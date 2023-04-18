CHP'de liste krizi devam ediyor! İstanbul İl Başkanlığı'na ulaşılamıyor

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimlerine haftalar kala liste tepkileri halen devam ediyor. 6'lı masa ortaklarının milletvekili adaylarının CHP listelerinden seçime girmesi tepki toplamış, CHP İstanbul İl Başkanlığında tartışmalar yaşanmıştı.
Şimdi ise listelerle ilgili olarak yeni bir iddia ortaya atıldı. Kendi listeleriyle seçime giren İyi Parti'nin aday çıkardığı bölgelerde CHP'nin listelerine de İyi Parti'lilerin yerleştirilmesi tepki topladı.
Bu isimler şöyle:
"İYİ Parti GİK üyesi Berna Sukas İstanbul 2. Bölge 9. sıradan, Ahmet Ersagun Yücel İstanbul 1. Bölge 5. sıradan, Onur Aydın İstanbul 1. Bölge 11. sıradan, Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli tekvandocu İrem Yaman Ankara 2. Bölge 4. sıradan, Orkun Kamber ise Ankara 1. Bölge 5. Sıradan"
"SOKAĞA ÇIKMAYIZ"
Listelerde birçok isme yer kalmazken, Kılıçdaroğlu'nun da çoğu ismi listeye almadığı öğrenildi.
Adayların netleşmesi üzerine il ve ilçe yöneticilerinin Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdiği öğrenildi.