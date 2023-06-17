CHP'li Mehmet Sevigen'den "Kılıçdaroğlu bir diktatör" çıkışı! Danışmanlara dikkat çekti: "Rifkin'e ne kadar para verdiği belli değil"

28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.



Bununla da yetinmeyen Bay Bay Kemal, 14. katı darmadağın etti.







80'e yakın danışmanı olduğu öğrenilen Bay Bay Kemal, hepsiyle yollarını ayırdı. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "CHP adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.