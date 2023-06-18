Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithal danışmanı Jeremy Rifkin 26 dakika ekranda kaldı cukkayı kaptı! CHP’liler isyan etti: Ne ödendi?

Rifkin, İngilizce konuşma yaparken sadece Kılıçdaroğlu'na kulaklık verildi. Bu sunum, Selvi Hanım'a ninni gibi geldi! Her sunumundan 20 bin dolar alan Rifkin'in maaşını, sadece Kemal Bey'in sır küpü Bülent Kuşoğlu biliyor. Ünlü ekonomist ise o günden beri hiçbir programa çıkmıyor!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN