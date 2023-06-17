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    • 17.06.2023 23:08
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    CHP'li Mehmet Sevigen'den "Kılıçdaroğlu bir diktatör" çıkışı! Danışmanlara dikkat çekti: "Rifkin'e ne kadar para verdiği belli değil"

    28 Mayıs sonrası koltuğunu sağlama almak için önce tüm MYK'nın istifasını alan sonra da CHP'nin 14. katının darmadağın eden Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor. Bir dönem Devlet Bakanlığı yapan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, "Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun görevine son verdiği danışman ordusuyla ilgili de konuşan Sevigen, "80 tane danışman almış atama yapmış. Bu Jeremy Rifkin'e ne kadar para verdiği belli değil. Partiyi danışmanlarla yönetiyordu" dedi.

    takvim.com.tr
    CHP’li Sevigen: Kılıçdaroğlu bir diktatördür

    28 Mayıs sonrası CHP, gergin ve sancılı günler geçiriyor. Ekrem İmamoğlu 'topyekün değişim' çağrısı yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı.

    Bununla da yetinmeyen Bay Bay Kemal, 14. katı darmadağın etti.



    80'e yakın danışmanı olduğu öğrenilen Bay Bay Kemal, hepsiyle yollarını ayırdı. CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, "CHP adına yaptıkları çalışmalar için her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.



    14. KATI DARMADAĞIN ETTİ
    Görevine son verilen isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Erdoğan Toprak, Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Deniz Demir, Hacer Foggo, Tuncay Özkan, Nuşirevan Elçi, Daron Acemoğlu ve Jeremy Rifkin'in olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun bu kadar isme neyi danıştığı merak konusu oldu.

    EKREMCİLER İSYANDA...
    Öte yandan 'danışman' kararı Ekremcileri de isyan ettirdi. İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal, "Bence kendinizide değiştirmelisiniz çok net söylüyorum. Birinci dereceden sorumlu sizsiniz!" diyerek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.



    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, bir dönem Devlet Bakanlığı yapan eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen'den çarpıcı bir çıkış geldi.

    "KILIÇDAROĞLU BANA GÖRE DİKTATÖR"
    CHP tarihinde ilk defa 204 tane MYK üyesinin değiştiğini, Kılıçdaroğlu zamanında grup başkanvekillerinin atamayla geldiğini söyleyen Sevigen, "Kemal Kılıçdaroğlu bana göre bir diktatör" ifadelerini kullandı.



    Kılıçdaroğlu'nun görevine son verdiği danışman ordusuyla ilgili de konuşan Sevigen, "80 tane danışman almış atama yapmış. Bu Jeremy Rifkin'e ne kadar para verdiği belli değil" şeklinde konuştu.



        "PARTİYİ DANIŞMANLARLA YÖNETİYORDU"
        Kılıçdaroğlu'nun partiyi sadece danışmanları ile yönettiğini ifade eden Mehmet Sevigen şu ifadeleri kullandı;

        Hiç kimsenin haberi yok. MYK'nın, CHP Parti Meclisi'nin haberi yok. Tamamen danışmanlarla yönetiyordu. Aldıkları politikalardan yönetici arkadaşların hiçbirinin haberi yok. Kimseye haber vermeden parti yöneten adama diktatör denmez mi?



        Kılıçdaroğlu'nun görevine son verdiği danışmanlarından bazılarını yakından tanıyalım;

        Kılıçdaroğlu'nun büyük vaatlerle Endüstri 4.0 danışmanı olarak duyurduğu Rifkin, Türkiye'ye gelmeye bile tenezzül etmeden CHP'den milyonlar kopardı.

        Bay Bay Kemal'in mitinglerini kontrol eden Erdoğan Toprak'la da yollar ayrıldı.

        TÜRK BAYRAĞINDAN RAHATSIZ OLUP, BÖLÜCÜLERE YEREL ÖZERKLİK VADEDEN ELÇİ DE GİTTİ
        CHP Genel Başkanı Hukuk ve Siyasi İşler Başdanışmanı Nuşirevan Elçi ile Ülkü Ocakları Eski Başkanı Ramazan Kubat da görevden alındı.

        Elçi, daha önce CHP'nin projeleri arasında yerel özerkliğin olduğunu dile getirmiş, röportaj verirken de CHP Genel Merkezi'ndeki Türk bayraklarını kaldırtmıştı.



        TUNCAY ÖZKAN'A DA GÜLE GÜLE
        Seçimin ardından tartışılan bir isim de Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'dı. Birkaç kez Özkan'ın görevden alındığı iddiaları gündeme gelmiş, Özkan bu iddiaları yalanlamıştı. Özkan da görevden alınan danışmanlar arasında yer aldı.

        Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde bazı isimlerle yeniden yola devam edeceği ve yeni görevlendirmeler yapacağı da belirtiliyor.

        Görevden alınanlar arasında sömürge bekçisi Ünal Çeviköz de vardı.



            RASİM BÖLÜCEK, FOGGO, DARON ACEMOĞLU...
            Recep Cengiz, Rasim Bölücek, Hacer Foggo, Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Ufuk Akçiğit, Recep Beşenk, Cevdet Nasıranlı, Alaattin Aldemir, Veli Özdemir, Orhan Sarıbal, Ramazan Çoban, Deniz Demir'e de el çektirildi.

            BAZILARIYLA YENİNDEN YOLA DEVAM EDECEK, YENİ GÖREVLENDİRMELER YAPACAK
            Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde bazı isimlerle yeniden yola devam edeceği ve yeni görevlendirmeler yapacağı da belirtiliyor.

            Bu durum, "Kılıçdaroğlu koltuğu bırakmamak için gözü kararttı" yorumlarını da beraberinde getirdi.
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            Haberler Güncel CHP'li Mehmet Sevigen'den "Kılıçdaroğlu bir diktatör" çıkışı! Danışmanlara dikkat çekti: "Rifkin'e ne kadar para verdiği belli değil"
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