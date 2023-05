14 Mayıs öncesi Başkan Erdoğan'ı hedef alan Avrupa basını hayal kırıklığına uğradı!

İngiliz The Economist, Alman Der Spiegel, Amerikan Time dergilerinin dışında New York Times, Washington Post, The Guardian, Bild, AFP, AP gibi yayın organları Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı ittifakı kurdu. Kılıçdaroğlu'na istediğimizi yaptırırız" diyen "dış güçler" 14 Mayıs gecesi büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntü yaşadı. İşte o yorumlar:





THE ECONOMIST: Recep Tayyip Erdoğan, yine rakibinin çok önünde gol attı. Kılıçdaroğlu ve partisi CHP, hem başkanlık ham da milletvekili seçimlerinde de kötü bir performans sergiledi.



THE GUARDIAN: Seçmenlere rekor katılım oldu. Erdoğan açık ara lider...



AFP: Kılıçdaroğlu büyük hayal kırıklığı... Türk halkı ikinci turda Erdoğan'ı seçecek.



DIE WELT: Bir kez daha zafer Erdoğan'ın oldu. İkinci turda bir sürpriz olmaz.



BILD: Erdoğan yine önde.