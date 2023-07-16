Hatay'daki orman yangının çıkış sebebini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber’de açıkladı!

Son dakika haberleri... Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay'daki yangın ile ilgili "Hatay Belen’deki orman yangınına 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz ve 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor." dedi. Yangının bahçe temizliği kaynaklı olduğunu söyleyen Yumaklı "Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunalım. Ağustos ayına kadar alarm halindeyiz. Anız yakmayalım" ifadelerini kullandı.