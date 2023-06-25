Edirne'de sahte içki operasyonu: 26 bin litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

Düzenlenen operasyonda; 26 bin 300 adet litrelik içi dolu sahte içki, 6 bin 900 boş şişe, TAPDK bandrolleri, sahte içki üretim ve paketleme malzemeleri, yabancı uyruklu şahısların olduğu değerlendirilen 4 pasaport ele geçirildi.