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    • 18.04.2023 09:03
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    CHP'de liste krizi devam ediyor! İstanbul İl Başkanlığı'na ulaşılamıyor

    Son dakika haberleri... CHP'nin 14 Mayıs seçimleri için YSK'ya sunduğu liste parti içinde krize neden oldu. Kılıçdaroğlu’nun aday olmak için küçük ortaklara dağıttığı vekillikler çoğu partilinin liste dışı kalmasına neden oldu. Duruma en çok tepki gösteren teşkilat ise İstanbul. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na partililer “sokağa çıkmayız” derken İstanbul İl Başkanlığı binasında tek bir bildiri ve pankart olmadığı, İl Başkanlığında telefonlara dahi çıkılmadığı iddia edildi.

    Liste krizi büyük! CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ulaşılamıyor

    14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine haftalar kala liste tepkileri halen devam ediyor. 6'lı masa ortaklarının milletvekili adaylarının CHP listelerinden seçime girmesi tepki toplamış, CHP İstanbul İl Başkanlığında tartışmalar yaşanmıştı.

    Şimdi ise listelerle ilgili olarak yeni bir iddia ortaya atıldı. Kendi listeleriyle seçime giren İyi Parti'nin aday çıkardığı bölgelerde CHP'nin listelerine de İyi Parti'lilerin yerleştirilmesi tepki topladı.

    Bu isimler şöyle:

    "İYİ Parti GİK üyesi Berna Sukas İstanbul 2. Bölge 9. sıradan, Ahmet Ersagun Yücel İstanbul 1. Bölge 5. sıradan, Onur Aydın İstanbul 1. Bölge 11. sıradan, Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli tekvandocu İrem Yaman Ankara 2. Bölge 4. sıradan, Orkun Kamber ise Ankara 1. Bölge 5. Sıradan"

    "SOKAĞA ÇIKMAYIZ"
    Listelerde birçok isme yer kalmazken, Kılıçdaroğlu'nun da çoğu ismi listeye almadığı öğrenildi.

    Adayların netleşmesi üzerine il ve ilçe yöneticilerinin Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdiği öğrenildi.

        İl ve ilçe yöneticilerinin Kaftancıoğlu'na, "Siz il başkanıyım diye caka satıyorsunuz. Bizi topladınız düşüncelerimizi söyledik. Siz milletvekili listelerine bir kişi yazdıramadınız. Şimdi siz vekil adaylarınızla sahada dolaşın, biz asla sokağa çıkmayız" dediği, Kaftancıoğlu'nun ise, "Ben de seçim çalışmalarına çıkmam, çıkamam. Başım ağrıyor. İki cepheyle savaştım. Bir tarafta belediye rantçıları, diğer tarafta genel merkeze çöreklenmiş çeteyle savaşıyorum. Ne zannediyorsunuz" şeklinde cevap verdiği öne sürüldü.

        TELEFONLARA DAHİ BAKILMIYOR
        Sabah'ta yer alan habere göre, Bu iki olayın arka arkaya yaşanması sonrasında listelerin özellikle İstanbul'da hoş karşılanmadığı, hatta İstanbul İl Başkanlığı binasında tek bir bildiri ve pankart olmadığı, İl Başkanlığında telefonlara dahi çıkılmadığı iddia edildi.
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