gülnar ilçesinde dün çıkan orman yangını ikinci gününde devam ediyor. Gece görüşlü helikopterlerle yapılan müdahaleye, günün aydınlanmasıyla uçak ve diğer helikopterler de katıldı.
Dün, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Kavakoluğu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bölgedeki 25 konut tedbir amaçlı boşaltılırken, 5 ev de yandı. Rüzgar ve düşük nem nedeniyle etki alanı büyüyen yangına gece görüşlü helikopterlerle sabahın ilk ışıklarına kadar müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye uçak ve diğer helikopterler de katıldı. Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ederken, bölge halkının da ekiplerle destek verdiği öğrenildi.
ÇANAKKALE YANGINI
Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, 7 helikopter, 4 uçak ile çalışmalar yürütülürken yerleşim yerlerinden tahliyeler de başladı. Kızılkeçili'de başlayan yangın akşam saatlerinde Kemel köyüne de sıçrayınca vatandaşlar tedbiren otobüslerle il genelindeki çeşitli KYK yurtlarına yerleştirildi.
BAKANLAR HATAY'DA
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangının devam ettiği Hatay'ın Belen ilçesine gitti.
BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün gece yaptığı açıklamada gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere müdahalenin sürdüğünü bildirdi.