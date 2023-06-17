CHP'li Mehmet Sevigen'den "Kılıçdaroğlu bir diktatör" çıkışı! Danışmanlara dikkat çekti: "Rifkin'e ne kadar para verdiği belli değil"

28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.
Bununla da yetinmeyen Bay Bay Kemal, 14. katı darmadağın etti.
80'e yakın danışmanı olduğu öğrenilen Bay Bay Kemal, hepsiyle yollarını ayırdı. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "CHP adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
14. KATI DARMADAĞIN ETTİ
Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir, Hacer Foggo, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Daron Acemoğlu ve Jeremy Rifkin'in olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun bu kadar isme neyi danıştığı merak konusu oldu.
EKREMCİLER İSYANDA...
Öte yandan 'danışman' kararı Ekremcileri de isyan ettirdi. İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, "Bence kendinizide değiştirmelisiniz çok net söylüyorum. Birinci dereceden sorumlu sizsiniz!" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, bir dönem Devlet Bakanlığı yapan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'den çarpıcı bir çıkış geldi.
"KILIÇDAROĞLU BANA GÖRE DİKTATÖR"
CHP tarihinde ilk defa 204 tane MYK üyesinin değiştiğini, Kılıçdaroğlu zamanında grup başkanvekillerinin atamayla geldiğini söyleyen Sevigen, "Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun görevine son verdiği danışman ordusuyla ilgili de konuşan Sevigen, "80 tane danışman almış atama yapmış. Bu Jeremy Rifkin'e ne kadar para verdiği belli değil" şeklinde konuştu.