Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.06.2023 15:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2023 15:26
    ABONE OL

    Edirne'de sahte içki operasyonu: 26 bin litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

    Son dakika haberleri... Edirne’de polis ekiplerince bayram öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonda; 26 bin 300 adet litrelik içi dolu sahte içki, 6 bin 900 boş şişe, TAPDK bandrolleri, sahte içki üretim ve paketleme malzemeleri, yabancı uyruklu şahısların olduğu değerlendirilen 4 pasaport ele geçirildi.

    İHA
    26 bin litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

    Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde R.B.'nin evine yönelik operasyon düzenlendi.

    Düzenlenen operasyonda; 26 bin 300 adet litrelik içi dolu sahte içki, 6 bin 900 boş şişe, TAPDK bandrolleri, sahte içki üretim ve paketleme malzemeleri, yabancı uyruklu şahısların olduğu değerlendirilen 4 pasaport ele geçirildi.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’dan LGS mesajı
        Haberler Güncel Edirne'de sahte içki operasyonu: 26 bin litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
            loading
            SON DAKİKA